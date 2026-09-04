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'Só brincadeira?' - Matteo Guendouzi e Mason Greenwood são punidos com suspensões pela Uefa após confusão generalizada em massa no confronto do play-off da Champions League do Fenerbahce contra o Lyon
Guendouzi paga o preço pelas provocações
As consequências do confronto explosivo entre Lyon e Fenerbahce, em 26 de agosto, resultaram em pesadas sanções para várias figuras importantes. No centro da controvérsia estava Guendouzi, cujo comportamento provocativo em relação aos torcedores da casa e aos jogadores adversários foi apontado como o estopim para a briga generalizada que se seguiu ao apito final.
A entidade confirmou que Guendouzi foi multado em € 50.000 e recebeu suspensão de quatro partidas de competições de clubes da Uefa, embora dois desses jogos fiquem suspensos por um período probatório de um ano. Como consequência, o meio-campista vai desfalcar o Fenerbahce nas duas primeiras partidas da fase de liga da Champions League, contra Roma e Aston Villa.
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Greenwood e Fenerbahçe são multados
Guendouzi não foi o único jogador de destaque do Fenerbahce a ser punido, já que Greenwood também recebeu uma suspensão e uma sanção financeira. O atacante foi punido por seu papel na confusão, recebendo um gancho de um jogo e uma multa de €30.000. O CEDB (Órgão de Controle, Ética e Disciplina) observou que a punição foi "por violar as regras fundamentais de boa conduta", com a suspensão também tendo um período probatório de um ano.
O clube também teve de responder pelas ações de sua torcida visitante, além da conduta do elenco. O comunicado oficial detalhou o impacto financeiro: "Multar o Fenerbahce em €30.000 pelo acendimento e arremesso de fogos de artifício, €15.000 por distúrbios da torcida e €50.000 pela violação por sua equipe das regras gerais e fundamentais de conduta." Isso encerra um duro processo disciplinar para o clube de Istambul após sua viagem à França.
Punição severa para membros da comissão do Lyon
Enquanto o foco permanecia nas estrelas do Fenerbahce, o Lyon não escapou da ira do CEDB. A punição individual mais significativa foi reservada ao treinador de goleiros do Lyon, Antonio Ferreira, que foi visto avançando em direção a Guendouzi no auge da confusão. Ferreira foi suspenso por cinco partidas por "agressão grave", com duas dessas partidas suspensas por um período probatório de um ano.
O Lyon também enfrentou uma série de multas relacionadas à gestão do estádio e ao comportamento de seus torcedores durante o acalorado play-off. O CEDB decidiu "multar o Olympique Lyonnais em € 48.000 por arremesso de objetos, € 5.500 por acendimento de fogos de artifício, € 5.000 por distúrbios da torcida e € 50.000 por violação de regras gerais e fundamentais de conduta."
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Defesa de Guendouzi não sensibiliza a Uefa
A gravidade dessas punições vem depois de Guendouzi tentar minimizar o incidente logo após o ocorrido. Falando à imprensa pouco depois da partida, o meio-campista insistiu que seus gestos em direção à torcida do Lyon foram "apenas provocação" e uma parte comum do clima competitivo do jogo.
O relatório oficial destacou que o comportamento do francês foi além dos limites aceitáveis da rivalidade esportiva. Os incidentes aconteceram depois de o Fenerbahce garantir sua vaga no torneio principal, após um empate por 1 a 1 no jogo de ida e uma dramática vitória por 2 a 1 na França para selar o confronto do play-off no placar agregado.
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