“Só falou de uma cidade” – O agente de Enzo Fernández afirma que o argentino “chegou a um acordo” com o Chelsea

Pastore negou categoricamente que o campeão da Copa do Mundo esteja buscando uma saída. Apesar das intensas especulações que associam o jogador avaliado em 107 milhões de libras a uma transferência bombástica para o Real Madrid, Pastore insiste que as manchetes recentes foram resultado de um mal-entendido, e não de um desejo genuíno de deixar Londres.

Em entrevista ao Top Mercato, Pastore foi firme em sua posição: “Já conversamos sobre isso nos últimos dias. Foram comentários que ele fez sem intenção de causar problemas no Chelsea. Ele é o capitão, um dos líderes da equipe. Ele mostrou seu melhor lado em campo nesta temporada. Ele apenas falou sobre uma cidade [Madri]. Depois, houve muitas entrevistas em um curto espaço de tempo nas quais ele falou sobre seu futuro. A mídia misturou muitas coisas e começou a dizer que ele iria deixar o Chelsea. Não há nada de verdade nisso.”



