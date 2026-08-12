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F.C. Copenhagen v Manchester United: Group A - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Sir Jim Ratcliffe barra transferência "constrangedora" de Marcus Rashford para SEIS clubes enquanto estrela busca saída do Manchester United

Mercado da bola
M. Rashford
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O coproprietário do Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, teria adotado uma postura firme em relação ao futuro de Marcus Rashford, barrando qualquer possível transferência para um rival direto da Premier League. Apesar do desejo do atacante de seguir em frente, a diretoria do clube está determinada a evitar o constrangimento de ver seu cria da base brilhar em um concorrente nacional.

  • Ratcliffe traça limite para negócios domésticos

    O coproprietário do Manchester United, Ratcliffe, interveio para impedir que Rashford se junte a um rival da Premier League neste verão, segundo o The Mirror. O atacante de 28 anos retornou a Carrington para a pré-temporada após um período por empréstimo no Barcelona, mas seu futuro de longo prazo em Old Trafford segue extremamente incerto. Embora Ratcliffe supostamente esteja disposto a tirar Rashford da folha salarial do clube, ele não tem intenção de fortalecer rivais domésticos diretos ao autorizar uma transferência para equipes como Arsenal, Manchester City ou Liverpool

    As restrições não se limitam a transferências em definitivo, já que Ratcliffe também teria rejeitado consultas por empréstimo de clubes como Chelsea, Aston Villa e Tottenham Hotspur. O temor dentro da diretoria do United é que Rashford possa se mostrar fundamental para ajudar um rival a garantir uma vaga na Champions League, cenário que seria visto como "constrangedor" pela cúpula do clube.


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  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Recusa do Barcelona e chegada de Anthony Gordon

    Rashford passou a última temporada emprestado ao Barcelona, onde conseguiu reencontrar parte de sua melhor forma, somando 14 gols e 14 assistências em 49 partidas. Apesar dessa retomada, o gigante catalão optou por não tornar a transferência definitiva e, em vez disso, desembolsou £69 milhões (€80 milhões) para contratar o ponta do Newcastle, Anthony Gordon, escolhendo não acionar sua opção de compra de £26 milhões (€30 milhões) pelo atacante do Manchester United.

    O técnico do Barcelona, Hansi Flick, desde então descartou um retorno do inglês, citando a complexa situação financeira e do elenco do clube. Flick falou muito bem do atacante, afirmando: "Você não sabe o que acontece com jogadores que estão emprestados, nossa situação não é fácil para isso. Mas eu gostei de trabalhar com ele. Ele é um jogador fantástico e uma pessoa fantástica. Acho também que o time sente falta dele, eu vou sentir falta dele, mas isso é a vida, é isso que temos de aceitar."


  • Conversas sobre Carrick e impasse contratual

    Após seu retorno da pausa da Copa do Mundo, Rashford viajou para Dublin para se juntar ao restante do elenco do United para o amistoso de pré-temporada contra o Leeds United. No entanto, sua presença no elenco parece ser temporária. O atacante pretende ter uma conversa decisiva com o técnico Michael Carrick após o próximo amistoso da equipe contra o AC Milan, na Polônia, e, ao que tudo indica, o jogador de 28 anos prefere uma saída em definitivo de Old Trafford para dar continuidade à retomada de sua carreira em outro lugar.

    A situação fica ainda mais complicada pela duração de seu contrato atual, que vai até 2028. Rashford tem a possibilidade de permanecer no clube pelos 24 meses restantes de seu vínculo e sair como agente livre, um cenário que representaria uma perda financeira significativa para o United.


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  • Marcus Rashford England 2026Getty

    O que vem a seguir para Rashford?

    Para Rashford, o foco imediato continua sendo seu futuro individual e se uma potência europeia dará um passo à frente para lhe oferecer uma rota de saída de Manchester. Depois de ter sido impedido de permanecer na Premier League, o atacante pode ser forçado a olhar para Itália, Alemanha ou França para encontrar um clube disposto a atender à avaliação do United e às suas exigências salariais.