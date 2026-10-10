"Somos algo especial!" - Mikel Arteta exalta a personalidade do Arsenal após vitória de virada sobre o Leeds United

Os visitantes chegaram ao norte de Londres ostentando uma impressionante sequência de cinco jogos de invencibilidade e certamente jogaram com a confiança de um time em boa fase. A disciplina tática deles ficou evidente durante toda a partida, já que atuaram em bloco baixo e conseguiram neutralizar Bukayo Saka e Gabriel Martinelli.

O gol finalmente saiu aos dez minutos do segundo tempo, quando James Justin aproveitou uma falha defensiva para colocar o Leeds em vantagem. O gol silenciou o Emirates e deixou o Arsenal diante da perspectiva de derrotas consecutivas na liga pela primeira vez em quase dois anos.

"Eles são muito físicos e comprometidos com o que fazemos. Não finalizamos em algumas ótimas áreas no primeiro tempo e eles seguiram correndo. É incrível a forma como eles atacam a área. Eles poderiam ter nos punido em um ou dois momentos no primeiro tempo, e depois conseguiram. É um bom testemunho da liga", observou Arteta, reconhecendo a qualidade da oposição. A defesa do Arsenal, que contou com Ezri Konsa no lugar do lesionado William Saliba, teve dificuldades para conter a movimentação de Dominic Calvert-Lewin na jogada do gol de abertura.