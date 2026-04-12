“Sinto pena deles” – Roberto De Zerbi afirma, de forma bizarra, que os jogadores do Tottenham “não precisam de treinador” após estrear seu mandato com uma derrota dolorosa para o Sunderland

Após a derrota no Stadium of Light, De Zerbi causou espanto ao sugerir que sua contribuição tática talvez não fosse o principal requisito para um elenco que atualmente carece de confiança. Apesar de sua nova equipe estar na 18ª posição da tabela, o ex-técnico do Brighton e do Marselha insistiu que a habilidade técnica dos jogadores não é o problema.

“Posso ser um irmão mais velho, um pai; eles não precisam de um treinador”, disse De Zerbi à BBC. “Eles não precisam melhorar o futebol. Eles podem jogar melhor e vão jogar melhor assim que alcançarmos um nível diferente de confiança. Meu trabalho não é tanto em campo, porque eles são bons rapazes e sinto pena deles. Quero dar a eles confiança no que precisam.”



