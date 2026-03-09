Goal.com
Só Mauricio Pochettino pode salvar o Tottenham! Os Spurs devem devolver o controle total ao técnico da seleção americana se quiserem evitar o rebaixamento da Premier League

O Tottenham está a caminho do desastre. Pode ser rebaixado da Premier League e, nesta altura da temporada infernal, a sua melhor esperança de se manter na primeira divisão pode ser simplesmente o facto de o futebol poder mudar muito rapidamente. Ainda há vários jogadores importantes que vão regressar de lesão para a reta final, mas isso pode revelar-se insuficiente e tardio, especialmente com o clima quase irreversivelmente em queda livre.

A decisão de contratar Igor Tudor como substituto temporário do técnico Thomas Frank está longe de ser inspirada. A ideia foi inicialmente sugerida por Fabio Paratici no outono, durante seus últimos meses como diretor esportivo adjunto antes de partir para a Fiorentina, mas só foi colocada em prática pelo clube em fevereiro, quando o panorama da temporada do Tottenham havia mudado completamente. O time não corria mais apenas o risco de ficar de fora da Europa, mas também de perder seu lugar na Premier League.

Nesse ritmo, Tudor pode nem chegar ao fim de seu contrato em junho. Seria sensato que o Spurs tentasse encontrar uma alternativa para elevar o moral da equipe, depois que o croata chegou e, de alguma forma, encontrou uma maneira de drenar toda a confiança que ainda restava no elenco. A parte difícil desse problema é que não há uma opção clara que queira assumir esse trabalho aparentemente amaldiçoado.

O status do Spurs como time de primeira divisão, poucos meses depois de ter sido declarado pela Deloitte e pela UEFA como o nono clube mais valioso da Europa, está seriamente ameaçado. No entanto, caso eles sobrevivam, há pelo menos um plano para ajudá-los a se reerguer: eles precisam pegar o telefone e ligar para Mauricio Pochettino.

    O técnico definitivo do Tottenham

    Pochettino é o técnico mais bem-sucedido do Tottenham na era moderna. Esqueça os troféus como barômetro de avaliação e pense simplesmente nos melhores times do Spurs que você consegue lembrar. Todos eles foram comandados pelo argentino. O melhor de tudo para os torcedores do Tottenham é que ele ama genuinamente o clube, com todos os seus defeitos.

    O Tottenham, desde os torcedores até os jogadores e a diretoria, amava Pochettino. Ele era um estrategista com visão moderna, com seu pressing e jogo a partir da defesa, um gestor astuto e exatamente o tipo de pessoa que você gostaria de ter como representante do seu clube. Se houvesse uma imagem definitiva de Pochettino em seus primeiros três anos no Spurs, seria aquela com lágrimas nos olhos quando o Tottenham se despediu do antigo White Hart Lane pela última vez.

    Em 2018, Pochettino havia formado um time de estrelas que incluía Harry Kane, Son Heung-min, Dele Alli e Christian Eriksen. Eles haviam conquistado três títulos consecutivos entre os três primeiros pela primeira vez desde a década de 1960, quando ganharam o último título da antiga Division One. Embora Pochettino tivesse muito orgulho em desenvolver jovens jogadores e moldar essa equipe à sua imagem, até ele sabia que o caminho para o time seguir em frente era através da negociação de jogadores.

    O Tottenham vendeu o lateral-direito Kyle Walker em 2017, depois que o zagueiro pediu para se transferir para um time mais capaz de conquistar títulos. O clube esperava que o Barcelona ou o Bayern de Munique fizessem uma oferta e pudessem vendê-lo para o exterior, mas tais ofertas não surgiram. Walker acabou se juntando ao Manchester City por £ 50 milhões, o que na época era um valor recorde mundial para um lateral.

    Naquele mesmo verão, o Spurs recebeu uma proposta do Manchester United pelo lateral-esquerdo Danny Rose e pelo versátil zagueiro Eric Dier. Havia a crença em alguns setores de que eles poderiam ter rendido juntos £ 100 milhões, mas ambos permaneceram no clube. A sensação da diretoria naquele momento era de que eles não queriam ser vistos como um clube vendedor, mas, em retrospecto, talvez tivesse sido melhor aceitar o dinheiro e reinvestir, especialmente considerando o embargo efetivo imposto a Pochettino.

    Tentando recuperar o atraso

    Depois que o Tottenham adquiriu Lucas Moura do Paris Saint-Germain no final da janela de janeiro de 2018, o Spurs ficou 18 meses sem fazer outra contratação. Isso aconteceu apesar de dois apelos muito públicos — e atípicos — de Pochettino ao então presidente Daniel Levy.

