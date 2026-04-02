Site norte-americano coloca Brasil como quarto favorito a vencer a Copa do Mundo de 2026; veja o ranking

O The Athletic, braço esportivo do jornal The New York Times, divulgou um ranking com as 48 seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026, listando todas as equipes do torneio em ordem de favoritismo, dos maiores azarões até os principais candidatos ao título.
Na avaliação do portal, o Brasil aparece como o quarto favorito, ficando atrás de Espanha, Argentina e França, respectivamente. O restante do top 10 é composto por Holanda, Inglaterra, Portugal, Alemanha, Colômbia e Croácia.
O ranking também destaca o impacto que o técnico Carlo Ancelotti pode ter na campanha brasileira. O treinador italiano é apontado como um possível diferencial para recolocar o Brasil no topo do futebol mundial, encerrando o jejum de títulos que dura desde 2002.