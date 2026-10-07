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Slaven Bilic detona Marc Cucurella por "provocar" no polêmico cartão vermelho de Ivan Perisic durante a derrota da Croácia para a Espanha
Bilic detona as palhaçadas do defensor espanhol
Bilic não se conteve em sua avaliação de Marc Cucurella após a expulsão polêmica de Ivan Perisic. O técnico da Croácia ficou furioso com o que considerou um comportamento teatral do lateral-esquerdo espanhol, que caiu no gramado durante uma disputa que fez Perisic receber seu segundo cartão amarelo da noite. O incidente mudou o rumo do confronto, permitindo que a Espanha acabasse garantindo uma vitória apertada.
Falando após o apito final, Bilic expressou uma mistura de admiração profissional e frustração pessoal em relação ao defensor. "Quem não fica com raiva de Cucurella se ele não está no seu time? Ele é um grande jogador, eu o admiro pelo que faz em campo e pela história de seu filho. Ele defende seu time com tudo, mas, claro, provoca", afirmou, como citado pelo Marca.
- AFP
O técnico se irrita com decisões da arbitragem
O ex-técnico do West Ham também foi categórico ao afirmar que o gol da vitória da Espanha deveria ter sido anulado por uma infração sobre o goleiro Dominik Livakovic. Ele insistiu que um jogador em posição de impedimento obstruiu diretamente Livakovic durante a jogada, impedindo-o de defender a finalização de forma adequada. "O segundo gol estava impedido, o jogador estava atrapalhando Livakovic", observou Bilic, como citado pelo Jutarnji.
Embora tenha expressado decepção com certos aspectos da partida, Bilić ficou satisfeito com a luta de sua equipe e com o desempenho geral. "Há algumas coisas com as quais não estou feliz, mas estou feliz com a reação e com o jogo. Agora eu disse aos jogadores para se lembrarem dos dois jogos, eles são os melhores indicadores do que não deve ser feito e do que deve ser feito. E de como isso deve ser feito", acrescentou.
Exigindo um alto padrão de empenho
Apesar da revolta com o resultado, Bilic foi rápido em elogiar seus jogadores pela melhora de atitude após a pesada derrota para a Inglaterra poucos dias antes. Ele enfatizou que o nível de comprometimento demonstrado contra a Espanha precisa se tornar o padrão da seleção daqui para frente. O treinador observou que, embora o resultado anterior tenha sido inaceitável, a resposta em Rijeka provou que a Croácia ainda pode competir com as seleções de elite do futebol mundial.
"É uma pena. Merecíamos pelo menos um ponto. Conseguimos o que pedimos ao time: uma reação ao que aconteceu alguns dias atrás, o que foi inaceitável e não pode ser apagado. Esse precisa ser o padrão da nossa determinação e do nosso comprometimento. Jogando assim, podemos competir com qualquer um, até com os melhores", explicou.
- AFP
Olhando para o futuro
O técnico também respondeu a perguntas sobre a inclusão de jovens talentos como Segecic, Jagusic e Soticek em futuras convocações. Bilic insistiu que, embora valorize a juventude e a necessidade de sangue novo em certas posições, a atual base veterana provou que ainda é capaz de lutar contra os campeões mundiais. Ele rejeitou a ideia de que seus jogadores mais experientes tenham entrado em uma "zona de conforto", elogiando a capacidade deles de reagir sob pressão.
"Gosto de jogadores jovens. Zonas de conforto não precisam ser resolvidas afastando-os. Os rapazes mostraram que ainda se pode contar com eles. Claro, precisamos de jovens para algumas posições em que nos falta esse perfil de jogador. Hoje mostramos que dá até para vencer o campeão mundial com uma estrutura que vocês questionam", concluiu Bilic.
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