Donnarumma está se preparando para renovar sua rivalidade com o goleiro do United, Lammens, quando a Itália enfrentar a Bélgica. Os dois goleiros ficarão frente a frente em compromissos de seleções em um intrigante duelo do Grupo A da Liga das Nações.

A partida acontece no icônico Stadio Olimpico, em Roma, na noite de sexta-feira, com início marcado para as 15h45 no horário de Brasília. O Grupo A é completado por França e Turquia, o que torna um resultado positivo vital para as duas seleções, que buscam abrir vantagem logo cedo na classificação.