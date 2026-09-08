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'Só não contra a Espanha!' - Lamine Yamal manda mensagem bem-humorada em nível internacional ao ex-técnico do Barcelona Xavi
Yamal apoia Xavi para o sucesso na Holanda
Lamine Yamal enviou uma mensagem bem-humorada ao ex-técnico do Barcelona Xavi após sua nomeação como novo treinador da seleção da Holanda. Falando antes da partida do Barcelona pela Champions League contra o Feyenoord, o jogador de 19 anos refletiu sobre sua relação com seu ex-treinador.
Xavi deu a Yamal sua estreia no time principal do Barcelona, consolidando o jovem ponta como um dos talentos mais promissores do futebol europeu.
Yamal demonstrou total confiança na capacidade de Xavi como treinador em sua transição para o comando de uma seleção, agora à frente da equipe nacional holandesa.
- AFP
'Só não contra a Espanha!
Falando com os repórteres ao lado de Hansi Flick, Yamal elogiou as qualidades táticas de Xavi e desejou sucesso a ele em sua nova função, com uma exceção bem clara.
"Ele é um técnico fantástico e, por mim, pode vencer todos os jogos internacionais", disse Yamal durante a entrevista coletiva. "Só não os jogos contra a Espanha."
O comentário bem-humorado do internacional espanhol destacou sua gratidão duradoura a Xavi, ao mesmo tempo em que manteve sua forte lealdade à seleção nacional.
Ambições europeias têm prioridade
Além de seus comentários sobre Xavi, Yamal enfatizou a determinação do Barcelona de conquistar o troféu da Champions League nesta temporada. O adolescente observou que as contratações de verão, incluindo Anthony Gordon, Rodri, Karim Adeyemi e Joao Cancelo, reforçaram significativamente o elenco.
O técnico Hansi Flick ecoou a confiança de Yamal, afirmando com convicção que o Barcelona tem um elenco capaz de vencer todo o torneio.
Yamal reiterou que erguer a taça europeia segue sendo seu principal objetivo na carreira para a atual campanha.
- Joan Gosa
Desafio holandês aguarda em casa
O foco imediato do Barcelona agora se volta para garantir três pontos contra o adversário holandês Feyenoord na noite de quarta-feira.
Yamal e seus companheiros de equipe buscam transformar suas altas expectativas em uma vitória convincente na estreia diante de sua torcida.
Um resultado positivo daria o pontapé inicial na campanha europeia do Barcelona, enquanto o clube busca títulos em várias frentes.
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