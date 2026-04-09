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“Só falou de uma cidade” – O agente de Enzo Fernández afirma que o argentino “chegou a um acordo” com o Chelsea
Agente desmente rumores sobre o Real Madrid
Pastore negou categoricamente que o campeão da Copa do Mundo esteja buscando uma saída. Apesar das intensas especulações que associam o jogador avaliado em 107 milhões de libras a uma transferência bombástica para o Real Madrid, Pastore insiste que as manchetes recentes foram resultado de um mal-entendido, e não de um desejo genuíno de deixar Londres.
Em entrevista ao Top Mercato, Pastore foi firme em sua posição: “Já conversamos sobre isso nos últimos dias. Foram comentários que ele fez sem intenção de causar problemas no Chelsea. Ele é o capitão, um dos líderes da equipe. Ele mostrou seu melhor lado em campo nesta temporada. Ele apenas falou sobre uma cidade [Madri]. Depois, houve muitas entrevistas em um curto espaço de tempo nas quais ele falou sobre seu futuro. A mídia misturou muitas coisas e começou a dizer que ele iria deixar o Chelsea. Não há nada de verdade nisso.”
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Esclarecendo as coisas com Rosenior
A situação chegou ao ponto crítico quando o técnico do Chelsea, Rosenior, deixou Fernández de fora da equipe para as quartas de final da FA Cup contra o Port Vale e para a partida seguinte da Premier League contra o Manchester City. Rosenior havia acusado publicamente o argentino de “ter ultrapassado os limites” depois que Fernández admitiu não saber se continuaria no clube na próxima temporada, após a goleada de 8 a 2 sofrida pelo PSG na Liga dos Campeões, e posteriormente afirmou que gostaria de morar em Madri.
No entanto, Pastore afirma que o relacionamento foi restaurado. “Estamos em sintonia com o Chelsea. Fizemos as pazes ontem e anteontem entre o Chelsea e o jogador. Na verdade, nunca houve um problema. Esclarecemos as coisas”, explicou o agente. “Ele, naturalmente, pediu desculpas ao clube, aos companheiros, ao técnico, ao diretor esportivo, a todos. Estamos todos de acordo. Foi simplesmente uma questão de esclarecer um mal-entendido.”
Aprendendo com os erros aos 25 anos
Apesar de defender as intenções do jogador, Pastore admitiu que o ex-craque do Benfica cometeu um erro tático na forma como lidou com as recentes entrevistas à imprensa. Aos 25 anos, Fernández ainda é considerado um jogador jovem que está se adaptando ao escrutínio implacável que acompanha o fato de ser uma figura de destaque na Premier League, especialmente durante uma temporada turbulenta para os Blues.
“O que aconteceu, aconteceu. Explicamos ao jogador que, mesmo que ele não tenha feito nada de errado, não deveria ter dito aquilo. Ele tem apenas 25 anos. Ainda é jovem e tem muito a aprender. Explicamos ao clube que ele disse isso sem qualquer malícia e que agiu errado ao fazê-lo”, acrescentou Pastore.
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Comprometido com o projeto do Chelsea
Com seis anos restantes em seu contrato de longa duração, Fernández continua sendo uma peça fundamental na visão de longo prazo do Chelsea, mesmo com o time ocupando a sexta posição na tabela da Premier League. O clube ainda luta por um lugar entre os quatro primeiros e tem pela frente a semifinal da FA Cup contra o Leeds United, o que torna a disponibilidade do meio-campista crucial para a reta final da temporada.
Pastore concluiu enfatizando a importância da parceria entre jogador e clube: “O Chelsea está disputando uma vaga na Liga dos Campeões pela Premier League, o que é extremamente importante para o clube. Enzo precisa jogar porque tem a Copa do Mundo chegando. O Chelsea precisa dele porque é um jogador fundamental na equipe. Conversamos, resolvemos tudo de ambos os lados. As coisas estão perfeitamente claras. Não há conflito algum. Enzo ainda tem seis anos de contrato e precisamos trabalhar juntos — é isso que estamos fazendo.”