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Sir Alex Ferguson faz confissão emocionante sobre a "morte" e teme não ver o novo estádio do Manchester United
Uma batalha contra a mortalidade e uma visão para o futuro
Aos 84 anos, ele se abriu sobre sua vida, seu legado e sua fragilidade física em seu livro recém-lançado, Jogos da minha vida. Com foco em 21 partidas que moldaram sua extraordinária carreira, o 13 vezes campeão da Premier League também explora os profundos desafios pessoais que enfrentou nos últimos anos.
Após a trágica perda de sua esposa, Lady Cathy, e sua própria grave hemorragia cerebral em 2018, a perspectiva de Ferguson sobre a vida mudou. Embora siga profundamente ligado ao clube, o técnico icônico admite que o longo prazo para o projeto proposto de estádio de £ 2 bilhões do Manchester United fez sua idade ganhar um peso ainda maior.
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Ferguson fala sobre vida, morte e sobrevivência
Ao abordar sua perspectiva, Ferguson ressaltou que está focado nos aspectos positivos, em vez de temer o inevitável.
"Não sou de ficar pensando no que o meu Criador reserva para mim, nem tenho medo de morrer", escreveu Ferguson. "A mortalidade está sempre conosco, até nos momentos mais inesperados. Estou muito mais interessado em aproveitar a vida ao máximo. Há muita coisa que quero fazer e muitas pessoas com quem quero passar tempo.
"Ainda assim, de vez em quando, a morte cruza minha mente. Quando o United anunciou seus planos para um fabuloso novo estádio para substituir Old Trafford, me peguei pensando se estaria por aqui para celebrar sua inauguração.
"Espero que eles consigam começar as obras rapidamente, porque, se levar cinco anos para concluir, estarei beirando os 90. No entanto, sei que estarei na cerimônia de uma forma ou de outra, em pessoa ou em espírito."
Um susto de saúde quase fatal e um retorno emocionante
A urgência de Ferguson está enraizada no drama assustador que ele viveu no Salford Royal há seis anos. Ao detalhar o risco de vida envolvido em sua cirurgia no cérebro, ele explicou: "Meu mundo chegou perigosamente perto do fim. No dia em que me operaram no Salford Royal, outros quatro pacientes também passaram por cirurgia pelo mesmo problema. Só dois de nós sobreviveram para contar a história. O fato de menos da metade de nós ainda estar viva ao fim daquele dia mostra quantos fatores precisam dar certo para que o desfecho seja feliz.
"Eu sobrevivi, não porque recebi tratamento especial, mas por causa de uma série de acontecimentos felizes: eu tinha familiares perspicazes ao meu redor; conselhos bem informados estavam prontamente disponíveis; os paramédicos sabiam exatamente o que fazer; recebi dois exames de imagem em tempo hábil; os médicos operaram assim que puderam; e recebi um cuidado maravilhoso durante minha recuperação. Meu coração está com as famílias daqueles que não tiveram a mesma sorte que eu naquele dia. Tenho sorte de ainda estar aqui."
Esse encontro com a mortalidade tornou seu retorno posterior a Old Trafford, no empate por 1 a 1 com o Wolves, ainda mais comovente.
"Desde o momento em que desci do carro no estádio, senti como se uma comunidade inteira estivesse abrindo o coração para mim", recordou. "Foi avassalador. Senti como se estivesse voltando para um casulo familiar e muito amado. Foi uma sensação extraordinária. Isso sinalizou que eu não havia sido esquecido, o que imagino ser o medo de muitos aposentados.
"Eu sei que isso parece tolice, quando meu nome está estampado em uma das arquibancadas de Old Trafford e há uma estátua minha e uma rua com meu nome do lado de fora do estádio. Mas, quando você está deitado sozinho em uma cama de hospital, é fácil demais pensar que o resto do mundo nunca soube que você existiu."
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Uma longa espera pela nova casa do United
O United deve dar sequência aos seus ambiciosos planos de infraestrutura, com o objetivo de criar um estádio com capacidade para 100 mil pessoas. O projeto foi anunciado para 2025, mas, com um cronograma de construção projetado entre cinco e seis anos, dependendo das aprovações necessárias, o clube enfrenta um longo processo antes de abrir as portas.
Enquanto isso, as poderosas reflexões de Ferguson servem como lembrete de sua conexão duradoura com Old Trafford. O lendário técnico continuará acompanhando o clube de perto enquanto ele prepara o terreno para uma transição monumental.
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