    No final da temporada 2017-18, o argentino não mediu palavras em sua última coletiva de imprensa antes do verão, dizendo: “Se quisermos ser verdadeiros candidatos a grandes troféus, precisamos rever um pouco as coisas. Precisamos criar sonhos que sejam possíveis de alcançar. Talvez estejamos um pouco decepcionados e frustrados porque agora estamos perto [dos troféus].

    Acho que Daniel vai me ouvir, é claro. É preciso ser corajoso. Ser corajoso é o mais importante e assumir riscos. Acho que é um momento em que o clube precisa assumir riscos e tentar trabalhar, se possível, mais do que na temporada anterior para ser competitivo novamente, porque cada temporada será mais difícil.”

    O único sinal de atividade do Spurs no verão de 2018 foi uma oferta irrisória feita por Jack Grealish, oferecendo £ 4 milhões mais o jogador formado na academia Josh Onomah, acreditando que o Aston Villa estava à beira do desastre financeiro. Na verdade, o clube de West Midlands tinha acabado de receber novos investimentos e riu deles.

    Levy e companhia insistiram na época que o orçamento estava disponível para o Tottenham reforçar o elenco, apesar da mudança atrasada para o novo estádio de um bilhão de libras, o Tottenham Hotspur Stadium, mas sugeriram em uma reunião com a torcida que as transferências eram realmente muito difíceis de serem realizadas. Isso foi uma admissão de fracasso para Pochettino, seus jogadores e os torcedores. Foi também o primeiro sinal de que esse regime não estava pronto para dar o salto para se tornar um clube de verdade.

    O Tottenham de Pochettino funcionou com o mínimo durante toda a temporada 2018-19, tendo feito uma única contratação de jogador sênior nas duas últimas janelas de transferências, sem conseguir reforçar um elenco já reduzido e perdendo a chance de trocar outros jogadores quando sua concentração começou a diminuir. É por isso que chegar à primeira final da Liga dos Campeões do clube foi ainda mais um milagre, mas as circunstâncias em torno da chegada do Spurs deixaram Pochettino ainda mais exausto, e ele deu a entender que se demitiria se eles realmente se tornassem os reis da Europa.

    Pouco antes da famosa virada contra o Ajax nas semifinais, Pochettino voltou a alertar que não adiantava o Spurs investir tanto em um novo estádio se fosse negligenciar o elenco novamente: “Quando se fala do Tottenham, todos dizem que você tem uma casa incrível, mas precisa colocar os móveis. Se você quer ter uma casa bonita, talvez precise de móveis melhores. E depende do seu orçamento se você vai gastar dinheiro. Precisamos respeitar times como o Manchester City ou o Liverpool, que gastam muito dinheiro.

    Somos corajosos, somos inteligentes, somos criativos. Agora é hora de criar outro capítulo e ter uma ideia clara de como vamos construir esse novo projeto. Precisamos reconstruir. Vai ser doloroso.”

    O Spurs contratou Tanguy Ndombele, Giovani Lo Celso, Ryan Sessegnon e Jack Clarke durante o verão de 2019, mas isso não foi suficiente para reparar os danos dos 18 meses anteriores e, desde então, eles vêm tentando recuperar o atraso no mercado. Todas as janelas de transferências se mostraram reativas demais e, às vezes, uma janela tarde demais.

    Pochettino foi demitido cinco meses após a final da Liga dos Campeões, com o clube mudando para uma estratégia de “vencer agora” sob o comando de José Mourinho. Não saiu como planejado.

    Falta de liderança

    Levy era o chefe no Tottenham no dia a dia. Apesar de todas as suas falhas, ele dirigiu o Spurs de maneira quase exemplar e conquistou o direito de tentar levá-lo a um novo patamar desde que assumiu o comando em 2001 até deixar White Hart Lane em 2017. Ele entregou o novo estádio no que às vezes era descrito como uma missão individual, desesperado para ajudar o clube a encontrar novas maneiras de gerar receita.

    A principal desvantagem de Levy era que ele não conseguia evitar atrapalhar a si mesmo. Ele era teimoso em relação à política de transferências, apesar dos apelos dos treinadores para gastar mais com salários, como atestaram recentemente Ange Postecoglou e Gareth Bale no podcast Stick to Football. Ele foi acusado de administrar o Tottenham como um negócio e pouco fez para refutar esse argumento. Ele tentou, mas muitas vezes não conseguiu delegar poder. Ele nunca pareceu um “verdadeiro homem do futebol”, em termos leigos.

