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Sir Jim Ratcliffe se pronuncia publicamente sobre Michael Carrick, e sua resposta reveladora pode ser um GRANDE incentivo para as esperanças do técnico interino do Manchester United de conseguir o cargo definitivo
Ratcliffe ficou impressionado com o impacto de Carrick
Falando publicamente pela primeira vez sobre Carrick desde sua nomeação, Ratcliffe disse à Sky Sports News: “Ele está fazendo um excelente trabalho, sim, sem dúvida.”
Sob sua orientação, o United acumulou mais pontos nas últimas oito partidas do que qualquer outro time da divisão. O técnico de 44 anos parece ter encontrado a fórmula vencedora que escapou aos seus antecessores, embora o clube continue cauteloso em relação a assumir compromissos de longo prazo.
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A questão do emprego permanente
A recuperação do United gerou pedidos para que Carrick fosse nomeado técnico efetivo, mas Ratcliffe foi rápido em descartar uma confirmação imediata. Quando questionado se o técnico interino ficaria no cargo de forma permanente, ele simplesmente respondeu: “Não, não vou entrar nesse assunto.”
Ratcliffe reconheceu, no entanto, a importância da classificação para as competições europeias, afirmando: “É claro que estamos pensando nisso [na classificação para a Liga dos Campeões], mas ainda faltam sete ou oito jogos, então ainda há um tempo pela frente.”
Aprendendo com os erros do passado
A hesitação decorre do desejo de acertar na próxima contratação após os fracassos anteriores. Ratcliffe renovou o contrato de Erik ten Hag até 2024 após a vitória do United sobre o Manchester City na final da FA Cup — apenas para demiti-lo meses depois. Da mesma forma, Ruben Amorim recebeu apoio apesar de ter terminado em 15º lugar e perdido a final da Liga Europa. Ratcliffe esperava dar ao técnico português um contrato de três anos, mas ele foi demitido em janeiro, após apenas 14 meses. A INEOS agora está empenhada em evitar outra reviravolta dispendiosa durante este período crucial de transição.
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O último obstáculo da Liga dos Campeões
Se Carrick conseguir levar o United à Liga dos Campeões, os argumentos a favor de sua permanência serão incontestáveis. Os torcedores acreditam que um técnico que compreenda os meandros do clube é a chave para acabar com o ciclo de instabilidade. Embora a diretoria mantenha sigilo, a classificação de “excelente” sugere que Carrick está na liderança da disputa. As próximas semanas determinarão se essa faísca temporária pode se transformar em uma solução de longo prazo em Old Trafford.
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