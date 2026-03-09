Só Mauricio Pochettino pode salvar o Tottenham! Os Spurs devem devolver o controle total ao técnico da seleção americana se quiserem evitar o rebaixamento da Premier League

Depois que o Tottenham adquiriu Lucas Moura do Paris Saint-Germain no final da janela de janeiro de 2018, o Spurs ficou 18 meses sem fazer outra contratação. Isso aconteceu apesar de dois apelos muito públicos — e atípicos — de Pochettino ao então presidente Daniel Levy.

No final da temporada 2017-18, o argentino não mediu palavras em sua última coletiva de imprensa antes do verão, dizendo: “Se quisermos ser verdadeiros candidatos a grandes troféus, precisamos rever um pouco as coisas. Precisamos criar sonhos que sejam possíveis de alcançar. Talvez estejamos um pouco decepcionados e frustrados porque agora estamos perto [dos troféus].

Acho que Daniel vai me ouvir, é claro. É preciso ser corajoso. Ser corajoso é o mais importante e assumir riscos. Acho que é um momento em que o clube precisa assumir riscos e tentar trabalhar, se possível, mais do que na temporada anterior para ser competitivo novamente, porque cada temporada será mais difícil.”

O único sinal de atividade do Spurs no verão de 2018 foi uma oferta irrisória feita por Jack Grealish, oferecendo £ 4 milhões mais o jogador formado na academia Josh Onomah, acreditando que o Aston Villa estava à beira do desastre financeiro. Na verdade, o clube de West Midlands tinha acabado de receber novos investimentos e riu deles.

Levy e companhia insistiram na época que o orçamento estava disponível para o Tottenham reforçar o elenco, apesar da mudança atrasada para o novo estádio de um bilhão de libras, o Tottenham Hotspur Stadium, mas sugeriram em uma reunião com a torcida que as transferências eram realmente muito difíceis de serem realizadas. Isso foi uma admissão de fracasso para Pochettino, seus jogadores e os torcedores. Foi também o primeiro sinal de que esse regime não estava pronto para dar o salto para se tornar um clube de verdade.

O Tottenham de Pochettino funcionou com o mínimo durante toda a temporada 2018-19, tendo feito uma única contratação de jogador sênior nas duas últimas janelas de transferências, sem conseguir reforçar um elenco já reduzido e perdendo a chance de trocar outros jogadores quando sua concentração começou a diminuir. É por isso que chegar à primeira final da Liga dos Campeões do clube foi ainda mais um milagre, mas as circunstâncias em torno da chegada do Spurs deixaram Pochettino ainda mais exausto, e ele deu a entender que se demitiria se eles realmente se tornassem os reis da Europa.

Pouco antes da famosa virada contra o Ajax nas semifinais, Pochettino voltou a alertar que não adiantava o Spurs investir tanto em um novo estádio se fosse negligenciar o elenco novamente: “Quando se fala do Tottenham, todos dizem que você tem uma casa incrível, mas precisa colocar os móveis. Se você quer ter uma casa bonita, talvez precise de móveis melhores. E depende do seu orçamento se você vai gastar dinheiro. Precisamos respeitar times como o Manchester City ou o Liverpool, que gastam muito dinheiro.

Somos corajosos, somos inteligentes, somos criativos. Agora é hora de criar outro capítulo e ter uma ideia clara de como vamos construir esse novo projeto. Precisamos reconstruir. Vai ser doloroso.”

O Spurs contratou Tanguy Ndombele, Giovani Lo Celso, Ryan Sessegnon e Jack Clarke durante o verão de 2019, mas isso não foi suficiente para reparar os danos dos 18 meses anteriores e, desde então, eles vêm tentando recuperar o atraso no mercado. Todas as janelas de transferências se mostraram reativas demais e, às vezes, uma janela tarde demais.

Pochettino foi demitido cinco meses após a final da Liga dos Campeões, com o clube mudando para uma estratégia de “vencer agora” sob o comando de José Mourinho. Não saiu como planejado.