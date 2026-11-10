Viktor Gyokeres foi contratado por uma quantia elevada em 2025, quando o Arsenal tentava resolver um problema antigo no Emirates Stadium. O atacante sueco marcou 21 gols em sua temporada de estreia, somando todas as competições, mas ainda não convenceu a todos, incluindo seu treinador, de que é a solução para o problema do Arsenal com a camisa 9.

Gyokeres foi titular em apenas um jogo da Premier League nesta temporada, enquanto Havertz tem sido escalado regularmente como referência no ataque. Ele marcou quatro gols, tendo feito o primeiro da temporada 2026-27 na Supercopa da Inglaterra, mas está longe de ser decisivo no setor ofensivo.

Ainda há dúvidas sobre se o Arsenal tem força suficiente no ataque para disputar os maiores títulos continentais. Na temporada passada, o clube chegou muito perto de provar que sim, mas sofreu uma dolorosa derrota nos pênaltis para o PSG na final da Champions League de 2026.

O gigante da Ligue 1 costuma escalar um ataque de muita movimentação, com jogadores como Ousmane Dembele, Desire Doue e Khvicha Kvaratskhelia circulando pelo campo e trocando de posição. O Barcelona adotou uma abordagem semelhante durante a passagem de Pep Guardiola pelo Camp Nou e, atualmente, não conta com um centroavante de referência no ataque.