Segundo uma reportagem da Sport Bild, o RB Leipzig surge como o novo favorito na disputa pelo atacante de 23 anos do TSG Hoffenheim.
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Situação desfavorável para o BVB? Clube da Bundesliga parece ser o novo favorito na disputa por Fisnik Asllani
Segundo essas informações, Asllani estaria “mais inclinado a ir para Leipzig” do que para o BVB, embora o próprio jogador também não pareça contrário a uma transferência para o vice-campeão da última temporada.
Fontes kosovares vinham relatando repetidamente nas últimas semanas que uma transferência do atacante para o Borussia Dortmund estaria prestes a se concretizar. O jornalista Arlind Sadiku, por exemplo, afirmou no final de junho que todos os detalhes da transferência já estavam acertados.
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O BVB precisa dos milhões da venda de Guirassy para financiar a contratação de Asllani?
O jornal catalão *Sport*, por sua vez, publicou que não se chegou a um acordo entre Asllani e o BVB porque o FC Barcelona continua na disputa. Segundo a reportagem, o Barça estaria em busca de um sucessor para Ferran Torres — que, de acordo com relatos coincidentes da mídia, estaria de olho em uma transferência para o PSG — e teria identificado Asllani como a solução adequada.
Asllani possui uma cláusula de rescisão no valor de 29 milhões de euros, o que provavelmente não representaria grandes problemas para o Barça caso Torres se transfira para Paris. Em princípio, isso também se aplica ao BVB, porém os recursos financeiros do time amarelo e preto dependem da venda de Serhou Guirassy.
O futuro do artilheiro, que também teria uma cláusula de rescisão — no valor de 35 milhões de euros, mas válida apenas para determinados clubes de ponta —, continua incerto.
Segundo informações, a cláusula em questão no contrato de Guirassy é válida apenas até 15 de julho — portanto, neste momento, tudo indica que o guineense permanecerá no clube. É verdade que o jogador de 30 anos ainda poderia deixar o BVB mesmo após o vencimento da cláusula, mas não se sabe se Asllani já não teria assinado com outro clube até lá. Nesse caso, o Dortmund ficaria de mãos vazias.
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Asllani ganhou destaque jogando pelo Hoffenheim
Asllani ganhou destaque de forma duradoura na última temporada. Com onze gols e dez assistências em 35 partidas oficiais, o jogador de 23 anos demonstrou suas qualidades e se tornou um dos atacantes mais cobiçados da liga.
Uma vantagem para que o atacante opte pelo BVB pode ser o diretor esportivo Ole Book. O profissional de 40 anos, que assumiu o cargo de Sebastian Kehl na reta final da última temporada, conhece o artilheiro desde os tempos em que atuaram juntos no SV Elversberg, então recém-promovido à Bundesliga. Ele teve participação decisiva na negociação do empréstimo do jogador pelo TSG ao então clube da Segunda Divisão para a temporada 2024/25.
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