AFP
Traduzido por
Sir Alex Ferguson admite arrependimento por Pep Guardiola enquanto lenda do Manchester United revela detalhes de encontro secreto em Nova York
Uma oportunidade perdida em Old Trafford
Em seu novo livro, Jogos da Minha Vida, o lendário técnico escocês relembra um encontro crucial em 2012. Ferguson se reuniu com Guardiola em Nova York, um ano antes de finalmente deixar o cargo após 27 anos no Manchester United.
Na época do jantar entre os dois, Guardiola já havia construído uma reputação fenomenal como treinador, conquistando um histórico sêxtuplo continental com o Barcelona em 2009. No entanto, o espanhol já estava praticamente comprometido com o Bayern de Munique.
David Moyes acabou sucedendo Ferguson em julho de 2013, mas durou apenas 10 meses no cargo. Enquanto isso, Guardiola conquistou sete grandes títulos na Alemanha antes de dominar o futebol inglês com o Manchester City, arquirrival do United.
- Getty Images Sport
Servindo o Tignanello
Ferguson admite que, se tivesse agido antes, a história do futebol poderia ser drasticamente diferente. O escocês expôs seus pensamentos persistentes sobre o momento do encontro entre os dois, observando que seus próprios planos de aposentadoria ainda não estavam definidos durante a reunião em Nova York.
"Nos últimos dez anos, muitas vezes me perguntei o que poderia ter acontecido se o jantar que tive com Pep em Nova York, em 2012, tivesse acontecido alguns meses antes", escreveu Ferguson. "Na época, eu ainda não tinha decidido com certeza que iria me aposentar. E Pep estava convencido de que, depois de alcançar enorme sucesso em apenas quatro anos em La Liga, com uma tríplice coroa continental, além de uma dobradinha de liga e Champions League, queria experimentar a vida na Bundesliga com o Bayern de Munique."
O técnico icônico acrescentou que teria feito tudo o que fosse possível para mudar a opinião de Guardiola. Ele escreveu: "Se eu pudesse voltar no tempo, teríamos jantado alguns meses antes, eu teria servido bastante Tignanello (vinho italiano) e teria tentado ao máximo convencê-lo de que o futuro dele estava em Manchester. Infelizmente para nós, estava. Não há mais nada a dizer."
Estabelecendo um padrão de tirar o fôlego
Ferguson só tomou a decisão final de deixar Old Trafford após a morte de sua cunhada, em dezembro de 2012. Tendo visto Guardiola prosperar pela Europa, o ex-chefe do United tem um respeito profundo pelo modelo de gestão do catalão.
"Pep estabeleceu um padrão de tirar o fôlego para a atual geração de jogadores ou para qualquer pessoa que aspire a se tornar técnico. Vestindo o azul e grená do Barcelona desde que nasceu, ele teve uma carreira brilhante no clube e foi um dos melhores meio-campistas criativos do futebol durante os anos 1990", explicou Ferguson. "Durante seus dias como jogador, Pep teve mais do que uma amostra de sucesso: ele se fartou dele. Ele também teve a oportunidade de jogar para uma série de personalidades fortes, com diferentes abordagens de comando: Johan Cruyff, Bobby Robson e Louis van Gaal.
"Pep se tornou técnico do Barcelona quando tinha apenas 37 anos. Quando vejo algumas das maiores estrelas do futebol deixarem o campo e imediatamente assumirem um cargo de técnico sem muita preparação ou experiência, meu coração afunda. Muitas vezes isso termina mal, especialmente para os jogadores da Premier League."
Ele acrescentou: "As exigências são altas demais. Você vira alvo de todos. O público espera que seu sucesso em campo seja automaticamente transferido para a área técnica. Ex-jogadores são impacientes para fazer a transição ao primeiro escalão. Pep Guardiola é o exemplo mais celebrado de um técnico que começou em um grande clube quando ainda era relativamente jovem."
- AFP
Observando de longe
Embora Ferguson siga sendo uma figura imortal em Old Trafford, com 13 títulos da Premier League e duas conquistas da Liga dos Campeões, o United passou os últimos 13 anos em busca da estabilidade que ele proporcionava.
Enquanto isso, Guardiola definiu de forma decisiva a era moderna no Manchester City antes de sua saída ao fim da temporada passada. Tendo conquistado seis títulos da primeira divisão e uma Liga dos Campeões durante sua década no comando, seu legado segue permanentemente enraizado no lado azul da rivalidade na cidade, mesmo enquanto o clube lida com o recurso em andamento sobre suas acusações financeiras, que o City continua negando com veemência.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.