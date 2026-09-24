Zidane está oficialmente de volta aos holofotes internacionais, desta vez trocando o campo pela área técnica. Enquanto se prepara para comandar a França em um jogo da Liga das Nações contra a Turquia, o ex-treinador do Real Madrid foi questionado se esse momento parecia tão significativo quanto sua estreia como jogador por seu país, há mais de três décadas. "Talvez até mais", disse Zidane, sorrindo, na quinta-feira, antes de um jogo da Liga das Nações na Turquia. "Sinto uma emoção imensa por estar à frente desta seleção francesa."

A transição marca o fim de uma longa era sob o comando de Didier Deschamps, que passou 14 anos no cargo e levou o país ao título da Copa do Mundo em 2018. A nomeação de Zidane representa a realização de um sonho antigo, trazendo de volta ao grupo uma das figuras mais icônicas da nação. Seu status lendário foi consolidado em 1998, quando marcou dois gols na final da Copa do Mundo, e agora ele tem a missão de manter o alto nível estabelecido por seu ex-companheiro de equipe no cenário global.