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"Sinto uma emoção imensa": Zinedine Zidane quebra o silêncio antes de sua primeira partida no comando da França
Uma nova era para a França
Zidane está oficialmente de volta aos holofotes internacionais, desta vez trocando o campo pela área técnica. Enquanto se prepara para comandar a França em um jogo da Liga das Nações contra a Turquia, o ex-treinador do Real Madrid foi questionado se esse momento parecia tão significativo quanto sua estreia como jogador por seu país, há mais de três décadas. "Talvez até mais", disse Zidane, sorrindo, na quinta-feira, antes de um jogo da Liga das Nações na Turquia. "Sinto uma emoção imensa por estar à frente desta seleção francesa."
A transição marca o fim de uma longa era sob o comando de Didier Deschamps, que passou 14 anos no cargo e levou o país ao título da Copa do Mundo em 2018. A nomeação de Zidane representa a realização de um sonho antigo, trazendo de volta ao grupo uma das figuras mais icônicas da nação. Seu status lendário foi consolidado em 1998, quando marcou dois gols na final da Copa do Mundo, e agora ele tem a missão de manter o alto nível estabelecido por seu ex-companheiro de equipe no cenário global.
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Expectativas e liderança
Tendo alcançado um sucesso sem precedentes em nível de clubes ao levar o Real Madrid a três títulos consecutivos da Champions League, Zidane sabe muito bem que o público francês espera resultados imediatos. Os holofotes seguem totalmente voltados para cada passo seu nesta transição para o comando de uma seleção. “É algo novo. Estou assumindo como técnico, então as pessoas estão falando sobre isso”, disse. “Faz sentido.” Embora o barulho em torno de sua nomeação seja grande, Zidane segue focado na tarefa que tem pela frente.
Espera-se que Kylian Mbappe lidere a equipe em campo como capitão, apesar de ter perdido a entrevista coletiva antes da partida. O meio-campista Adrien Rabiot ocupou seu lugar ao lado do treinador, o que gerou questionamentos sobre a disponibilidade do atacante superstar. Zidane tratou de afastar rapidamente qualquer preocupação em relação ao seu atacante talismânico. “A obrigação é ter um jogador e o técnico”, disse Zidane. “[Mbappe] está bem. Ele estará pronto para jogar amanhã.”
Novidades na convocação
Zidane não perdeu tempo para deixar sua marca no elenco, promovendo seis novos jogadores ao grupo principal. A convocação inclui jovens talentos promissores, como o zagueiro do Manchester United Leny Yoro e Jeremy Jacquet, do Liverpool. Outros possíveis estreantes incluem Esteban Lepaul, Lucas Da Cunha, Andy Diouf e o goleiro Guillaume Restes. Essa mistura de juventude e experiência é central para a visão de futuro de Zidane para a seleção nacional enquanto ela encara uma agenda movimentada na Liga das Nações.
O técnico demonstrou satisfação com a forma como o grupo reformulado se integrou em suas primeiras sessões de treino. “Estou feliz com o que vi até agora. A seleção francesa está aberta a todos”, disse Zidane, de 54 anos. “Temos um bom elenco, alguns veteranos, alguns novatos.”
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Com foco no futebol
Rabiot observou que ter uma figura da estatura de Zidane na verdade aliviou parte da pressão sobre o elenco. O peso de “Zizou” faz com que os holofotes da mídia frequentemente se voltem mais para o banco de reservas do que para o vestiário. “A aura dele faz com que atraia muita atenção”, disse Rabiot. “De certa forma, é uma coisa boa que o foco esteja mais no técnico do que nos jogadores. Isso dá a eles um pouco mais de paz e tranquilidade.”
Apesar de toda a repercussão e do romantismo de seu retorno, Zidane segue sendo, no fundo, um pragmático. Ele entende que seu legado como técnico será definido por vitórias, e não por sua reputação como jogador. Depois da viagem à Turquia, a França terá uma sequência desafiadora de compromissos, incluindo partidas contra Bélgica e Itália. “É preciso aceitar as coisas como são. Mas não estou aqui por isso”, disse ele. “Vencer jogos é o que mais me interessa.”
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