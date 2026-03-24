"Só quem não tem sangue nas veias é que não sentiria a pressão": a Itália treme diante do próximo desastre nuclear

A escolha do estádio para a partida contra a Irlanda do Norte mostra o quanto o nervosismo é grande. A equipe de Gattuso não joga nos grandes estádios de Roma ou Milão; não, é na pequena Bergamo que as esperanças devem ser mantidas vivas. “Em um estádio maior, com 50.000 a 60.000 espectadores”, poderia surgir “insatisfação” entre os torcedores nas arquibancadas “depois de um tempo”, “se as coisas não estiverem indo bem”, diz Gattuso: “Em Bergamo, no meu primeiro jogo como técnico, eles nos aplaudiram no intervalo — mesmo com o placar em 0 a 0.”

Um empate em 0 a 0 no final não seria suficiente para a Itália contra a Irlanda do Norte; somente com uma vitória é que haverá uma “final” em 31 de março contra o vencedor da partida entre País de Gales e Bósnia e Herzegovina. E somente o vencedor dessa partida irá então para a Copa do Mundo XXL no verão e jogará lá no Grupo B contra o co-anfitrião Canadá, o Catar e a Suíça. “Precisamos, sem dúvida, voltar a participar de uma Copa do Mundo”, disse o ex-astro do Bayern Luca Toni à DAZN. E justamente agora alguns jogadores estão contundidos; o atacante Federico Chiesa – campeão europeu de 2021 – certamente ficará de fora.

Mas, de qualquer forma, até o apito inicial, Gattuso não será tão solicitado como estrategista, mas sim como psicólogo. “Os rapazes precisam ficar mais tranquilos”, diz o técnico de 48 anos; nessa situação de pressão, o mais importante é aguçar os sentidos: “Precisamos manter a cabeça fria e reconhecer o perigo. Nosso ponto fraco é que muitas vezes não reconhecemos o perigo.” E é por isso que toda a Itália já está novamente apreensiva em relação à Copa do Mundo.