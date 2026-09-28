O capitão de Portugal, Cristiano Ronaldo, viveu um raro marco internacional na vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, em Oslo, pela Liga das Nações da Uefa, no domingo. O técnico Jorge Jesus optou por deixar o atacante de 41 anos no banco de reservas durante os 90 minutos inteiros.

A decisão marcou a primeira vez em 18 anos que Ronaldo assistiu a uma partida internacional oficial competitiva do início ao fim sem entrar em campo.

A última vez havia sido na Eurocopa de 2008, quando Portugal sofreu uma derrota por 2 a 0 para a Suíça na fase de grupos.