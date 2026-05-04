Desde a chegada de Álvaro Arbeloa ao cargo, o brasileiro é o segundo maior artilheiro das principais ligas europeias, atrás apenas de Harry Kane, do Bayern de Munique.
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Só Harry Kane, do Bayern de Munique, é melhor! Vinicius Júnior é quem mais se beneficia com a demissão de Xabi Alonso do Real Madrid
Em números: desde a chegada de Arbeloa, Vinicius marcou 15 gols em 23 jogos, enquanto Kane balançou as redes 24 vezes pelo clube alemão recordista de títulos nesse mesmo período. Sob o comando de Alonso, o atacante se mostrava bem menos perigoso na frente do gol, tendo marcado apenas sete vezes em 33 partidas.
Segundo relatos, foi principalmente Vinicius quem, no time madrilenho, se mostrou insatisfeito com a forma de trabalhar de Alonso e com seu estilo. Havia desentendimentos constantes, até que a situação se agravou após sua substituição no Clássico, em outubro. Aparentemente, essas tensões contribuíram para que Alonso antecipasse sua saída após a derrota na final da Supercopa da Espanha, em janeiro — também contra o Barcelona. Meses depois, o próprio Vinicius confirmou que as coisas não estavam indo bem entre os dois.
De acordo com uma reportagem da emissora de rádio espanhola COPE, a origem das divergências remonta a um período ainda mais antigo. Já durante o Mundial de Clubes no verão passado, quando Alonso acabara de assumir o cargo de técnico no lugar de Carlo Ancelotti, teria havido tensões.
Vinicius teria reagido com irritação ao saber que, inicialmente, ficaria no banco para dar lugar a uma combinação ofensiva com Kylian Mbappé e Gonzalo García. Alonso reagiu alterando seu plano original e colocando o astro na escalação titular.
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Real Madrid: Álvaro Arbeloa, mais uma vez fora de jogo
Mas mesmo com Arbeloa no comando, a tranquilidade não voltou a Madrid. Muito pelo contrário. Após a eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern, o Real também perdeu o campeonato espanhol. O arquirrival FC Barcelona pode garantir o título justamente no próximo domingo, na partida de volta do Clássico. Pela segunda vez consecutiva, Vinicius e companhia provavelmente encerrarão a temporada sem conquistar nenhum título importante.
Enquanto isso, Arbeloa teria se desentendido com vários jogadores do Real. O clima no vestiário estaria “explosivo”, como vários meios de comunicação espanhóis relataram recentemente. Também por isso, o ex-jogador do Real Madrid já está novamente à beira da demissão. A busca por um novo técnico já estaria a todo vapor, e o favorito do presidente Florentino Pérez para o cargo seria José Mourinho.
Vinicius, por sua vez, está prestes a renovar seu contrato. Seu contrato atual vai até 2027. Há mais de um ano, o atacante já havia anunciado publicamente que assinaria em breve um novo contrato com o clube espanhol. Como isso ainda não aconteceu, as especulações de que o brasileiro poderia deixar o Real Madrid persistiram. Entretanto, ambas as partes teriam chegado a um acordo para continuar a parceria. Restariam apenas alguns detalhes a serem esclarecidos.