O jornal catalão *Sport*, por sua vez, publicou que não se chegou a um acordo entre Asllani e o BVB porque o FC Barcelona continua na disputa. Segundo a reportagem, o Barça estaria em busca de um sucessor para Ferran Torres — que, de acordo com relatos coincidentes da mídia, estaria de olho em uma transferência para o PSG — e teria identificado Asllani como a solução adequada.

Asllani possui uma cláusula de rescisão no valor de 29 milhões de euros, o que provavelmente não representaria grandes problemas para o Barça caso Torres se transfira para Paris. Em princípio, isso também se aplica ao BVB, porém os recursos financeiros do time amarelo e preto dependem da venda de Serhou Guirassy.

O futuro do artilheiro, que também teria uma cláusula de rescisão — no valor de 35 milhões de euros, mas válida apenas para determinados clubes de ponta —, continua incerto.

Segundo informações, a cláusula em questão no contrato de Guirassy é válida apenas até 15 de julho — portanto, neste momento, tudo indica que o guineense permanecerá no clube. É verdade que o jogador de 30 anos ainda poderia deixar o BVB mesmo após o vencimento da cláusula, mas não se sabe se Asllani já não teria assinado com outro clube até lá. Nesse caso, o Dortmund ficaria de mãos vazias.