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“Só existe um” – O técnico do Inter Miami pede “proteção” para Lionel Messi, enquanto o maior jogador de todos os tempos da Argentina grava um momento “extraordinário” na história da MLS
Messi bate recorde da MLS
O carismático capitão do Inter Miami alcançou mais um marco histórico no BMO Field, tornando-se o jogador mais rápido da história da MLS a registrar 100 contribuições para gols. Messi alcançou essa marca em apenas 64 jogos, superando com folga o recorde anterior detido pela lenda do Toronto FC, Sebastian Giovinco, que precisou de 95 partidas para atingir a mesma marca de 100.
O oito vezes vencedor da Bola de Ouro estava em grande forma, dando duas assistências e marcando um gol certeiro aos 75 minutos para garantir a vitória. Seu desempenho veio após um colapso desastroso dos Herons no Florida Derby contra o Orlando City, provando mais uma vez que o experiente atacante é a força motriz por trás da busca do Miami por títulos nesta temporada.
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Hoyos pede a proteção dos ícones
O técnico interino do Inter Miami, Guillermo Hoyos, ficou impressionado com o impacto de sua superestrela e pediu à liga e aos dirigentes que garantam que o jogador de 38 anos seja bem cuidado. “É um recorde extraordinário, que abre caminho”, disse Hoyos aos repórteres após a partida. “E acredito que precisamos protegê-lo ainda mais. Ele precisa de mais proteção. Porque não há muitos Leo Messis. Há apenas um.”
O técnico enfatizou que jogadores do calibre de Messi são a força motriz do crescimento do esporte na América do Norte. “Essa classe de jogadores [como Messi], Rodri [De Paul] também, caras como Suárez e jogadores sucessivos como esses, temos que protegê-los e cuidar deles”, acrescentou Hoyos. “Por quê? Porque eles lotam os estádios. Os verdadeiros protagonistas em tudo isso são os jogadores. É tão claro quanto isso.”
Dupla argentina encontra o ritmo da Copa do Mundo
Enquanto Messi ganhava as manchetes, seu compatriota De Paul lembrou a todos da classe que ajudou a Argentina a conquistar a glória na Copa do Mundo no Catar há quatro anos. De Paul abriu o placar com um voleio brilhante após seu próprio tiro livre ter sido bloqueado, definindo o tom para uma exibição dominante em Miami. O meio-campista tem sido um motor essencial para Hoyos, proporcionando um equilíbrio perfeito ao lado dos jogadores de talento no time titular.
“Eles se expressam de uma maneira extraordinária”, disse Hoyos sobre a dupla da Albiceleste. “E quando se expressam, abrem qualquer defesa, qualquer situação de jogo. Estamos falando de craques, craques, craques.” Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, ambos os jogadores parecem estar atingindo seu auge físico no momento perfeito para o clube e para a seleção.
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Suárez e Reguilón entram na festa
A goleada foi selada por rostos conhecidos, com Luis Suárez marcando após uma jogada característica em parceria com seu ex-companheiro do Barcelona. O ex-lateral-esquerdo do Manchester United e do Real Madrid, Sergio Reguilón, também marcou, marcando um retorno bem-sucedido ao time após ter sido prejudicado por lesões recentes. Apesar dos dois gols de honra de Emilio Aristizabal, do Toronto, o resultado nunca esteve seriamente em dúvida, já que o poder de fogo do Miami superou os anfitriões.
O Inter Miami agora se concentra na reta final de jogos antes da pausa para os jogos internacionais, firmemente na briga pelo Supporters’ Shield, apesar de um início desanimador em sua nova casa. Para Messi, a noite de recordes em Toronto foi apenas mais uma tarde de trabalho, mas para Hoyos e a torcida de Miami, serviu como um lembrete de que estão testemunhando um capítulo único na história do futebol.