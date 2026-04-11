"Situação extremamente crítica": Torcedores do BVB vaiam Nico Schlotterbeck após a renovação do contrato

Sobre os vaias dirigidas a Schlotterbeck, o especialista Sami Khedira comentou à DAZN: "Acho que a cláusula em si, que permite que ele saia mais cedo, nem é o pior. O pior é que ela já entra em vigor neste verão." O campeão mundial de 2014 explicou: “Se você renovar agora e tiver que sair três meses depois, ninguém vai gostar disso. E ainda mais em um ambiente tão emotivo como aqui em Dortmund. Por isso, acredito que eles estejam, sim, um pouco irritados, zangados e, então, expressem seu descontentamento.”

O fundamental para acalmar um pouco os ânimos agora é “a comunicação”, segundo Khedira. Schlotterbeck é “um cara legal e um ótimo jogador de futebol”. Agora, o importante é “não deixar que o ex-jogador do Freiburg seja visto sob uma luz errada e, assim, talvez criar um clima negativo aqui nas próximas semanas e meses”.

O especialista da Sky, Dietmar Hamann, se manifestou de forma crítica: “Ele assinou o contrato porque agora não tem clube. É óbvio que ele gostaria de ir para outro lugar, onde tenha mais chances de ser campeão nacional ou da Liga dos Campeões. E não entendo, do ponto de vista do clube, por que o Dortmund aceita que uma cláusula de rescisão possa ser acionada apenas três meses ou dez semanas após a assinatura do contrato.”

O ex-jogador profissional já havia previsto as vaias contra Schlotterbeck: “Estou muito curioso para ver como os torcedores vão reagir hoje, porque toda essa situação me parece extremamente perigosa, não só para o jogador, mas também para o clube.”