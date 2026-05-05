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"Sinto pena dos torcedores" - João Pedro admite que "todos precisam fazer uma autoavaliação" no Chelsea após a derrota desastrosa em casa para o Nottingham Forest
O Chelsea atinge o pior resultado da história após a derrota para o Forest
A sequência negativa do Chelsea continuou com uma dolorosa derrota por 3 a 1 em casa para o Forest, estendendo sua série de derrotas no campeonato para seis jogos pela primeira vez desde 1993. O resultado também confirmou que a classificação para a Liga dos Campeões pelo campeonato está agora matematicamente impossível, deixando os Blues em nono lugar na tabela antes de uma difícil viagem a Anfield. Caso o Aston Villa vença a Liga Europa e termine em quinto lugar, um sexto lugar seria suficiente para os Blues chegarem à principal competição de clubes da Europa, embora esse seja um cenário que continua altamente improvável.
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João Pedro exorta os companheiros a assumirem suas responsabilidades
Após o apito final, João Pedro admitiu que o Chelsea deve assumir a responsabilidade coletiva por suas dificuldades. O atacante também pediu desculpas aos torcedores e enfatizou que cada jogador deve refletir sobre seu próprio desempenho.
“Desde o início, sofremos um gol muito cedo, o que tornou muito difícil virar o jogo”, disse ele aos repórteres. “Precisamos encontrar uma maneira de não cometer esses erros em todas as partidas. Esta é a Premier League. Se você sofre um gol logo no início, é difícil se recuperar. Todos precisam fazer uma autoavaliação, inclusive eu, para encontrar uma maneira de melhorar. Sinto muito pelos torcedores. Precisamos ver onde podemos melhorar.”
Tarde caótica agrava o sofrimento do Chelsea
Vários momentos resumiram a tarde conturbada do Chelsea. Cole Palmer perdeu um pênalti, enquanto Malo Gusto cometeu uma falta que resultou em pênalti, convertido por Igor Jesus para ampliar a vantagem do Forest.
João Pedro comentou sobre o desempenho dos Blues: “Precisamos melhorar. Todos precisam dar um passo à frente, inclusive eu. Sempre conversamos entre nós para encontrar uma maneira de vencer os jogos. Na semana passada vencemos o Leeds, nesta semana isso não aconteceu. Precisamos encontrar uma maneira de sermos consistentes. Acho que a motivação está sempre presente. Ainda precisamos lutar por cada ponto, em cada jogo e, no final, veremos o que podemos conquistar.”
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O Chelsea quer terminar a temporada em alta
O Chelsea precisa se recuperar rapidamente enquanto se prepara para uma difícil viagem a Anfield, com a confiança abalada após uma prolongada fase de baixa forma. Os Blues enfrentam uma pressão cada vez maior para estabilizar seu desempenho antes do fim da temporada. Enquanto isso, o Forest volta a concentrar-se na Europa, onde enfrentará o Aston Villa nas semifinais da Liga Europa, levando uma vantagem de 1 a 0 da partida de ida.