    O ex-capitão Hugo Lloris afirmou que o elenco do Spurs foi recompensado por chegar à final da Liga dos Campeões de 2019 com relógios de luxo como presentes pessoais de Levy. Eles tinham a inscrição “Finalistas da Liga dos Campeões”. “Eu teria preferido que nada estivesse escrito neles”, disse Lloris, apenas alimentando as sugestões de que Levy não tinha mentalidade vencedora.

    No seu pior momento, Levy era um alvo fácil para críticas. A família Lewis, que administra o clube em uma escala mais ampla, mas não da mesma forma cotidiana que Levy, demitiu seu presidente em setembro, informando que seu objetivo era “mais vitórias, com mais frequência”.

    As responsabilidades de Levy foram assumidas pelo CEO Vinai Venkatesham, com Peter Charrington se tornando presidente em termos não executivos. O que isso significa? Muito pouco, ao que parece. Há um vácuo de liderança no Tottenham que se estende da diretoria ao campo, permitindo que uma queda para a mediocridade do meio da tabela se transforme em uma luta contra o rebaixamento. O Spurs precisa de algum tipo de figura de proa para representá-lo novamente.

    Fim de Lange

    Como mencionado anteriormente, a principal razão por trás do declínio do Tottenham tem sido sua incapacidade de reconstruir o elenco. Tem havido um foco excessivo na contratação de jovens promessas que ainda não estão prontas para jogar ou de meio-campistas “duelistas” que carecem da habilidade técnica necessária para complementar seus companheiros de equipe.

    Johan Lange ingressou no Spurs vindo do Aston Villa em novembro de 2023, inicialmente como diretor técnico, antes de ser promovido a diretor esportivo. Ele supervisionou cinco janelas de transferências completas e, nesse período, o Tottenham passou de candidato à Liga dos Campeões a lutar pela sobrevivência. Era uma situação que preocupava os torcedores durante a última janela de janeiro, especialmente com o clube entrando na terceira temporada consecutiva de lesões em massa, mas Lange explicou que não queria entrar em pânico.

    “Simplesmente não havia muitos jogadores disponíveis em todo o mercado durante janeiro... Há muitas lesões em janeiro, e nós somos definitivamente um clube que está sofrendo com isso no momento”, disse ele aos canais do clube Spurs. “Durante a janela de transferências, é muito importante, mesmo que seja altamente frustrante com todas as lesões, manter a disciplina porque, a) os jogadores estão voltando e, b) se você puder, digamos, entrar e fazer uma 'compra por impulso' de qualquer jogador de futebol, então sim, a sensação imediata que isso lhe dá é boa. Mas é claro que não adianta contratar jogadores que não vão nos ajudar no curto, médio ou mesmo no longo prazo.

    “Portanto, mesmo que seja muito frustrante com todas as lesões, a maioria dos jogadores retornará nesta temporada, aqui, esperamos que alguns muito em breve. E é importante, como clube, manter a disciplina e garantir que faremos o nosso melhor para contratar apenas jogadores que possam ajudar a equipe, agora ou no futuro.”

    Em 9 de março, o Spurs ainda estava sem 10 (dez) jogadores do time principal devido a lesões. A equipe de recrutamento mais uma vez não percebeu que, quando esses problemas físicos se acumulam, há um efeito cascata. Jogadores que geralmente são robustos ficam exaustos, outros são colocados em posições diferentes para tentar compensar as ausências.

    Lange apostou no futuro do Spurs. Se o time realmente for rebaixado, ele terá dificuldade em trabalhar novamente no futebol inglês.

    Os "gerentes" estão de volta

    A obsessão moderna do futebol por modelos de clubes em que o “gerente” é apenas o “treinador principal” pode estar chegando a um momento decisivo. Os diretores esportivos e técnicos ainda existem, mas não são necessariamente os únicos responsáveis pelo recrutamento.

    O Tottenham faria bem em seguir o exemplo de dois rivais que romperam com os “seis grandes” nos últimos três anos: o Aston Villa e o Newcastle. Eles devolveram o poder, o controle e a autonomia aos seus respectivos comandantes, Unai Emery e Eddie Howe, com todas as partes do projeto girando em torno deles. Essa união tem sido fundamental para subir na tabela e disputar títulos importantes.

