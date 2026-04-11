Quando foi anunciada a escalação inicial do BVB para a partida da Bundesliga contra o Bayer Leverkusen na tarde de sábado, o nome de Schlotterbeck foi recebido com aplausos da torcida, mas também com vaias.
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"Situação extremamente crítica": Torcedores do BVB vaiam Nico Schlotterbeck após a renovação do contrato
Aparentemente, trata-se de uma reação às condições da renovação do contrato do jogador da seleção nacional, de 26 anos. O Borussia Dortmund anunciou na sexta-feira que, após árduas negociações, Schlotterbeck renovou seu contrato, que vigorava até 2027, até 2031. No entanto, o contrato conteria uma cláusula de rescisão válida já para este verão e para clubes selecionados. O valor da rescisão estipulado deve ficar entre 50 e 60 milhões de euros nesse caso.
O novo diretor esportivo do Dortmund, Ole Book, não quis se pronunciar sobre o conteúdo do contrato antes do jogo contra o Bayer. Em vez disso, ele declarou à Sky: “Acho que é muito importante que o Nico tenha dado o sinal de que quer ficar aqui e que tenha renovado seu contrato.” Como já foi sugerido, não vamos nos pronunciar sobre nenhum detalhe do contrato. E assim continuará sendo, porque temos uma relação de confiança muito forte com o jogador. Tivemos conversas boas e também muito profundas, e tenho certeza absoluta de que o Nico quer ficar conosco por muito tempo.”
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Hamann sobre Schlotterbeck: “É óbvio que ele gostaria de ir para outro lugar”
Sobre os vaias dirigidas a Schlotterbeck, o especialista Sami Khedira comentou à DAZN: "Acho que a cláusula em si, que permite que ele saia mais cedo, nem é o pior. O pior é que ela já entra em vigor neste verão." O campeão mundial de 2014 explicou: “Se você renovar agora e tiver que sair três meses depois, ninguém vai gostar disso. E ainda mais em um ambiente tão emotivo como aqui em Dortmund. Por isso, acredito que eles estejam, sim, um pouco irritados, zangados e, então, expressem seu descontentamento.”
O fundamental para acalmar um pouco os ânimos agora é “a comunicação”, segundo Khedira. Schlotterbeck é “um cara legal e um ótimo jogador de futebol”. Agora, o importante é “não deixar que o ex-jogador do Freiburg seja visto sob uma luz errada e, assim, talvez criar um clima negativo aqui nas próximas semanas e meses”.
O especialista da Sky, Dietmar Hamann, se manifestou de forma crítica: “Ele assinou o contrato porque agora não tem clube. É óbvio que ele gostaria de ir para outro lugar, onde tenha mais chances de ser campeão nacional ou da Liga dos Campeões. E não entendo, do ponto de vista do clube, por que o Dortmund aceita que uma cláusula de rescisão possa ser acionada apenas três meses ou dez semanas após a assinatura do contrato.”
O ex-jogador profissional já havia previsto as vaias contra Schlotterbeck: “Estou muito curioso para ver como os torcedores vão reagir hoje, porque toda essa situação me parece extremamente perigosa, não só para o jogador, mas também para o clube.”
Estatísticas de Nico Schlotterbeck no BVB
Jogos disputados Gols Assistências Cartões amarelos Expulsões 156 10 18 26 3