Getty Images Sport
Traduzido por
Sir Jim Ratcliffe barra transferência "constrangedora" de Marcus Rashford para SEIS clubes enquanto estrela busca saída do Manchester United
Ratcliffe traça limite para negócios domésticos
O coproprietário do Manchester United, Ratcliffe, interveio para impedir que Rashford se junte a um rival da Premier League neste verão, segundo o The Mirror. O atacante de 28 anos retornou a Carrington para a pré-temporada após um período por empréstimo no Barcelona, mas seu futuro de longo prazo em Old Trafford segue extremamente incerto. Embora Ratcliffe supostamente esteja disposto a tirar Rashford da folha salarial do clube, ele não tem intenção de fortalecer rivais domésticos diretos ao autorizar uma transferência para equipes como Arsenal, Manchester City ou Liverpool
As restrições não se limitam a transferências em definitivo, já que Ratcliffe também teria rejeitado consultas por empréstimo de clubes como Chelsea, Aston Villa e Tottenham Hotspur. O temor dentro da diretoria do United é que Rashford possa se mostrar fundamental para ajudar um rival a garantir uma vaga na Champions League, cenário que seria visto como "constrangedor" pela cúpula do clube.
- Getty Images Sport
Recusa do Barcelona e chegada de Anthony Gordon
Rashford passou a última temporada emprestado ao Barcelona, onde conseguiu reencontrar parte de sua melhor forma, somando 14 gols e 14 assistências em 49 partidas. Apesar dessa retomada, o gigante catalão optou por não tornar a transferência definitiva e, em vez disso, desembolsou £69 milhões (€80 milhões) para contratar o ponta do Newcastle, Anthony Gordon, escolhendo não acionar sua opção de compra de £26 milhões (€30 milhões) pelo atacante do Manchester United.
O técnico do Barcelona, Hansi Flick, desde então descartou um retorno do inglês, citando a complexa situação financeira e do elenco do clube. Flick falou muito bem do atacante, afirmando: "Você não sabe o que acontece com jogadores que estão emprestados, nossa situação não é fácil para isso. Mas eu gostei de trabalhar com ele. Ele é um jogador fantástico e uma pessoa fantástica. Acho também que o time sente falta dele, eu vou sentir falta dele, mas isso é a vida, é isso que temos de aceitar."
Conversas sobre Carrick e impasse contratual
Após seu retorno da pausa da Copa do Mundo, Rashford viajou para Dublin para se juntar ao restante do elenco do United para o amistoso de pré-temporada contra o Leeds United. No entanto, sua presença no elenco parece ser temporária. O atacante pretende ter uma conversa decisiva com o técnico Michael Carrick após o próximo amistoso da equipe contra o AC Milan, na Polônia, e, ao que tudo indica, o jogador de 28 anos prefere uma saída em definitivo de Old Trafford para dar continuidade à retomada de sua carreira em outro lugar.
A situação fica ainda mais complicada pela duração de seu contrato atual, que vai até 2028. Rashford tem a possibilidade de permanecer no clube pelos 24 meses restantes de seu vínculo e sair como agente livre, um cenário que representaria uma perda financeira significativa para o United.
- Getty
O que vem a seguir para Rashford?
Para Rashford, o foco imediato continua sendo seu futuro individual e se uma potência europeia dará um passo à frente para lhe oferecer uma rota de saída de Manchester. Depois de ter sido impedido de permanecer na Premier League, o atacante pode ser forçado a olhar para Itália, Alemanha ou França para encontrar um clube disposto a atender à avaliação do United e às suas exigências salariais.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.