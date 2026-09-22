Robertson e Alexander-Arnold formaram uma formidável dupla de laterais sob o comando de Jurgen Klopp no Liverpool. Eles venceram a Liga dos Campeões em 2019 e a Premier League um ano depois, brigando de forma constante no topo da tabela de assistências da divisão como peças-chave de criatividade do Liverpool.

Apesar da produção ofensiva em comum, o atual defensor do Tottenham destacou um contraste gritante na forma como as contribuições defensivas de ambos eram vistas. Em entrevista ao The Overlap, Robertson detalhou como a estrutura tática do Liverpool frequentemente deixava seu companheiro exposto. Enquanto Sadio Mane oferecia uma cobertura defensiva agressiva pelo lado esquerdo, o posicionamento ofensivo de Mohamed Salah pela direita fazia com que Alexander-Arnold atuasse com menos proteção imediata.

Esse desequilíbrio estrutural frequentemente deixava o lateral-direito isolado, o que levou Robertson a admitir que sentia simpatia por seu parceiro de defesa. Alexander-Arnold acabou deixando Anfield rumo ao Real Madrid em 2025, mas a narrativa em torno de suas capacidades defensivas o acompanhou de forma persistente ao longo de toda a carreira.



