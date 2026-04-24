Sir Jim Ratcliffe exige que jogador do Manchester United, avaliado em 51 milhões de libras, seja colocado na lista de transferências após assistir ao péssimo desempenho do time contra o Leeds ao vivo

A revolução da INEOS em Old Trafford está entrando em uma fase mais agressiva, à medida que Ratcliffe busca reduzir o excesso de jogadores do elenco inchado do Manchester United. Depois de assistir à fraca derrota por 2 a 1 para o rival Leeds United, o bilionário proprietário teria identificado Ugarte como dispensável, segundo o The Athletic.

Ratcliffe foi visto na tribuna de honra de Old Trafford, observando uma atuação que carecia da intensidade e da qualidade técnica que ele espera de um investimento de 51 milhões de libras (69 milhões de dólares). Fontes sugerem que o bilionário britânico ficou tão pouco impressionado com a contribuição do jogador que instruiu a equipe de contratações a ouvir ofertas assim que a janela de transferências de verão se abrir.