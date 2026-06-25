Solução espetacular para a sucessão de Alejandro Grimaldo: o Bayer Leverkusen vai recorrer ao FC Bayern de Munique?

O contrato do português em Munique termina em 30 de junho; a partir daí, ele poderá se transferir para um novo clube sem custo de transferência.

Como lateral-esquerdo habilidoso, Guerreiro apresentaria um perfil semelhante ao que Grimaldo tinha no B04, embora tenha demonstrado, em várias ocasiões no passado, algumas fraquezas no trabalho defensivo e, por isso, não possua as características clássicas de um lateral-esquerdo.

No entanto, o jogador de 32 anos é incrivelmente versátil e, consequentemente, pode atuar também no meio-campo central, nas laterais ofensivas ou até mesmo atrás do atacante central. No Bayern, o técnico Vincent Kompany o escalou repetidas vezes na última temporada como meia-atacante atrás de Harry Kane.

Outros candidatos ao time do Werkself são o ex-astro do VfB Konstantinos Mavropanos, do West Ham, que sofreu rebaixamento na Inglaterra, e Arsene Kouassi, do FC Lorient, que teria agradado especialmente ao novo técnico do Leverkusen, Carles Martinez.