Em números: desde a chegada de Arbeloa, Vinicius marcou 15 gols em 23 jogos, enquanto Kane balançou as redes 24 vezes pelo clube alemão recordista de títulos nesse mesmo período. Sob o comando de Alonso, o atacante se mostrava bem menos perigoso na frente do gol, tendo marcado apenas sete vezes em 33 partidas.

Segundo relatos, foi principalmente Vinicius quem, no time madrilenho, se mostrou insatisfeito com a forma de trabalhar de Alonso e com seu estilo. Havia desentendimentos constantes, até que a situação se agravou após sua substituição no Clássico, em outubro. Aparentemente, essas tensões contribuíram para que Alonso antecipasse sua saída após a derrota na final da Supercopa da Espanha, em janeiro — também contra o Barcelona. Meses depois, o próprio Vinicius confirmou que as coisas não estavam indo bem entre os dois.

De acordo com uma reportagem da emissora de rádio espanhola COPE, a origem das divergências remonta a um período ainda mais antigo. Já durante o Mundial de Clubes no verão passado, quando Alonso acabara de assumir o cargo de técnico no lugar de Carlo Ancelotti, teria havido tensões.

Vinicius teria reagido com irritação ao saber que, inicialmente, ficaria no banco para dar lugar a uma combinação ofensiva com Kylian Mbappé e Gonzalo García. Alonso reagiu alterando seu plano original e colocando o astro na escalação titular.