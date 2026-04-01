"Sinto muito por toda a Itália" – Leonardo Spinazzola, emocionado, se manifesta após a "enorme decepção" da derrota da Azzurra na final da repescagem da Copa do Mundo para a Bósnia e Herzegovina

O pesadelo da Itália no cenário internacional continuou na noite de terça-feira, quando a seleção foi condenada a ficar de fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, após uma derrota nos pênaltis para a Bósnia e Herzegovina. Apesar de ter aberto o placar logo no início da final da repescagem com Moise Kean, a Azzurra viu Alessandro Bastoni ser expulso pouco antes do intervalo e acabou sofrendo o empate aos 79 minutos, com gol de Haris Tabakovic.

A disputa de pênaltis que se seguiu foi fatal para a equipe de Gennaro Gattuso, já que Sandro Tonali foi o único jogador italiano a converter sua cobrança. Com Pio Esposito e Bryan Cristante falhando nas cobranças, a Bósnia garantiu sua vaga na América do Norte com uma vitória certeira por 4 a 1 na disputa, deixando os tetracampeões mundiais em estado de choque absoluto.