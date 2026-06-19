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KompanyGetty Images

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Só aos dois anos de idade é que ele aprendeu a andar e era “gordo demais”: um jogador que Vincent Kompany queria para o FC Bayern foi considerado, desde cedo, um caso perdido

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Escócia x Marrocos
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V. Kompany
I. Saibari
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Ismael Saibari, jogador cobiçado pelo Bayern de Munique, desempenha um papel fundamental pela seleção do Marrocos na Copa do Mundo e deve continuar a fazê-lo no futuro, sob o comando de Vincent Kompany. O fato de ele ter chegado tão longe em sua carreira não era previsível há muito tempo.

Por mais rápida que esteja sendo a ascensão de Ismael Saibari neste momento, os primeiros passos dessa estrela em ascensão do Marrocos foram bem lentos. Quando era bebê, o jogador que hoje é o favorito do técnico do Bayern, Vincent Kompany, precisou usar, por mais de um ano, um aparelho ortopédico para manter os pés retos devido a uma deformidade congênita. Saibari só aprendeu a andar aos dois anos de idade.

  • “Esse aparelho ajudou, ele auxilia os bebês a andarem eretos. E sim”, contou o jogador de 25 anos, “felizmente funcionou”. Caso contrário, o pesadelo do Brasil não estaria no centro das atenções pouco antes do segundo jogo do Marrocos na fase de grupos da Copa do Mundo contra a Escócia — e pouco antes da transferência do PSV Eindhoven, campeão holandês, para Munique.

    Cerca de 55 milhões de euros, segundo se diz, é o valor que o clube mais titulado da Alemanha atribui aos seus serviços, e seu contrato deve vigorar até 2031. Na terça-feira, o especialista em ataque já teria passado pelo exame médico no âmbito do campo de treinamento em Basking Ridge, em Nova Jersey. Com a ajuda do médico da equipe de Munique, Dr. Jochen Hahne, que também é médico da seleção alemã, estacionada na Carolina do Norte.

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  • Ismael Saibari PSVgetty

    Saibari foi rejeitado quando era jovem: “Disseram-me que eu era gordo demais”

    O que torna Saibari, um jogador habilidoso, ágil e também determinado, tão interessante? Sua flexibilidade. Contra o Brasil (1 a 1), o artilheiro se destacou como atacante central; o jogador, que já disputou 31 partidas pela seleção (dez gols), atua com mais frequência na posição de meia-atacante, mas também pode atuar nas laterais do campo.

    Após a última temporada com o Eindhoven, na qual marcou 15 gols e deu oito assistências, Saibari conquistou o prêmio de Jogador do Ano da Eredivisie. Por muito tempo, não havia como prever que sua carreira um dia decolaria de forma tão vertiginosa.

    Ele começou a jogar futebol em Terrassa, perto de Barcelona. Mas depois que a família se mudou da Espanha para a Bélgica, o sonho de se tornar jogador profissional parecia ter acabado. Pois, nas categorias de base do RSC Anderlecht, Saibari foi dispensado por um motivo cruel: “Disseram-me que eu era gordo demais.” No entanto, ele “jogava bem. Eu estava em uma boa fase.” Mas, um dia antes do início da temporada, tudo acabou: “Isso doeu muito.”

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    Saibari causou pânico e terror na Copa do Mundo: “Nossos zagueiros centrais precisam ficar atentos”

    Foi assim que Saibari chegou a Genk em 2017. E deve ter sentido uma satisfação ainda maior quando, mais tarde, em uma partida das categorias de base contra o Anderlecht, marcou o gol da vitória.

    No momento, porém, o foco na fase final do XXL é a classificação na chave C. O primeiro passo já foi dado com o empate contra o Brasil, mas Saibari vê espaço para melhorias contra o quarto-colocado da Copa do Mundo de 2022: “Tivemos muitas chances em uma boa partida. Há muitos aspectos que vão nos ajudar nos próximos jogos.”

    De qualquer forma, o próximo adversário está avisado. “Ele é rápido, forte e tem finalização precisa”, disse o técnico da seleção da Escócia, Steve Clarke: “Nossos zagueiros centrais precisam ficar atentos.”

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