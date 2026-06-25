Segundo uma reportagem do jornal *Bild*, os dirigentes do Werkself incluíram Raphael Guerreiro, do clube mais titulado da Alemanha, na lista de candidatos.
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Solução espetacular para a sucessão de Alejandro Grimaldo: o Bayer Leverkusen vai recorrer ao FC Bayern de Munique?
O contrato do português em Munique termina em 30 de junho; a partir daí, ele poderá se transferir para um novo clube sem custo de transferência.
Como lateral-esquerdo habilidoso, Guerreiro apresentaria um perfil semelhante ao que Grimaldo tinha no B04, embora tenha demonstrado, em várias ocasiões no passado, algumas fraquezas no trabalho defensivo e, por isso, não possua as características clássicas de um lateral-esquerdo.
No entanto, o jogador de 32 anos é incrivelmente versátil e, consequentemente, pode atuar também no meio-campo central, nas laterais ofensivas ou até mesmo atrás do atacante central. No Bayern, o técnico Vincent Kompany o escalou repetidas vezes na última temporada como meia-atacante atrás de Harry Kane.
Outros candidatos ao time do Werkself são o ex-astro do VfB Konstantinos Mavropanos, do West Ham, que sofreu rebaixamento na Inglaterra, e Arsene Kouassi, do FC Lorient, que teria agradado especialmente ao novo técnico do Leverkusen, Carles Martinez.
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O Leverkusen procura um substituto para Alejandro Grimaldo
O B04 terá que substituir Grimaldo, o queridinho da torcida, na próxima temporada, já que, segundo relatos unânimes da mídia, ele está prestes a se transferir para o Atlético de Madrid.
Nos últimos dias, teria havido negociações intensas entre o Atlético e o jogador de 30 anos, segundo as informações. O jogador do Leverkusen, que há muito tempo vem dando indícios de um possível retorno à Espanha, deve render 25 milhões de euros ao clube.
Grimaldo se transferiu do Benfica para o Bayer em 2023 e, durante sua primeira temporada em Leverkusen, teve grande participação na conquista surpreendente do título de campeão alemão pelo Werkself.
Também nos dois anos seguintes, o espanhol de 30 anos foi um dos principais jogadores do Leverkusen, que, no entanto, não disputará a Liga dos Campeões na próxima temporada. Já nas últimas temporadas, surgiram repetidamente rumores de transferência envolvendo Grimaldo, sendo o Real Madrid e o FC Barcelona os principais destinos cogitados. No Barça, o canhoto já havia jogado nas categorias de base e na segunda equipe.