    E pode parecer difícil lembrar agora, mas no início da ascensão do Arsenal de volta à disputa pelo título, eles tiveram que lutar para recuperar o controle do Spurs na disputa pelo poder no norte de Londres. Os Gunners, em seu pior momento em um quarto de século, promoveram rapidamente Mikel Arteta de “treinador principal” a “gerente” em 2020. Sua sorte piorou antes de melhorar, mas assim que Arteta deixou sua marca em todas as facetas do clube, foi quando eles começaram a progredir novamente.

    O gerente certo pode ser uma figura unificadora. Para o Tottenham, essa pessoa tem que ser Pochettino. Ninguém que pisou no Hotspur Way desde 2014 entendeu melhor do que ele o que é o Spurs e o que o Spurs precisa. Eles seguiram o caminho dos “vencedores”, seguiram o caminho do “não estamos em pânico”, mas todos os caminhos levam de volta ao argentino.

  • Assuntos pendentes

    Pochettino não escondeu seu desejo de voltar ao Tottenham. No início deste ano, ele revelou no podcastHigh Performance que esse é o único clube pelo qual continua apaixonado. “Ainda assim, as pessoas nas ruas, os torcedores do Tottenham, realmente demonstram amor e apreço, e acho que é por isso que é tão especial”, disse Pochettino, que ainda mora em Londres.

    Ele também falou sobre as ambições elevadas que o Spurs deveria ter, embora tenha dito isso no início de fevereiro, antes que a situação atual se instalasse como mofo em uma luxuosa residência no centro da cidade.

    “Ganhar a Liga Europa, que a equipe ganhou, é bom, mas não é suficiente”, continuou Pochettino. “Não é suficiente disputar a Carabao Cup, a FA Cup, a Liga Europa ou a Liga Conferência. É um clube que deve, ou precisa, porque os torcedores esperam isso, estar na Liga dos Campeões, lutar pela Liga dos Campeões, tentar acreditar que você pode ganhar a Liga dos Campeões e também lutar pela Premier League e acreditar que você pode ganhar a Premier League.”

    A defesa fraca tem sido um problema em campo para o Spurs nas últimas duas temporadas, mas o verdadeiro problema tem sido a negligência no terço final do campo em um mundo pós-Kane. Mesmo na segunda temporada de Postecoglou, os times adversários se acostumaram com a forma como o Tottenham estruturava os ataques e neutralizava facilmente sua ameaça, dada a teimosia do australiano com suas táticas. Quando Frank foi nomeado com a missão de torná-los mais conservadores, ele às vezes removeu completamente o ataque da equação — sua declaração de que “perderemos 100% dos jogos de futebol” permanece. Sob o comando de Tudor, é a incoerência do Spurs com a bola que está matando o time, tanto quanto os lapsos na defesa.

    A ambição em campo às vezes pode refletir fora dele, e os últimos 12 meses no Tottenham são prova disso. Pochettino, porém, não perdeu nada de sua vontade de ser o melhor.

    Reunindo o clube

    O cargo no Tottenham já não é atraente. Nem agora, nem no final da temporada, se o clube se mantiver na primeira divisão, e definitivamente não se for rebaixado. Desde a saída de Pochettino em 2019, seus sucessores tendem a passar pelos piores momentos de suas respectivas carreiras enquanto estão no N17.

    Os proprietários do Spurs, que estão sob pressão, têm algumas medidas de relações públicas a que podem recorrer. Pochettino, que não se sentiria necessariamente desmotivado a treinar o Tottenham na Championship, não é apenas o favorito entre os torcedores para reacender a paixão que eles têm pelo clube, mas, nesta fase, é provavelmente o candidato mais qualificado que está interessado no cargo. Junte isso às saídas de Lange e talvez até mesmo do ex-chefe do Arsenal, Venkatesham, e isso seria o primeiro sinal de que os dirigentes do clube realmente querem a mudança drástica que é tão necessária.

    O retorno de Pochettino também provavelmente seria recebido com mais graça e paciência do que qualquer outro estranho. Mesmo apesar de um desempenho promissor contra o PSG na Supercopa da UEFA e uma vitória fora de casa contra o Manchester City em seu primeiro mês, o Spurs de Frank ainda foi vaiado no intervalo e no final de sua primeira derrota, por 1 a 0 em casa para o Bournemouth. Mesmo assim, muitos torcedores não estavam dispostos a aceitar a proposta que o clube tentava vender, mas a maioria aceitaria de bom grado a oferta de uma reunião com Pochettino.

    O Tottenham está desestruturado e só há um homem capaz de o recompor. Não têm mais nada a perder ao regressarem ao seu antigo amor.

