Solução espetacular para a sucessão de Dzeko: Schalke 04 estaria de olho em ex-atacante do Manchester United

O Schalke luta atualmente pelo acesso à Bundesliga e lidera a segunda divisão. Após a vitória no clássico contra o Elversberg no fim de semana, a vantagem sobre a primeira equipe fora da zona de acesso é de seis pontos, enquanto a vantagem sobre a zona de rebaixamento é de cinco pontos.

Nas últimas semanas, já surgiram especulações sobre o futuro do ataque do S04. O futuro de Edin Dzeko (40, contrato expirando), grande aquisição da janela de inverno, é incerto. Diz-se que Dzeko gostaria de encerrar a carreira após esta temporada, enquanto o Schalke gostaria de renovar por mais um ano.

Desde a semana passada, Niclas Füllkrug (33) é cogitado como uma possível alternativa. Ele está atualmente emprestado pelo West Ham United ao Milan. No entanto, os Rossoneri teriam decidido não exercer a opção de compra do ex-artilheiro do BVB. Contudo, ele também não teria futuro no West Ham e, assim, provavelmente chegará ao mercado após esta temporada.

Weghorst, que nasceu em Borne, a cerca de 120 quilômetros de Gelsenkirchen, também conhece bem a Bundesliga. De 2018 a 2022, ele atuou como atacante pelo VfL Wolfsburg e, na temporada 2023/24, foi emprestado ao TSG Hoffenheim. Outras passagens do jogador de 33 anos nos últimos anos incluem o Manchester United, o FC Burnley e o Besiktas.

Em 2024, ele se transferiu do Burnley para o Ajax por cerca de 2,4 milhões de euros, onde seu contrato expira neste verão. Ainda não se sabe o que acontecerá com ele depois disso. Nesta temporada, o jogador que disputou a Copa do Mundo de 2022 lutou por um longo período contra uma lesão no tornozelo e soma 29 partidas oficiais (oito gols, três assistências).