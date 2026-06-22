Longas declarações de Yann Sommer, goleiro cujo contrato com a Inter está chegando ao fim, ao *Corriere della Sera*: “Inzaghi trouxe muita emoção para o campo, mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa tranquila no dia a dia. Com ele, aprendi a pensar grande, a colocar paixão, a dar tudo de mim para vencer e melhorei muito no jogo com os pés. No ano em que joguei com Chivu, me dei bem com ele desde o início no aspecto pessoal; ele é muito sereno e sabe lidar com os desafios de alto nível de maneira tranquila”.
Traduzido por
Sommer: “Eis as diferenças entre Chivu e Inzaghi. O Inter? Um risoto à milanesa ou uma música do DJ Shimza”
COMPARAÇÕES
"Se o Inter fosse uma música? 'Fire Fire', do DJ Shimza, conhecido pelo afro house. Se fosse um prato? Um risoto à milanesa saudável".
GOSTO DE MILÃO
"É uma cidade muito animada, com uma excelente oferta gastronômica e um ambiente especial. Ela me transmitiu aquele charme tipicamente italiano que eu apreciei muito, como a gentileza e a cordialidade das pessoas, e vi tantos lugares maravilhosos; vou considerá-la para sempre parte de mim. E além disso… fica perto da Suíça, o que me permite voltar para casa quando quiser."
LUGARES DO CORAÇÃO
"Brera, o Duomo com a Galeria, o City Life e fui ao Parque Sempione com a família. Optei por morar no City Life, um bairro jovem, dinâmico e moderno. A segurança é um aspecto importante, mas também o fato de ter o parque por perto para um pouco de lazer com as crianças. E tem boas conexões com a rodovia".
FÃS DOS LAGOS
"Adoro a ordem, a natureza, a vida ao ar livre, a atenção aos detalhes e os belíssimos centros históricos. Minha dica é ir para as montanhas, por exemplo, a Interlaken, e visitar cidades como Zurique, Berna, Lucerna ou Basileia. Sou apaixonado por lagos, tanto os pequenos lagos alpinos quanto os urbanos: todos permitem o banho e dá para dar um mergulho refrescante. E de Milão há ótimos trens. Viajei muito de trem quando era jovem; recentemente estive no Jungfraujoch, a 3.400 metros, que só pode ser alcançado por ferrovia. Uma experiência incrível”.