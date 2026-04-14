Na revista Voetbal International, Geert Jan Jakobs, especialista no Twente, falou inicialmente sobre uma possível transferência do jogador, que disputou 51 partidas pela seleção nacional, para Enschede, dentro da Eredivisie.
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Solução espetacular para a sucessão de Dzeko: Schalke 04 estaria de olho em ex-atacante do Manchester United
"Ouvem-se relatos contraditórios. Há algum tempo, ouvi dizer que o negócio iria dar certo; agora, há dúvidas tanto por parte do próprio atacante quanto do clube."
Nesse contexto, Jakobs falou sobre o interesse do Schalke: “Ele estaria na mira deles. Outros clubes na Europa também o querem. No entanto, o Schalke fica perto da terra natal dele, então essa é uma boa solução.”
- AFP
Wout Weghorst jogou na Bundesliga pelo Wolfsburg e pelo Hoffenheim
O Schalke luta atualmente pelo acesso à Bundesliga e lidera a segunda divisão. Após a vitória no clássico contra o Elversberg no fim de semana, a vantagem sobre a primeira equipe fora da zona de acesso é de seis pontos, enquanto a vantagem sobre a zona de rebaixamento é de cinco pontos.
Nas últimas semanas, já surgiram especulações sobre o futuro do ataque do S04. O futuro de Edin Dzeko (40, contrato expirando), grande aquisição da janela de inverno, é incerto. Diz-se que Dzeko gostaria de encerrar a carreira após esta temporada, enquanto o Schalke gostaria de renovar por mais um ano.
Desde a semana passada, Niclas Füllkrug (33) é cogitado como uma possível alternativa. Ele está atualmente emprestado pelo West Ham United ao Milan. No entanto, os Rossoneri teriam decidido não exercer a opção de compra do ex-artilheiro do BVB. Contudo, ele também não teria futuro no West Ham e, assim, provavelmente chegará ao mercado após esta temporada.
Weghorst, que nasceu em Borne, a cerca de 120 quilômetros de Gelsenkirchen, também conhece bem a Bundesliga. De 2018 a 2022, ele atuou como atacante pelo VfL Wolfsburg e, na temporada 2023/24, foi emprestado ao TSG Hoffenheim. Outras passagens do jogador de 33 anos nos últimos anos incluem o Manchester United, o FC Burnley e o Besiktas.
Em 2024, ele se transferiu do Burnley para o Ajax por cerca de 2,4 milhões de euros, onde seu contrato expira neste verão. Ainda não se sabe o que acontecerá com ele depois disso. Nesta temporada, o jogador que disputou a Copa do Mundo de 2022 lutou por um longo período contra uma lesão no tornozelo e soma 29 partidas oficiais (oito gols, três assistências).
A trajetória profissional de Wout Weghorst
Período Clube Gols Assistências 2012 - 2014 FC Emmen 21 0 2014 - 2016 Heracles Almelo 24 8 2016 - 2018 AZ Alkmaar 45 13 2018 - 2022 VfL Wolfsburg 70 22 2022 FC Burnley 2 3 2022 - 2023 Beşiktaş 9 4 2023 Manchester United 2 3 2023 - 2024 1899 Hoffenheim 7 4 2024 - presente Ajax de Amsterdã 19 5