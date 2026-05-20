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"Sinto uma grande ironia" - O retorno de Neymar à seleção brasileira foi brutalmente tildado de "circo" por um campeão da Copa do Mundo
Um retorno polêmico para o craque do Santos
A decisão de Ancelotti de convocar Neymar para a Copa do Mundo de 2026 gerou um acirrado debate no mundo do futebol. Após três anos de ausência da seleção, o retorno do jogador de 34 anos à Seleção foi inicialmente recebido com comemoração por muitos torcedores em seu país natal, mas tons mais sombrios começam a surgir entre os observadores mais críticos. Enquanto o romantismo de uma última dança do ex-atacante do Barcelona e do Paris Saint-Germain agrada a alguns, os críticos questionam a viabilidade física e tática do veterano.
- AFP
Dugarry critica comemorações "falsas"
Uma das vozes dissidentes mais veementes é a do campeão da Copa do Mundo de 1998 na França, Dugarry, que acredita que o alvoroço em torno da convocação está longe de ser autêntico. Ao descrever a situação como um “circo de horrores”, Dugarry destaca uma aparente falta de respeito tanto pelo legado do jogador quanto pelo atual estado do prestígio da Seleção Brasileira.
“Essas comemorações não são genuínas. Sinto uma profunda ironia por trás da convocação de Neymar. Estou começando a ouvir coisas como: ‘Ele vai se lesionar antes mesmo do torneio começar’ ou ‘Ele engordou’. Acho que muita gente está transformando-o em uma espécie de espetáculo de aberrações. Isso me incomoda. Neymar está contribuindo para isso”, afirmou Dugarry durante uma participação na RMC Sport.
Dúvidas sobre os padrões esportivos do Brasil
Para Dugarry, o retorno de Neymar após seu longo afastamento e as recentes dificuldades físicas é um sintoma de um problema muito maior dentro da seleção pentacampeã mundial. Ele sugere que a dependência de um jogador que já passou do auge indica que o pool de talentos ou a visão da diretoria enfraqueceu significativamente nos últimos anos.
“Não acho que seja uma boa ideia. A convocação de Neymar demonstra o quanto o Brasil caiu de nível. Pensar que Neymar é apenas mais um jogador é uma ilusão. Não estou convencido de que esse garoto ainda possa contribuir com alguma coisa para essa equipe”, acrescentou.
- AFP
A contagem regressiva final para a Copa do Mundo de 2026
Enquanto a seleção se prepara para se reunir na Granja Comary no dia 27 de maio, a pressão sobre Neymar para provar que seus críticos estão errados é imensa. O Brasil tem um amistoso marcado contra o Panamá no Maracanã no dia 31 de maio, antes de partir para a América do Norte. A equipe de Ancelotti enfrentará Marrocos, Haiti e Escócia no Grupo C da Copa do Mundo deste verão.