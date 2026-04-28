Sob o comando de Julian Nagelsmann, ele não tem vida fácil: Jürgen Klopp se declara fã de um jogador reserva da seleção alemã

"Ele conquistou seu sucesso com muito esforço", disse Klopp, e destacou: "Gosto da maneira como ele joga." Com isso, o atual diretor global de futebol da Red Bull se referia à trajetória atípica de Undav, que nunca frequentou uma base de formação e só chegou ao futebol profissional através do SV Meppen.

Passando pelo Union Saint-Gilloise e pelo Brighton & Hove Albion, ele finalmente chegou ao VfB em 2024, onde o jogador, hoje com 29 anos, explodiu de talento e, após um empréstimo de um ano, tornou-se a contratação mais cara da história do clube da Suábia. Na temporada atual, Undav é o atacante alemão mais perigoso, com 37 participações em gols (24 gols, 13 assistências). No entanto, ele não tem vaga garantida na Copa do Mundo.

Em vez disso, ele desempenha apenas um papel de reserva sob o comando de Nagelsmann. Por isso, após a vitória por 2 a 1 sobre Gana durante a concentração de março, surgiu um debate nacional sobre a forma como o técnico da seleção alemã lida com Undav. Embora o atacante do VfB tenha marcado o gol da vitória no final da partida, o técnico de 38 anos fez críticas publicamente.