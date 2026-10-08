Sir Alex Ferguson faz confissão emocionante sobre a "morte" e teme não ver o novo estádio do Manchester United

A urgência de Ferguson está enraizada no drama assustador que ele viveu no Salford Royal há seis anos. Ao detalhar o risco de vida envolvido em sua cirurgia no cérebro, ele explicou: "Meu mundo chegou perigosamente perto do fim. No dia em que me operaram no Salford Royal, outros quatro pacientes também passaram por cirurgia pelo mesmo problema. Só dois de nós sobreviveram para contar a história. O fato de menos da metade de nós ainda estar viva ao fim daquele dia mostra quantos fatores precisam dar certo para que o desfecho seja feliz.

"Eu sobrevivi, não porque recebi tratamento especial, mas por causa de uma série de acontecimentos felizes: eu tinha familiares perspicazes ao meu redor; conselhos bem informados estavam prontamente disponíveis; os paramédicos sabiam exatamente o que fazer; recebi dois exames de imagem em tempo hábil; os médicos operaram assim que puderam; e recebi um cuidado maravilhoso durante minha recuperação. Meu coração está com as famílias daqueles que não tiveram a mesma sorte que eu naquele dia. Tenho sorte de ainda estar aqui."

Esse encontro com a mortalidade tornou seu retorno posterior a Old Trafford, no empate por 1 a 1 com o Wolves, ainda mais comovente.

"Desde o momento em que desci do carro no estádio, senti como se uma comunidade inteira estivesse abrindo o coração para mim", recordou. "Foi avassalador. Senti como se estivesse voltando para um casulo familiar e muito amado. Foi uma sensação extraordinária. Isso sinalizou que eu não havia sido esquecido, o que imagino ser o medo de muitos aposentados.

"Eu sei que isso parece tolice, quando meu nome está estampado em uma das arquibancadas de Old Trafford e há uma estátua minha e uma rua com meu nome do lado de fora do estádio. Mas, quando você está deitado sozinho em uma cama de hospital, é fácil demais pensar que o resto do mundo nunca soube que você existiu."



