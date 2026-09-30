O técnico da Croácia fez uma análise contundente da atuação de sua equipe após a derrota contundente para a Espanha em Sevilha. Bilic mostrou-se visivelmente decepcionado com a forma como a derrota aconteceu, sugerindo que seus jogadores pareceram intimidados pela ocasião e pela grandeza do adversário. O ex-técnico do West Ham observou que, embora o elenco esteja passando por uma fase de transição, a falta de espírito competitivo mostrada em campo foi inaceitável para uma nação com a orgulhosa história futebolística da Croácia.

"Uma noite difícil para nós. Fomos mal de todas as formas, estamos decepcionados. Podemos encontrar alguma desculpa no fato de que é a Espanha, a campeã do mundo, e de que nosso time é novo, mas não podemos jogar com tamanha falta de agressividade, como se estivéssemos aqui apenas para celebrar a conquista da Copa do Mundo por eles. Não podemos vir aqui apenas para fazer parte da comemoração. Isso não somos nós", afirmou Bilic.