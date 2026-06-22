Sommer: “Eis as diferenças entre Chivu e Inzaghi. O Inter? Um risoto à milanesa ou uma música do DJ Shimza”

Longas declarações de Yann Sommer, goleiro cujo contrato com a Inter está chegando ao fim, ao *Corriere della Sera*: “Inzaghi trouxe muita emoção para o campo, mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa tranquila no dia a dia. Com ele, aprendi a pensar grande, a colocar paixão, a dar tudo de mim para vencer e melhorei muito no jogo com os pés. No ano em que joguei com Chivu, me dei bem com ele desde o início no aspecto pessoal; ele é muito sereno e sabe lidar com os desafios de alto nível de maneira tranquila”.



