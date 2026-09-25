Getty Images
Traduzido por
'Só depois de amanhã!' - Gianluigi Donnarumma manda aviso em tom de brincadeira ao rival do Manchester United, Senne Lammens, antes de duelo da Liga das Nações
Rivalidade de Manchester renovada em compromisso internacional
Donnarumma está se preparando para renovar sua rivalidade com o goleiro do United, Lammens, quando a Itália enfrentar a Bélgica. Os dois goleiros ficarão frente a frente em compromissos de seleções em um intrigante duelo do Grupo A da Liga das Nações.
A partida acontece no icônico Stadio Olimpico, em Roma, na noite de sexta-feira, com início marcado para as 15h45 no horário de Brasília. O Grupo A é completado por França e Turquia, o que torna um resultado positivo vital para as duas seleções, que buscam abrir vantagem logo cedo na classificação.
- Getty Images Sport
Donnarumma faz elogios calorosos ao goleiro belga
Donnarumma rasgou elogios ao seu colega belga antes do confronto, reconhecendo a enorme pressão que vem com a responsabilidade de defender o gol do United.
"Ele é um grande goleiro e não é fácil ir bem no Manchester United", afirmou Donnarumma, como citado pela Football Italia. "Tenho certeza de que ele terá um grande futuro pela frente. Eu o conheci, ele é um cara inteligente e espero que continue melhorando, embora só depois do jogo de amanhã."
O histórico recente do dérbi favorece o goleiro italiano
A batalha internacional em Roma acontece depois de os dois goleiros já terem se enfrentado em um acirrado clássico de Manchester da Premier League em Old Trafford nesta temporada. Aquele confronto doméstico fez com que o Manchester City precisasse mostrar resiliência depois que o meio-campista Phil Foden recebeu cartão vermelho durante o primeiro tempo, deixando o City com dez homens.
Apesar da desvantagem numérica, Erling Haaland marcou o único gol da partida para garantir uma apertada vitória por 1 a 0, assegurando que Donnarumma levasse a melhor no duelo inicial entre eles nesta temporada.
- (C)Getty images
Grandes emoções pela frente no Grupo A da Liga das Nações
Olhando para frente, ambos os goleiros serão cruciais para as ambições de seus respectivos países à medida que a campanha da Nations League se desenrola em um competitivo Grupo A.
Donnarumma estará determinado a manter seu retrospecto vencedor sobre Lammens e ajudar a Itália a conquistar três pontos valiosos em casa, em Roma. Enquanto isso, Lammens estará ansioso para inspirar a Bélgica a um resultado memorável no Stadio Olimpico.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.