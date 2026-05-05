"Sinto pena dos torcedores" - João Pedro admite que "todos precisam fazer uma autoavaliação" no Chelsea após a derrota desastrosa em casa para o Nottingham Forest

Após o apito final, João Pedro admitiu que o Chelsea deve assumir a responsabilidade coletiva por suas dificuldades. O atacante também pediu desculpas aos torcedores e enfatizou que cada jogador deve refletir sobre seu próprio desempenho.

“Desde o início, sofremos um gol muito cedo, o que tornou muito difícil virar o jogo”, disse ele aos repórteres. “Precisamos encontrar uma maneira de não cometer esses erros em todas as partidas. Esta é a Premier League. Se você sofre um gol logo no início, é difícil se recuperar. Todos precisam fazer uma autoavaliação, inclusive eu, para encontrar uma maneira de melhorar. Sinto muito pelos torcedores. Precisamos ver onde podemos melhorar.”