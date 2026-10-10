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Mohamed Saeed
Traduzido por

"Somos algo especial!" - Mikel Arteta exalta a personalidade do Arsenal após vitória de virada sobre o Leeds United

M. Arteta
Arsenal
Leeds
Premier League

Mikel Arteta elogiou seu time do Arsenal por provar que é "especial e único" depois de buscar a virada, após sair atrás no placar, para vencer o Leeds United no sábado. O Arsenal pareceu correr o risco de sofrer uma segunda derrota consecutiva na Premier League, antes de uma reação no segundo tempo restaurar seu embalo vencedor no Emirates Stadium.

  • Arteta exige mudança de identidade após tropeço contra o Brighton

    Arteta estava aliviado depois de ver seu Arsenal produzir uma atuação resiliente no segundo tempo para superar um disciplinado Leeds United. O Arsenal entrou no confronto sob pressão significativa após uma decepcionante derrota por 3 a 0 para o Brighton antes da pausa internacional, resultado que ameaçava atrapalhar a defesa de seu título da Premier League. No entanto, a equipe do norte de Londres mostrou a eficiência exigida de campeões para manter a perseguição ao Manchester City no topo da tabela.

    "Antes do jogo falamos sobre duas coisas: o desafio que teríamos pela frente contra um time que não havia perdido na Premier League e, em segundo lugar, restaurar nossa identidade. Não ficamos satisfeitos com o que fizemos contra o Brighton e hoje tivemos a chance de corrigir isso. Queríamos provar que somos algo especial e único", explicou Arteta aos repórteres em sua análise pós-jogo. O espanhol, que recentemente comprometeu seu futuro de longo prazo com o clube, claramente sentiu que seus jogadores precisavam dar uma resposta em relação à sua força mental.

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    A ameaça do Leeds e a ascensão de Justin

    Os visitantes chegaram ao norte de Londres ostentando uma impressionante sequência de cinco jogos de invencibilidade e certamente jogaram com a confiança de um time em boa fase. A disciplina tática deles ficou evidente durante toda a partida, já que atuaram em bloco baixo e conseguiram neutralizar Bukayo Saka e Gabriel Martinelli.

    O gol finalmente saiu aos dez minutos do segundo tempo, quando James Justin aproveitou uma falha defensiva para colocar o Leeds em vantagem. O gol silenciou o Emirates e deixou o Arsenal diante da perspectiva de derrotas consecutivas na liga pela primeira vez em quase dois anos.

    "Eles são muito físicos e comprometidos com o que fazemos. Não finalizamos em algumas ótimas áreas no primeiro tempo e eles seguiram correndo. É incrível a forma como eles atacam a área. Eles poderiam ter nos punido em um ou dois momentos no primeiro tempo, e depois conseguiram. É um bom testemunho da liga", observou Arteta, reconhecendo a qualidade da oposição. A defesa do Arsenal, que contou com Ezri Konsa no lugar do lesionado William Saliba, teve dificuldades para conter a movimentação de Dominic Calvert-Lewin na jogada do gol de abertura.

  • Aula de substituições dá início à reação do Arsenal

    Diante da desvantagem, Arteta agiu de forma decisiva ao fazer uma substituição tripla aos 63 minutos, o que alterou fundamentalmente o rumo do jogo. As entradas de Jurrien Timber, Viktor Gyokeres e, principalmente, Bruno Guimaraes deram ao Arsenal um senso de urgência muito necessário. O impacto foi quase imediato, já que o gol de empate veio de uma fonte improvável: Riccardo Calafiori completou de perto para restabelecer a igualdade apenas minutos após as mudanças.

    Ao falar sobre o impacto de seu banco, Arteta disse: "Quando você joga às 12h30 em casa e sai perdendo por 1 a 0, precisa restabelecer muitas coisas, e energia é uma delas. Os jogadores que entraram fizeram uma grande diferença. Antes de tudo, trouxemos muita liderança com esses três jogadores. Trouxemos ameaça de gol e jogadores que podem vencer duelos, que conseguem jogar para a frente e infiltrar contra essa pressão alta."


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  • Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    O caráter de campeão do Arsenal

    O técnico do Arsenal reiterou seu orgulho, afirmando: "Tivemos que provar que somos feitos de algo especial e único." A vitória garante que o Arsenal mantenha o ritmo do Manchester City na liderança da tabela da Premier League, atrás apenas no saldo de gols. Embora a atuação não tenha sido a do Arsenal em sua melhor versão durante todos os 90 minutos, o caráter mostrado para se recuperar depois de sair atrás no placar sugere que os atuais campeões estão prontos para lutar com unhas e dentes para defender seu título. Agora, a equipe voltará sua atenção para a Champions League, com seu embalo no cenário doméstico plenamente restaurado.

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