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Liverpool FC v Tottenham Hotspur FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki
Traduzido por

'Sinto pena por ele' - Andy Robertson critica 'estigma inglês' em torno da estrela do Real Madrid Trent Alexander-Arnold ao revelar a verdade por trás das críticas defensivas no Liverpool

A. Robertson
T. Alexander-Arnold
Liverpool
Tottenham
Real Madrid
Premier League
La Liga

Andy Robertson abriu o jogo sobre as pressões únicas enfrentadas por Trent Alexander-Arnold durante o período em que jogaram juntos em Anfield, sugerindo que seu ex-companheiro sofreu por causa de sua nacionalidade. O escocês, que agora atua pelo Tottenham, acredita que a mídia e a torcida inglesas cobravam o lateral-direito do Real Madrid por um padrão diferente.

  • Diferenças táticas expostas

    Robertson e Alexander-Arnold formaram uma formidável dupla de laterais sob o comando de Jurgen Klopp no Liverpool. Eles venceram a Liga dos Campeões em 2019 e a Premier League um ano depois, brigando de forma constante no topo da tabela de assistências da divisão como peças-chave de criatividade do Liverpool.

    Apesar da produção ofensiva em comum, o atual defensor do Tottenham destacou um contraste gritante na forma como as contribuições defensivas de ambos eram vistas. Em entrevista ao The Overlap, Robertson detalhou como a estrutura tática do Liverpool frequentemente deixava seu companheiro exposto. Enquanto Sadio Mane oferecia uma cobertura defensiva agressiva pelo lado esquerdo, o posicionamento ofensivo de Mohamed Salah pela direita fazia com que Alexander-Arnold atuasse com menos proteção imediata.

    Esse desequilíbrio estrutural frequentemente deixava o lateral-direito isolado, o que levou Robertson a admitir que sentia simpatia por seu parceiro de defesa. Alexander-Arnold acabou deixando Anfield rumo ao Real Madrid em 2025, mas a narrativa em torno de suas capacidades defensivas o acompanhou de forma persistente ao longo de toda a carreira.


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  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-CRYSTAL PALACEAFP

    Robertson abre o jogo sobre as críticas à defesa

    Robertson destacou o intenso escrutínio sobre os talentos formados em casa, em contraste com a própria experiência como internacional da Escócia. "É muito diferente quando você é inglês, em comparação com outra nacionalidade", explicou. "Eu sempre dizia ao Trent: 'Eu nunca vou receber tantos elogios quanto você, mas também nunca vou receber tantas críticas quanto você.'"

    O defensor de 32 anos também detalhou a realidade tática que tornava o papel de Alexander-Arnold tão exigente. "A forma como eu defendia no Liverpool, em comparação com o Trent, era muito diferente. Eu tinha o Sadio me ajudando, e ele era um pouco mais agressivo, então, se eu errasse [um desarme], ele normalmente estaria lá", observou Robertson. "Com o Mo [Salah], nós não queríamos que ele voltasse em direção à nossa área. Muitas vezes, o Trent estava esperando alguém como [Jordan Henderson] se aproximar, então, às vezes, comecei a sentir pena dele."


  • Estigma injusto e sucesso europeu

    Apesar das frequentes acusações de vulnerabilidade defensiva, Alexander-Arnold correspondeu de forma consistente nos maiores palcos durante os anos de auge do Liverpool. Ele registrou números defensivos excelentes na campanha até a final da Champions League de 2018, com atuações dominantes contra adversários de elite da Europa.

    Robertson defendeu com veemência a capacidade defensiva de seu ex-companheiro de equipe, descartando a narrativa persistente. "Eu o vi anular [Kylian] Mbappe no PSG. Nas finais da Champions League, ele foi inacreditável", afirmou. "Trent é um defensor muito, muito bom... [em seus] melhores jogos, ele era um defensor inacreditável no um contra um."

    O escocês sugeriu que o lateral-direito foi rotulado de forma injusta desde sua temporada de estreia. "Agora, às vezes, talvez ele cometa erros. Mas todos nós cometemos", concluiu Robertson. "Mas é como se [Trent] tivesse esse estigma em torno dele, de que não consegue defender. E ele carrega isso desde muito cedo. É como se ele não conseguisse se livrar disso."


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  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-INTER MILANAFP

    Período crucial em Madri e na Inglaterra

    O foco imediato de Alexander-Arnold agora se volta para os compromissos da seleção, após ser convocado para a mais recente lista da Inglaterra de Thomas Tuchel. Apesar de seus sucessos no passado, ele historicamente tem enfrentado dificuldades para assegurar uma vaga regular entre os titulares da Inglaterra, e esta concentração representa uma nova oportunidade para impressionar o novo técnico.

    O jogador de 27 anos também enfrenta um momento crítico em nível de clube. Após sua transferência para a capital espanhola em 2025, sua carreira em La Liga tem patinado, deixando seu futuro no Real Madrid em aberto enquanto luta para reencontrar sua forma de elite.