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FC Schalke 04 v Karlsruher SC - 2. BundesligaGetty Images Sport
Falko Blöding

Traduzido por

Solução espetacular para a sucessão de Dzeko: Schalke 04 estaria de olho em ex-atacante do Manchester United

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W. Weghorst

O FC Schalke 04 estaria considerando a contratação do atacante Wout Weghorst, do Ajax de Amsterdã.

Na revista Voetbal International, Geert Jan Jakobs, especialista no Twente, falou inicialmente sobre uma possível transferência do jogador, que disputou 51 partidas pela seleção nacional, para Enschede, dentro da Eredivisie.

  • "Ouvem-se relatos contraditórios. Há algum tempo, ouvi dizer que o negócio iria dar certo; agora, há dúvidas tanto por parte do próprio atacante quanto do clube."

    Nesse contexto, Jakobs falou sobre o interesse do Schalke: “Ele estaria na mira deles. Outros clubes na Europa também o querem. No entanto, o Schalke fica perto da terra natal dele, então essa é uma boa solução.”

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    Wout Weghorst jogou na Bundesliga pelo Wolfsburg e pelo Hoffenheim

    O Schalke luta atualmente pelo acesso à Bundesliga e lidera a segunda divisão. Após a vitória no clássico contra o Elversberg no fim de semana, a vantagem sobre a primeira equipe fora da zona de acesso é de seis pontos, enquanto a vantagem sobre a zona de rebaixamento é de cinco pontos.

    Nas últimas semanas, já surgiram especulações sobre o futuro do ataque do S04. O futuro de Edin Dzeko (40, contrato expirando), grande aquisição da janela de inverno, é incerto. Diz-se que Dzeko gostaria de encerrar a carreira após esta temporada, enquanto o Schalke gostaria de renovar por mais um ano.

    Desde a semana passada, Niclas Füllkrug (33) é cogitado como uma possível alternativa. Ele está atualmente emprestado pelo West Ham United ao Milan. No entanto, os Rossoneri teriam decidido não exercer a opção de compra do ex-artilheiro do BVB. Contudo, ele também não teria futuro no West Ham e, assim, provavelmente chegará ao mercado após esta temporada.

    Weghorst, que nasceu em Borne, a cerca de 120 quilômetros de Gelsenkirchen, também conhece bem a Bundesliga. De 2018 a 2022, ele atuou como atacante pelo VfL Wolfsburg e, na temporada 2023/24, foi emprestado ao TSG Hoffenheim. Outras passagens do jogador de 33 anos nos últimos anos incluem o Manchester United, o FC Burnley e o Besiktas.

    Em 2024, ele se transferiu do Burnley para o Ajax por cerca de 2,4 milhões de euros, onde seu contrato expira neste verão. Ainda não se sabe o que acontecerá com ele depois disso. Nesta temporada, o jogador que disputou a Copa do Mundo de 2022 lutou por um longo período contra uma lesão no tornozelo e soma 29 partidas oficiais (oito gols, três assistências).

  • A trajetória profissional de Wout Weghorst

    PeríodoClubeGolsAssistências
    2012 - 2014FC Emmen210
    2014 - 2016Heracles Almelo248
    2016 - 2018AZ Alkmaar4513
    2018 - 2022VfL Wolfsburg7022
    2022FC Burnley23
    2022 - 2023Beşiktaş94
    2023Manchester United23
    2023 - 20241899 Hoffenheim74
    2024 - presenteAjax de Amsterdã195