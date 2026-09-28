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imago-sport-1083909015.jpgSports Press Photo
Alvino Hanafi
Traduzido por

'Só ele pode responder!' – Por que um furioso Cristiano Ronaldo ignorou os torcedores após uma rara ida para o banco em Portugal

Portugal
C. Ronaldo
J. Jesus
Liga das Nações A

Cristiano Ronaldo permaneceu no banco sem ser utilizado pela primeira vez em 18 anos durante a vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Noruega na Liga das Nações. O capitão de 41 anos depois chamou atenção ao ir direto para fora do campo sem se juntar aos companheiros de equipe para agradecer aos torcedores que viajaram.

  • Ronaldo segue no banco pela primeira vez em 18 anos

    O capitão de Portugal, Cristiano Ronaldo, viveu um raro marco internacional na vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, em Oslo, pela Liga das Nações da Uefa, no domingo. O técnico Jorge Jesus optou por deixar o atacante de 41 anos no banco de reservas durante os 90 minutos inteiros.

    A decisão marcou a primeira vez em 18 anos que Ronaldo assistiu a uma partida internacional oficial competitiva do início ao fim sem entrar em campo.

    A última vez havia sido na Eurocopa de 2008, quando Portugal sofreu uma derrota por 2 a 0 para a Suíça na fase de grupos.

    • Publicidade
  • imago-sport-1083891938.jpgNTB

    Atacante deixa de agradecer aos torcedores após a partida em Oslo

    De acordo com o O Jogo, após o apito final, Ronaldo aumentou os assuntos em discussão no pós-jogo ao seguir diretamente para o túnel. Enquanto seus companheiros de equipe se reuniram no gramado para aplaudir os 500 torcedores portugueses visitantes no Ullevaal Stadium, o capitão esteve visivelmente ausente.

    Ao abordar o incidente após a partida, Jesus admitiu que não percebeu, naquele momento, a saída antecipada de seu capitão.

    O técnico confirmou que pretende ter uma conversa privada com Ronaldo sobre seus deveres como capitão da equipe.

  • Jesus explica decisão tática e defende rotação do elenco

    Elogiando a organização defensiva de Portugal e a execução tática em Oslo, Jesus defendeu sua decisão de não colocar Ronaldo em campo saindo do banco. O técnico explicou que o andamento da partida não justificava a entrada de um atacante com o perfil específico de Ronaldo.

    Jesus reiterou que ficar fora do jogo contra a Noruega não sinaliza uma diminuição no papel do astro do Al-Nassr.

    "Só ele pode responder isso", afirmou Jesus sobre a rejeição dos torcedores. "O fato é que só porque ele não jogou hoje não significa que eu não conte com ele. Eu disse a ele que o colocaria, mas não achei que se justificasse fazer a mudança para um atacante com as características do Cris."

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  • imago-sport-1083889118.jpgBildbyran

    Portugal se prepara para duelo contra a Dinamarca como líder do grupo

    Portugal concluiu sua recuperação pós-jogo em Oslo antes de voltar para casa para se preparar para sua próxima partida da Liga das Nações contra a Dinamarca. A equipe de Jesus busca aproveitar as vitórias sobre País de Gales e Noruega para consolidar a liderança do Grupo A.

    Jesus insistiu que Ronaldo continua sendo uma opção principal para começar a próxima partida contra a Dinamarca.

    Ronaldo busca recuperar seu lugar na escalação titular para o confronto em casa.

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