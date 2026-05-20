Uma das vozes dissidentes mais veementes é a do campeão da Copa do Mundo de 1998 na França, Dugarry, que acredita que o alvoroço em torno da convocação está longe de ser autêntico. Ao descrever a situação como um “circo de horrores”, Dugarry destaca uma aparente falta de respeito tanto pelo legado do jogador quanto pelo atual estado do prestígio da Seleção Brasileira.

“Essas comemorações não são genuínas. Sinto uma profunda ironia por trás da convocação de Neymar. Estou começando a ouvir coisas como: ‘Ele vai se lesionar antes mesmo do torneio começar’ ou ‘Ele engordou’. Acho que muita gente está transformando-o em uma espécie de espetáculo de aberrações. Isso me incomoda. Neymar está contribuindo para isso”, afirmou Dugarry durante uma participação na RMC Sport.