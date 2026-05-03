AFP
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Sir Alex Ferguson foi levado ao hospital a partir de Old Trafford após sentir-se mal antes do início da partida entre Manchester United e Liverpool
Medidas de precaução no Old Trafford
Segundo o The Daily Mail, Ferguson foi levado para receber atendimento médico mais de uma hora antes do início previsto da partida no domingo. Apesar da repentina ocorrência do incidente, acredita-se que a medida tenha sido tomada apenas por precaução, com o objetivo de garantir o bem-estar do escocês. Espera-se que Ferguson esteja em breve se recuperando em casa.
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Foi necessária uma cirurgia em 2018
Ferguson continua sendo uma presença constante nos jogos dos Red Devils, tanto em casa quanto fora, geralmente sentado na tribuna de honra.
Em maio de 2018, ele passou por uma cirurgia de emergência após uma hemorragia cerebral com risco de vida e se recuperou totalmente. Não há nada que sugira que o incidente deste fim de semana tenha qualquer relação com isso.
Mudanças na hierarquia do clube
O ícone do United enfrentou vários desafios pessoais nos últimos anos, incluindo a perda de sua esposa, Lady Cathy, que faleceu em 2023 aos 84 anos. O casal estava casado há 57 anos, e sua morte foi profundamente sentida por toda a comunidade do Manchester United.
Ferguson também viu sua relação formal com o clube mudar. Após a chegada de Sir Jim Ratcliffe e da INEOS, seu contrato de embaixador, no valor de vários milhões de libras, foi cancelado como parte de uma iniciativa mais ampla de corte de custos. Apesar disso, sua lealdade à equipe nunca vacilou.
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Ratcliffe sobre a situação de Ferguson
Ao explicar a decisão de encerrar o cargo remunerado há um ano, Sir Jim Ratcliffe revelou detalhes de suas conversas particulares. Ratcliffe disse: “Sentei-me com o Alex, só nós dois na sala. E eu disse: ‘Olha, o clube não está onde você imagina. Está gastando mais do que está ganhando e vamos acabar enfrentando algumas dificuldades. Sinceramente, não temos condições de continuar pagando a você 2 milhões de libras por ano’”.