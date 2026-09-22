Getty Images Sport
Traduzido por
'Sinto pena por ele' - Andy Robertson critica 'estigma inglês' em torno da estrela do Real Madrid Trent Alexander-Arnold ao revelar a verdade por trás das críticas defensivas no Liverpool
Diferenças táticas expostas
Robertson e Alexander-Arnold formaram uma formidável dupla de laterais sob o comando de Jurgen Klopp no Liverpool. Eles venceram a Liga dos Campeões em 2019 e a Premier League um ano depois, brigando de forma constante no topo da tabela de assistências da divisão como peças-chave de criatividade do Liverpool.
Apesar da produção ofensiva em comum, o atual defensor do Tottenham destacou um contraste gritante na forma como as contribuições defensivas de ambos eram vistas. Em entrevista ao The Overlap, Robertson detalhou como a estrutura tática do Liverpool frequentemente deixava seu companheiro exposto. Enquanto Sadio Mane oferecia uma cobertura defensiva agressiva pelo lado esquerdo, o posicionamento ofensivo de Mohamed Salah pela direita fazia com que Alexander-Arnold atuasse com menos proteção imediata.
Esse desequilíbrio estrutural frequentemente deixava o lateral-direito isolado, o que levou Robertson a admitir que sentia simpatia por seu parceiro de defesa. Alexander-Arnold acabou deixando Anfield rumo ao Real Madrid em 2025, mas a narrativa em torno de suas capacidades defensivas o acompanhou de forma persistente ao longo de toda a carreira.
- AFP
Robertson abre o jogo sobre as críticas à defesa
Robertson destacou o intenso escrutínio sobre os talentos formados em casa, em contraste com a própria experiência como internacional da Escócia. "É muito diferente quando você é inglês, em comparação com outra nacionalidade", explicou. "Eu sempre dizia ao Trent: 'Eu nunca vou receber tantos elogios quanto você, mas também nunca vou receber tantas críticas quanto você.'"
O defensor de 32 anos também detalhou a realidade tática que tornava o papel de Alexander-Arnold tão exigente. "A forma como eu defendia no Liverpool, em comparação com o Trent, era muito diferente. Eu tinha o Sadio me ajudando, e ele era um pouco mais agressivo, então, se eu errasse [um desarme], ele normalmente estaria lá", observou Robertson. "Com o Mo [Salah], nós não queríamos que ele voltasse em direção à nossa área. Muitas vezes, o Trent estava esperando alguém como [Jordan Henderson] se aproximar, então, às vezes, comecei a sentir pena dele."
Estigma injusto e sucesso europeu
Apesar das frequentes acusações de vulnerabilidade defensiva, Alexander-Arnold correspondeu de forma consistente nos maiores palcos durante os anos de auge do Liverpool. Ele registrou números defensivos excelentes na campanha até a final da Champions League de 2018, com atuações dominantes contra adversários de elite da Europa.
Robertson defendeu com veemência a capacidade defensiva de seu ex-companheiro de equipe, descartando a narrativa persistente. "Eu o vi anular [Kylian] Mbappe no PSG. Nas finais da Champions League, ele foi inacreditável", afirmou. "Trent é um defensor muito, muito bom... [em seus] melhores jogos, ele era um defensor inacreditável no um contra um."
O escocês sugeriu que o lateral-direito foi rotulado de forma injusta desde sua temporada de estreia. "Agora, às vezes, talvez ele cometa erros. Mas todos nós cometemos", concluiu Robertson. "Mas é como se [Trent] tivesse esse estigma em torno dele, de que não consegue defender. E ele carrega isso desde muito cedo. É como se ele não conseguisse se livrar disso."
- AFP
Período crucial em Madri e na Inglaterra
O foco imediato de Alexander-Arnold agora se volta para os compromissos da seleção, após ser convocado para a mais recente lista da Inglaterra de Thomas Tuchel. Apesar de seus sucessos no passado, ele historicamente tem enfrentado dificuldades para assegurar uma vaga regular entre os titulares da Inglaterra, e esta concentração representa uma nova oportunidade para impressionar o novo técnico.
O jogador de 27 anos também enfrenta um momento crítico em nível de clube. Após sua transferência para a capital espanhola em 2025, sua carreira em La Liga tem patinado, deixando seu futuro no Real Madrid em aberto enquanto luta para reencontrar sua forma de elite.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.