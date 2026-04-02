Joaquim Lira Viana

Site norte-americano coloca Brasil como quarto favorito a vencer a Copa do Mundo de 2026; veja o ranking

Levantamento do The Athletic coloca a seleção brasileira entre as principais candidatas ao título da Copa de 2026 e destaca o peso do trabalho de Carlo Ancelotti no ciclo da equipe

O The Athletic, braço esportivo do jornal The New York Times, divulgou um ranking com as 48 seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026, listando todas as equipes do torneio em ordem de favoritismo, dos maiores azarões até os principais candidatos ao título.

Na avaliação do portal, o Brasil aparece como o quarto favorito, ficando atrás de Espanha, Argentina e França, respectivamente. O restante do top 10 é composto por Holanda, Inglaterra, Portugal, Alemanha, Colômbia e Croácia.

O ranking também destaca o impacto que o técnico Carlo Ancelotti pode ter na campanha brasileira. O treinador italiano é apontado como um possível diferencial para recolocar o Brasil no topo do futebol mundial, encerrando o jejum de títulos que dura desde 2002.

    A avaliação do The Athletic sobre o Brasil

    Na análise do The Athletic, o Brasil segue entre os principais candidatos ao título, mas ainda cercado por dúvidas após um ciclo recente de instabilidade.

    Segundo o site, o técnico Carlo Ancelotti pode ser o fator determinante para a campanha brasileira no Mundial.

    “Depois de uma campanha caótica nas eliminatórias, podemos realmente esperar que eles briguem pelo título ou será mais uma eliminação precoce contra um adversário europeu? Carlo Ancelotti, um vencedor nato, pode ser o trunfo”, escreveram os especialistas.

    Como aparecem os adversários do Brasil no ranking

    Além de apontar a seleção brasileira como a quarta favorita ao título da Copa de 2026, o ranking do The Athletic também mostra a posição dos rivais do Brasil na fase de grupos do torneio.

    O adversário mais bem colocado é o Marrocos, que aparece na 11ª posição. A seleção é o time africano mais bem colocado no ranking e chega ao torneio com moral após ser semifinalista na Copa de 2022 e (tecnicamente) campeã da Copa Africana das Nações de 2025.

    Já a Escócia é o terceiro país europeu com a pior colocação, ocupando a 35ª posição. A seleção escocesa volta a disputar uma Copa desde 1998 e, segundo a análise, está abaixo das candidatas ao título, embora possua nomes talentosos como Scott McTominay e John McGinn.

    Por fim, o Haiti ocupa a 48ª e última posição da lista elaborada pelo portal, sendo considerada a seleção menos favorita entre todas as participantes do Mundial.

    O contraste com o ranking da Fifa

    A projeção feita pelo The Athletic difere do ranking oficial da Fifa, que é baseado em um rigoroso sistema de pontos que leva em conta os resultados recentes das seleções.

    Diferentemente do ranking do The Athletic, o Brasil é o sexto colocado na classificação feita pela Fifa, ficando atrás de França, Espanha, Argentina, Inglaterra e Portugal, respectivamente.

    Além disso, o top 10 do The Athletic conta com a presença de Colômbia e Croácia, que tomam os lugares de Bélgica e Marrocos no top 10 da Fifa.

    Confira o ranking completo do The Athletic

    1. Espanha

    2. Argentina

    3. França

    4. Brasil

    5. Holanda

    6. Inglaterra

    7. Portugal

    8. Alemanha

    9. Colômbia

    10. Croácia

    11. Marrocos

    12. Uruguai

    13. Bélgica

    14. Senegal

    15. Egito

    16. Coreia do Sul

    17. Equador

    18. México

    19. Noruega

    20. Costa do Marfim

    21. Japão

    22. Suíça

    23. Estados Unidos

    24. Turquia

    25. Austrália

    26. Gana

    27. Argélia

    28. Irã

    29. Áustria

    30. Canadá

    31. Paraguai

    32. Arábia Saudita

    33. Suécia

    34. Panamá

    35. Escócia

    36. Tunísia

    37. África do Sul

    38. Catar

    39. República Tcheca

    40. Nova Zelândia

    41. Jordânia

    42. Bósnia e Herzegovina

    43. RD Congo

    44. Cabo Verde

    45. Uzbequistão

    46. Iraque

    47. Curaçao

    48. Haiti