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Slaven Bilic detona Croácia "sem agressividade" após derrota brutal para a Espanha
Falta de agressividade frustra Bilic
O técnico da Croácia fez uma análise contundente da atuação de sua equipe após a derrota contundente para a Espanha em Sevilha. Bilic mostrou-se visivelmente decepcionado com a forma como a derrota aconteceu, sugerindo que seus jogadores pareceram intimidados pela ocasião e pela grandeza do adversário. O ex-técnico do West Ham observou que, embora o elenco esteja passando por uma fase de transição, a falta de espírito competitivo mostrada em campo foi inaceitável para uma nação com a orgulhosa história futebolística da Croácia.
"Uma noite difícil para nós. Fomos mal de todas as formas, estamos decepcionados. Podemos encontrar alguma desculpa no fato de que é a Espanha, a campeã do mundo, e de que nosso time é novo, mas não podemos jogar com tamanha falta de agressividade, como se estivéssemos aqui apenas para celebrar a conquista da Copa do Mundo por eles. Não podemos vir aqui apenas para fazer parte da comemoração. Isso não somos nós", afirmou Bilic.
- AFP
Problemas defensivos e destaques individuais
A partida começou de forma desastrosa para a Croácia, que se viu em desvantagem quase imediatamente. Apesar de um breve momento de esperança quando conseguiu voltar ao jogo, as falhas defensivas acabaram sendo sua ruína. Bilic destacou a incapacidade de manter a disciplina em momentos-chave, especialmente na marcação em bolas paradas e diante da pressão constante aplicada pelo time de Luis de la Fuente. A linha defensiva croata teve dificuldades para conter a movimentação fluida dos atacantes espanhóis durante toda a noite.
"Podemos encontrar muitas desculpas. Quando você sofre um gol no primeiro minuto contra os campeões mundiais, precisa de alguns minutos para se recuperar. Nós empatamos e, quando precisávamos de força, calma e inteligência para desestabilizá-los, sofremos outro gol em uma bola parada, e talvez devesse ter sido o contrário", acrescentou Bilic.
"Isso mostra que jogamos mal, especialmente na defesa. Nossa defesa não funcionou. Mas sempre há algo positivo. Às vezes conseguimos superar a pressão deles com Kovacic e Perisic, e individualmente podemos encontrar algumas coisas boas. Beljo jogou bem, não apenas por causa do gol."
Teste de realidade para a nova geração
O projeto de reconstrução de Bilic sofreu um importante choque de realidade em Sevilha. Embora o técnico siga confiante na capacidade técnica dos jogadores que escolheu, admitiu que a atuação na noite ficou muito aquém do que é exigido no mais alto nível. A diferença entre as duas equipes ficou evidente não apenas no placar, mas também na execução tática e na intensidade física. O treinador enfatizou que o potencial do grupo precisa ser acompanhado por uma mentalidade mais forte em campo.
"Montamos este time por um motivo. No papel, os caras que jogaram hoje à noite têm de tudo, mas mostramos muito pouco", disse.
- Getty Images Sport
Confronto crucial de sábado
Após a derrota para a Espanha, a Croácia volta suas atenções para um duelo crucial no sábado contra a Inglaterra, com as duas seleções empatadas com três pontos e perseguindo a forte equipe espanhola, que atualmente lidera o grupo com seis. Com a Espanha programada para receber a Tchéquia no sábado antes de viajar para enfrentar a Croácia na próxima terça-feira, esse confronto entre a equipe de Bilic e a Inglaterra tem enorme peso para as duas nações, que buscam manter vivas suas esperanças de classificação. Uma vitória da Croácia não apenas daria novo fôlego à sua campanha após o revés contra a Espanha, como também permitiria que a seleção ultrapassasse a Inglaterra na tabela antes de enfrentar novamente a líder do grupo na próxima semana.
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