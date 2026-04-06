Um ponto de destaque em torno de Braga é o uso da icônica comemoração “Siuuu”, que ficou famosa graças ao seu ídolo, Ronaldo. Caso os dois cheguem a jogar juntos pela seleção nacional, Braga está ciente de que talvez tenha que ceder a vez ao astro do Al-Nassr. “Vou precisar conversar com o técnico sobre isso”, brincou Braga quando questionado sobre o possível conflito de comemorações, segundo o Edinburgh News. “Vou conversar com ele, mas provavelmente não. Lá, ele é o cara principal!

"Ele é alguém que todas as crianças em Portugal admiravam e ainda acho que admiram muito o Ronaldo porque ele é simplesmente uma inspiração. Meu nome tem sido mencionado, mas tudo isso é com meus agentes. Eu só tento me concentrar o máximo que posso aqui.

"Claro que é bom sentir que o técnico sabe quem você é e tudo mais. Isso é algo com que eu nunca sonhei e só estar nessa posição já é incrível... Sinto que, para mim, foi bom, de certa forma, não ter nenhum nome em Portugal antes de vir para o Hearts. Aqui eu era um pouco reconhecido, mas em Portugal ninguém sabia muito sobre o meu nome. Graças a Deus agora falam de mim e a seleção nacional também tem sido assunto. Estou muito feliz com isso.”