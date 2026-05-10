“Só existe um” – O técnico do Inter Miami pede “proteção” para Lionel Messi, enquanto o maior jogador de todos os tempos da Argentina grava um momento “extraordinário” na história da MLS

O carismático capitão do Inter Miami alcançou mais um marco histórico no BMO Field, tornando-se o jogador mais rápido da história da MLS a registrar 100 contribuições para gols. Messi alcançou essa marca em apenas 64 jogos, superando com folga o recorde anterior detido pela lenda do Toronto FC, Sebastian Giovinco, que precisou de 95 partidas para atingir a mesma marca de 100.

O oito vezes vencedor da Bola de Ouro estava em grande forma, dando duas assistências e marcando um gol certeiro aos 75 minutos para garantir a vitória. Seu desempenho veio após um colapso desastroso dos Herons no Florida Derby contra o Orlando City, provando mais uma vez que o experiente atacante é a força motriz por trás da busca do Miami por títulos nesta temporada.