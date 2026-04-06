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“Siuuu” – O candidato a integrar a seleção de Portugal na Copa do Mundo explica como lidaria com o dilema da comemoração de Cristiano Ronaldo caso fosse convocado por Roberto Martinez para jogar ao lado de CR7
Convocação para a seleção portuguesa para o craque do Hearts
Braga tornou-se o assunto do momento em Portugal após seu desempenho sensacional em Tynecastle, e o atacante do Hearts admite que a perspectiva de jogar ao lado de Ronaldo superou suas expectativas mais otimistas. Desde que chegou do time norueguês Aalesund no verão passado, o atacante tem sido uma revelação sob o comando de Derek McInnes, acumulando 16 gols e seis assistências em todas as competições para liderar uma verdadeira campanha pelo título escocês. O impacto do atacante em Edimburgo chamou a atenção dos olheiros da seleção nacional em seu país, colocando-o na disputa por uma vaga na equipe de Martinez antes da Copa do Mundo.
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O dilema da comemoração de Ronaldo
Um ponto de destaque em torno de Braga é o uso da icônica comemoração “Siuuu”, que ficou famosa graças ao seu ídolo, Ronaldo. Caso os dois cheguem a jogar juntos pela seleção nacional, Braga está ciente de que talvez tenha que ceder a vez ao astro do Al-Nassr. “Vou precisar conversar com o técnico sobre isso”, brincou Braga quando questionado sobre o possível conflito de comemorações, segundo o Edinburgh News. “Vou conversar com ele, mas provavelmente não. Lá, ele é o cara principal!
"Ele é alguém que todas as crianças em Portugal admiravam e ainda acho que admiram muito o Ronaldo porque ele é simplesmente uma inspiração. Meu nome tem sido mencionado, mas tudo isso é com meus agentes. Eu só tento me concentrar o máximo que posso aqui.
"Claro que é bom sentir que o técnico sabe quem você é e tudo mais. Isso é algo com que eu nunca sonhei e só estar nessa posição já é incrível... Sinto que, para mim, foi bom, de certa forma, não ter nenhum nome em Portugal antes de vir para o Hearts. Aqui eu era um pouco reconhecido, mas em Portugal ninguém sabia muito sobre o meu nome. Graças a Deus agora falam de mim e a seleção nacional também tem sido assunto. Estou muito feliz com isso.”
Em busca de um lugar na história sob o comando de McInnes
O Hearts está atualmente lutando para se tornar o primeiro time fora do Old Firm a conquistar o título desde o Aberdeen de Sir Alex Ferguson, em 1985. A pressão de liderar a Premiership escocesa é grande, mas o craque português está abraçando o desafio à medida que a temporada chega ao seu clímax.
“Estamos fazendo algo que não acontecia há muito tempo e estamos fazendo algo especial”, acrescentou Braga. “Se não estivermos prontos agora, acho que nunca estaremos. Temos muitas personalidades de destaque e todos estão adorando o momento que estamos vivendo no Hearts. Então, só precisamos nos incentivar mutuamente a dar um pouco mais de si, ser mais exigentes em campo. Sabemos que estamos em primeiro lugar e não podemos fugir disso.”
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Uma derrota dramática em Livingston
O foco exclusivo do Hearts no título foi posto à prova no fim de semana, durante um empate frenético por 2 a 2 fora de casa contra o Livingston. Braga mais uma vez provou seu valor, marcando de cabeça à queima-roupa no início do segundo tempo para colocar os Jambos à frente por 2 a 1, depois que Lawrence Shankland havia empatado o jogo após o gol inicial de Stevie May pelos anfitriões. No entanto, a vantagem durou pouco, já que o Livingston respondeu rapidamente com Lewis Smith para garantir a divisão dos pontos. A partida tensa terminou com o Hearts defendendo desesperadamente seu ponto após ficar com dez jogadores na quadra, devido a um cartão vermelho recebido por Marc Leonard no final da partida. Apesar da perda de pontos em um ambiente de alta pressão, a equipe de McInnes acabou mantendo sua preciosa liderança no topo da Premiership, com um ponto de vantagem sobre o Rangers.