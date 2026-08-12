Sir Jim Ratcliffe barra transferência "constrangedora" de Marcus Rashford para SEIS clubes enquanto estrela busca saída do Manchester United

Rashford passou a última temporada emprestado ao Barcelona, onde conseguiu reencontrar parte de sua melhor forma, somando 14 gols e 14 assistências em 49 partidas. Apesar dessa retomada, o gigante catalão optou por não tornar a transferência definitiva e, em vez disso, desembolsou £69 milhões (€80 milhões) para contratar o ponta do Newcastle, Anthony Gordon, escolhendo não acionar sua opção de compra de £26 milhões (€30 milhões) pelo atacante do Manchester United.

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, desde então descartou um retorno do inglês, citando a complexa situação financeira e do elenco do clube. Flick falou muito bem do atacante, afirmando: "Você não sabe o que acontece com jogadores que estão emprestados, nossa situação não é fácil para isso. Mas eu gostei de trabalhar com ele. Ele é um jogador fantástico e uma pessoa fantástica. Acho também que o time sente falta dele, eu vou sentir falta dele, mas isso é a vida, é isso que temos de aceitar."



