O ex-técnico do Liverpool FC e do BVB revelou, em entrevista ao jornal Bild, ser fã do artilheiro.
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Sob o comando de Julian Nagelsmann, ele não tem vida fácil: Jürgen Klopp se declara fã de um jogador reserva da seleção alemã
"Ele conquistou seu sucesso com muito esforço", disse Klopp, e destacou: "Gosto da maneira como ele joga." Com isso, o atual diretor global de futebol da Red Bull se referia à trajetória atípica de Undav, que nunca frequentou uma base de formação e só chegou ao futebol profissional através do SV Meppen.
Passando pelo Union Saint-Gilloise e pelo Brighton & Hove Albion, ele finalmente chegou ao VfB em 2024, onde o jogador, hoje com 29 anos, explodiu de talento e, após um empréstimo de um ano, tornou-se a contratação mais cara da história do clube da Suábia. Na temporada atual, Undav é o atacante alemão mais perigoso, com 37 participações em gols (24 gols, 13 assistências). No entanto, ele não tem vaga garantida na Copa do Mundo.
Em vez disso, ele desempenha apenas um papel de reserva sob o comando de Nagelsmann. Por isso, após a vitória por 2 a 1 sobre Gana durante a concentração de março, surgiu um debate nacional sobre a forma como o técnico da seleção alemã lida com Undav. Embora o atacante do VfB tenha marcado o gol da vitória no final da partida, o técnico de 38 anos fez críticas publicamente.
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Nagelsmann pediu desculpas publicamente a Undav
"Se ele tiver jogado 70 minutos antes, não sei se ele conseguiria marcar assim. Foi um grande passo, que aos 70 minutos – especialmente considerando o verão com 42 graus – pode ser difícil para ele”, disse ele, explicando que o artilheiro estaria se colocando sob pressão com seu desejo de ser titular: “Nesse sentido, para mim está tudo bem, assim que ele começar a marcar menos gols. Se ele consegue lidar bem com isso, pode muito bem fazer isso.”
Pouco depois, Nagelsmann deu uma guinada de 180 graus. No programa de entrevistas “Bestbesetzung”, da MagentaTV, ele se desculpou por suas declarações. “Não foi correto e, em termos de severidade, foi muito agressivo para o público.” Essa conclusão também resultou de conversas com sua esposa Lena. Nagelsmann revelou ainda que “pediu desculpas diretamente a Deniz no dia seguinte” – e que Undav, “graças a Deus”, aceitou suas desculpas.
No ataque alemão, Kai Havertz e Florian Wirtz serão titulares. Especialmente Havertz, “que agora está voltando à forma”, é também para Klopp um elemento fundamental para o sucesso na Copa do Mundo: “Ele é extremamente importante!”
Jamal Musiala, Nick Woltemade e Leroy Sané também têm boas chances de conquistar uma vaga no time titular na Copa do Mundo no exterior.
Undav pode até entrar para a história do VfB
Com seus 37 pontos marcados, Undav ocupa, no entanto, o segundo lugar no ranking histórico do VfB. Para igualar o recorde de Mario Gomez da temporada 2008/09, segundo o banco de dados da Opta, com incríveis 35 gols e seis assistências, faltam-lhe ainda quatro participações em gols. Para isso, ele ainda tem três partidas da Bundesliga e a final da Copa da Alemanha contra o FC Bayern de Munique.
Se Undav entrar para os livros de história, ele deixaria mais um ponto de destaque para a diretoria do clube nas negociações por um novo contrato. Undav estaria exigindo um salário recorde, mas um acordo parece provável.
Recorde do clube no VfB Stuttgart está em risco: comparação entre Deniz Undav e Mario Gomez
Temporada Jogadores Jogos Gols Assistências Pontos (total) 2008/09 Mario Gomez 44 35 6 41 2025/26 Deniz Undav 42 24 13 37