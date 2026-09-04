As consequências do confronto explosivo entre Lyon e Fenerbahce, em 26 de agosto, resultaram em pesadas sanções para várias figuras importantes. No centro da controvérsia estava Guendouzi, cujo comportamento provocativo em relação aos torcedores da casa e aos jogadores adversários foi apontado como o estopim para a briga generalizada que se seguiu ao apito final.

A entidade confirmou que Guendouzi foi multado em € 50.000 e recebeu suspensão de quatro partidas de competições de clubes da Uefa, embora dois desses jogos fiquem suspensos por um período probatório de um ano. Como consequência, o meio-campista vai desfalcar o Fenerbahce nas duas primeiras partidas da fase de liga da Champions League, contra Roma e Aston Villa.