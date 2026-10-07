Bilic não se conteve em sua avaliação de Marc Cucurella após a expulsão polêmica de Ivan Perisic. O técnico da Croácia ficou furioso com o que considerou um comportamento teatral do lateral-esquerdo espanhol, que caiu no gramado durante uma disputa que fez Perisic receber seu segundo cartão amarelo da noite. O incidente mudou o rumo do confronto, permitindo que a Espanha acabasse garantindo uma vitória apertada.

Falando após o apito final, Bilic expressou uma mistura de admiração profissional e frustração pessoal em relação ao defensor. "Quem não fica com raiva de Cucurella se ele não está no seu time? Ele é um grande jogador, eu o admiro pelo que faz em campo e pela história de seu filho. Ele defende seu time com tudo, mas, claro, provoca", afirmou, como citado pelo Marca.