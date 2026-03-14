Falando publicamente pela primeira vez sobre Carrick desde sua nomeação, Ratcliffe disse à Sky Sports News: “Ele está fazendo um excelente trabalho, sim, sem dúvida.”

Sob sua orientação, o United acumulou mais pontos nas últimas oito partidas do que qualquer outro time da divisão. O técnico de 44 anos parece ter encontrado a fórmula vencedora que escapou aos seus antecessores, embora o clube continue cauteloso em relação a assumir compromissos de longo prazo.