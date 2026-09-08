'Só não contra a Espanha!

Lamine Yamal enviou uma mensagem bem-humorada ao ex-técnico do Barcelona Xavi após sua nomeação como novo treinador da seleção da Holanda. Falando antes da partida do Barcelona pela Champions League contra o Feyenoord, o jogador de 19 anos refletiu sobre sua relação com seu ex-treinador.

Xavi deu a Yamal sua estreia no time principal do Barcelona, consolidando o jovem ponta como um dos talentos mais promissores do futebol europeu.

Yamal demonstrou total confiança na capacidade de Xavi como treinador em sua transição para o comando de uma seleção, agora à frente da equipe nacional holandesa.