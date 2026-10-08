Ferguson admite que, se tivesse agido antes, a história do futebol poderia ser drasticamente diferente. O escocês expôs seus pensamentos persistentes sobre o momento do encontro entre os dois, observando que seus próprios planos de aposentadoria ainda não estavam definidos durante a reunião em Nova York.

"Nos últimos dez anos, muitas vezes me perguntei o que poderia ter acontecido se o jantar que tive com Pep em Nova York, em 2012, tivesse acontecido alguns meses antes", escreveu Ferguson. "Na época, eu ainda não tinha decidido com certeza que iria me aposentar. E Pep estava convencido de que, depois de alcançar enorme sucesso em apenas quatro anos em La Liga, com uma tríplice coroa continental, além de uma dobradinha de liga e Champions League, queria experimentar a vida na Bundesliga com o Bayern de Munique."

O técnico icônico acrescentou que teria feito tudo o que fosse possível para mudar a opinião de Guardiola. Ele escreveu: "Se eu pudesse voltar no tempo, teríamos jantado alguns meses antes, eu teria servido bastante Tignanello (vinho italiano) e teria tentado ao máximo convencê-lo de que o futuro dele estava em Manchester. Infelizmente para nós, estava. Não há mais nada a dizer."