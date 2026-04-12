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Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

“Sinto pena deles” – Roberto De Zerbi afirma, de forma bizarra, que os jogadores do Tottenham “não precisam de treinador” após estrear seu mandato com uma derrota dolorosa para o Sunderland

R. De Zerbi
Tottenham
Sunderland
Sunderland x Tottenham
Premier League

A gestão de Roberto De Zerbi como técnico do Tottenham Hotspur começou com um tropeço, já que um chute desviado condenou sua equipe à derrota por 1 a 0 em Sunderland. O resultado prolonga a sequência sem vitórias do Spurs na Premier League para 105 dias, deixando o clube do norte de Londres em plena briga contra o rebaixamento. Após a partida, o italiano fez uma avaliação intrigante de seu elenco, sugerindo que os jogadores precisam mais de apoio emocional do que de orientação tática.

  • A estranha confissão de De Zerbi

    Após a derrota no Stadium of Light, De Zerbi causou espanto ao sugerir que sua contribuição tática talvez não fosse o principal requisito para um elenco que atualmente carece de confiança. Apesar de sua nova equipe estar na 18ª posição da tabela, o ex-técnico do Brighton e do Marselha insistiu que a habilidade técnica dos jogadores não é o problema.

    “Posso ser um irmão mais velho, um pai; eles não precisam de um treinador”, disse De Zerbi à BBC. “Eles não precisam melhorar o futebol. Eles podem jogar melhor e vão jogar melhor assim que alcançarmos um nível diferente de confiança. Meu trabalho não é tanto em campo, porque eles são bons rapazes e sinto pena deles. Quero dar a eles confiança no que precisam.”


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  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Derrota no Nordeste

    A partida em si foi uma tarde repleta de frustrações para os visitantes. O jogo permaneceu empatado até a marca de uma hora, quando um chute desviado de Nordi Mukiele pegou Antonin Kinsky desprevenido e colocou o Sunderland na frente. Os anfitriões conseguiram segurar a vitória, mas De Zerbi ficou satisfeito com a dedicação de sua equipe.

    “Lamento porque não merecíamos perder o jogo”, disse De Zerbi durante a coletiva de imprensa pós-jogo. “Fizemos uma boa partida, talvez não o suficiente para vencer, mas tivemos azar em algumas situações no primeiro tempo. Não posso dizer nada aos jogadores porque deram o melhor de si em termos de atitude e espírito. Com certeza podemos jogar melhor e nos sentir melhor. Temos que trabalhar nisso.”

  • Lesão de Romero é um golpe duro

    Para piorar a situação do Spurs, o capitão Cristian Romero foi obrigado a sair de campo em lágrimas após uma colisão com Kinsky. O zagueiro argentino parecia devastado ao se dirigir para o vestiário, o que gerou receios quanto à sua disponibilidade tanto para a luta do Tottenham pela permanência na liga quanto para a próxima Copa do Mundo. Com a sequência sem vitórias do Spurs na Premier League chegando agora a 14 jogos, a possível perda de seu líder seria um duro golpe psicológico.


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    Em busca do ponto de virada

    De Zerbi continua convicto de que um único resultado pode mudar o rumo da situação. Ele elogiou a disciplina tática que o Spurs demonstrou no primeiro tempo e incentivou seus jogadores a manterem a confiança, apesar da espera de 105 dias por uma vitória no campeonato.

    “Taticamente, jogamos um bom primeiro tempo. Com a bola e sem a bola. Não temos confiança para jogar um futebol espetacular, mas fizemos o que vínhamos trabalhando nesta semana. Os jogadores podem jogar melhor se estiverem confiantes. Com certeza, tenho certeza de que, se conseguirmos vencer um jogo, tudo vai mudar”, concluiu.

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