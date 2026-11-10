“Só o PSG pode jogar sem centroavante”: Arsenal recebe alerta de William Gallas sobre a Champions League enquanto os atuais campeões da Premier League tentam fazer história na Europa
PSG conquistou dois títulos europeus sem um camisa 9
Viktor Gyokeres foi contratado por uma quantia elevada em 2025, quando o Arsenal tentava resolver um problema antigo no Emirates Stadium. O atacante sueco marcou 21 gols em sua temporada de estreia, somando todas as competições, mas ainda não convenceu a todos, incluindo seu treinador, de que é a solução para o problema do Arsenal com a camisa 9.
Gyokeres foi titular em apenas um jogo da Premier League nesta temporada, enquanto Havertz tem sido escalado regularmente como referência no ataque. Ele marcou quatro gols, tendo feito o primeiro da temporada 2026-27 na Supercopa da Inglaterra, mas está longe de ser decisivo no setor ofensivo.
Ainda há dúvidas sobre se o Arsenal tem força suficiente no ataque para disputar os maiores títulos continentais. Na temporada passada, o clube chegou muito perto de provar que sim, mas sofreu uma dolorosa derrota nos pênaltis para o PSG na final da Champions League de 2026.
O gigante da Ligue 1 costuma escalar um ataque de muita movimentação, com jogadores como Ousmane Dembele, Desire Doue e Khvicha Kvaratskhelia circulando pelo campo e trocando de posição. O Barcelona adotou uma abordagem semelhante durante a passagem de Pep Guardiola pelo Camp Nou e, atualmente, não conta com um centroavante de referência no ataque.
- Getty/GOAL
O Arsenal pode conquistar a Europa sem um centroavante artilheiro?
O Arsenal pode superar o que França, Espanha e Alemanha têm de melhor para conquistar seu primeiro título da Champions League sem um atacante temível à frente de sua busca pelo troféu?
Ao ouvir essa pergunta, Gallas, ex-defensor do Arsenal que falou em parceria com a SeatPick, a principal plataforma de ingressos para o Arsenal, disse à GOAL: “Acho que só o PSG consegue jogar sem um atacante. É o único time que ainda consegue vencer jogos e conquistar a Champions League sem um atacante. Luis Enrique joga há muitos anos sem um atacante que seja um verdadeiro camisa 9, por isso conduz esse sistema perfeitamente.
“Quanto ao Arsenal e a Mikel Arteta, acho que ele realmente precisa de um camisa 9 que possa ajudá-lo a vencer esses jogos importantes e marcar aquele gol importante. No momento, parece que o Arsenal não tem esse camisa 9.”
Disputar várias competições permite rodar o elenco
Arteta terá muitas oportunidades de encontrar uma fórmula vencedora nesta temporada, com o Arsenal, atual campeão, já cinco pontos à frente na liderança da Premier League.
O time sofreu uma derrota surpreendente para o Fleetwood, da League Two, na Copa da Liga Inglesa, mas iniciará mais uma campanha na Copa da Inglaterra em 2027 e segue invicto após quatro jogos em competições europeias, com grandes confrontos contra Borussia Dortmund e Real Madrid se aproximando.
Questionado se disputar várias competições ajudará a manter todos no Arsenal satisfeitos, enquanto jogadores como Gyokeres buscam mais minutos em campo, Gallas acrescentou: “Infelizmente, o Arsenal já está fora da Copa da Liga Inglesa, e essa pode ser uma boa competição para deixar os jogadores satisfeitos, para fazê-los sentir que fazem parte do projeto, porque sabemos que, no início da temporada, todos estão muito empolgados para brigar por uma posição.
“Aos poucos, quando você está disputando uma posição, treinando muito forte e, no fim de semana, não está entre os titulares ou na lista de relacionados, seu entusiasmo começa a diminuir.
“Isso acontece especialmente no período de novembro, dezembro e janeiro. De repente, você, como jogador, já não é o mesmo. Vai treinar, mas não com a mesma motivação, porque, antes mesmo de pisar no campo de treinamento, praticamente já sabe que não estará entre os titulares no fim de semana ou na lista de relacionados. Às vezes, isso é muito difícil para os jogadores.
“Por isso, eles precisam ser muito, muito fortes, e Mikel Arteta sabe se comunicar com seus jogadores para manter viva a temporada de cada um deles.”
- Getty
Calendário do Arsenal para 2026/27: sequência épica de jogos se aproxima
O Arsenal voltará a campo após a última pausa para jogos de seleções, em uma visita ao Newcastle no dia 21 de novembro. A partida faz parte de uma sequência empolgante até o fim do ano.
Antes da chegada de 2027, o Arsenal enfrentará Dortmund, Manchester City, Tottenham, seu rival no clássico do norte de Londres, Real Madrid e Manchester United. Será preciso contar com bastante poder de fogo para atravessar essa difícil sequência de jogos sem grandes prejuízos.
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