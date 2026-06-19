O que torna Saibari, um jogador habilidoso, ágil e também determinado, tão interessante? Sua flexibilidade. Contra o Brasil (1 a 1), o artilheiro se destacou como atacante central; o jogador, que já disputou 31 partidas pela seleção (dez gols), atua com mais frequência na posição de meia-atacante, mas também pode atuar nas laterais do campo.

Após a última temporada com o Eindhoven, na qual marcou 15 gols e deu oito assistências, Saibari conquistou o prêmio de Jogador do Ano da Eredivisie. Por muito tempo, não havia como prever que sua carreira um dia decolaria de forma tão vertiginosa.

Ele começou a jogar futebol em Terrassa, perto de Barcelona. Mas depois que a família se mudou da Espanha para a Bélgica, o sonho de se tornar jogador profissional parecia ter acabado. Pois, nas categorias de base do RSC Anderlecht, Saibari foi dispensado por um motivo cruel: “Disseram-me que eu era gordo demais.” No entanto, ele “jogava bem. Eu estava em uma boa fase.” Mas, um dia antes do início da temporada, tudo acabou: “Isso doeu muito.”