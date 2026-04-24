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Sir Jim Ratcliffe exige que jogador do Manchester United, avaliado em 51 milhões de libras, seja colocado na lista de transferências após assistir ao péssimo desempenho do time contra o Leeds ao vivo
Ratcliffe perde a paciência após o revés em Old Trafford
A revolução da INEOS em Old Trafford está entrando em uma fase mais agressiva, à medida que Ratcliffe busca reduzir o excesso de jogadores do elenco inchado do Manchester United. Depois de assistir à fraca derrota por 2 a 1 para o rival Leeds United, o bilionário proprietário teria identificado Ugarte como dispensável, segundo o The Athletic.
Ratcliffe foi visto na tribuna de honra de Old Trafford, observando uma atuação que carecia da intensidade e da qualidade técnica que ele espera de um investimento de 51 milhões de libras (69 milhões de dólares). Fontes sugerem que o bilionário britânico ficou tão pouco impressionado com a contribuição do jogador que instruiu a equipe de contratações a ouvir ofertas assim que a janela de transferências de verão se abrir.
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Conselho decide transferir investimento de 51 milhões de libras para a lista
As expectativas eram altíssimas quando os Red Devils pagaram uma quantia significativa pelo Ugarte, vindo do Paris Saint-Germain, em 2024, mas parece que o tempo se esgotou. Apesar de alguns lampejos de talento, a consistência necessária para se destacar no meio-campo do United tem estado visivelmente ausente.
A péssima atuação de Ugarte contra o Leeds foi a mais recente de uma série de apresentações ruins do meio-campista, levando parte da torcida a destacar uma tendência preocupante quando ele é titular. Relatórios internos indicam que o desempenho contra o Leeds foi a gota d’água para os dirigentes do clube. O clima no Manchester United está mudando para uma responsabilização total, e a mensagem da diretoria é clara: atuações como a vista na semana passada terão consequências imediatas e duradouras.
Planejada uma reestruturação radical para a era INEOS
Espera-se que esta seja a primeira de muitas medidas, já que o INEOS se prepara para uma grande reformulação neste verão. Ao se desfazer de jogadores que tiveram dificuldades para se adaptar, o United espera abrir espaço no orçamento para novos reforços que se alinhem mais estreitamente à visão de longo prazo de um elenco mais rápido e resiliente.
Concentrar-se na venda de jogadores de alto salário com baixo desempenho permitirá que a diretoria reajuste a estrutura salarial do clube. O objetivo é reinvestir o potencial retorno da venda de Ugarte em talentos mais motivados, capazes de crescer junto com a equipe. Vários nomes têm sido associados aos Red Devils, incluindo estrelas consagradas da Premier League, como Elliot Anderson, do Nottingham Forest, o meio-campista Carlos Baleba, do Brighton, e a sensação do Crystal Palace, Adam Wharton.
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O United entra no mercado em busca de reforços para o meio-campo
O Manchester United já está vasculhando o mercado em busca de um meio-campo mais dinâmico para a temporada 2026-27. Embora Ugarte ainda possa entrar em campo nas últimas partidas da temporada, seu futuro a longo prazo parece estar longe de Manchester, com o Galatasaray supostamente liderando o interesse.
Os Red Devils enfrentam uma batalha crucial pela classificação para a Liga dos Campeões, e cada desempenho será agora analisado minuciosamente por Ratcliffe, enquanto ele se prepara para dar início aos seus planos para o verão.