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"Sinto muito por toda a Itália" – Leonardo Spinazzola, emocionado, se manifesta após a "enorme decepção" da derrota da Azzurra na final da repescagem da Copa do Mundo para a Bósnia e Herzegovina
Um terceiro fracasso consecutivo na Copa do Mundo
O pesadelo da Itália no cenário internacional continuou na noite de terça-feira, quando a seleção foi condenada a ficar de fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, após uma derrota nos pênaltis para a Bósnia e Herzegovina. Apesar de ter aberto o placar logo no início da final da repescagem com Moise Kean, a Azzurra viu Alessandro Bastoni ser expulso pouco antes do intervalo e acabou sofrendo o empate aos 79 minutos, com gol de Haris Tabakovic.
A disputa de pênaltis que se seguiu foi fatal para a equipe de Gennaro Gattuso, já que Sandro Tonali foi o único jogador italiano a converter sua cobrança. Com Pio Esposito e Bryan Cristante falhando nas cobranças, a Bósnia garantiu sua vaga na América do Norte com uma vitória certeira por 4 a 1 na disputa, deixando os tetracampeões mundiais em estado de choque absoluto.
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Spinazzola reflete sobre as oportunidades perdidas
"Depois de 90 minutos com apenas 10 jogadores, levamos o jogo para os pênaltis com muita garra; tivemos três ou quatro chances de vencer", disse Spinazzola àRAI Sport logo após a derrota. O zagueiro ficou claramente comovido com as cenas de desolação no vestiário, destacando o impacto que o resultado teve sobre os jogadores mais jovens da equipe, que esperavam restaurar o orgulho nacional.
“É uma decepção enorme para nós, para nossas famílias, para todas as crianças italianas que não verão a Itália em uma Copa do Mundo novamente”, acrescentou. “É muito triste ver os jovens jogadores chorando, mas eles terão um futuro melhor. Os lances decidem o jogo, sabíamos que seria muito difícil com apenas 10 jogadores, mas ainda assim criamos várias chances. Não adianta falar sobre isso agora, há uma enorme decepção. Certamente foi minha última chance de chegar a uma Copa do Mundo, mas sinto muito por toda a Itália.”
Gattuso continua desafiador apesar da saída
O técnico também se mostrou emocionado após o apito final, pedindo desculpas aos torcedores enquanto defendia o empenho de seus jogadores sob intensa pressão. “Peço desculpas pessoalmente por não termos conseguido, mas esses rapazes deram absolutamente tudo de si”, afirmou Gattuso. “Esses rapazes não mereciam isso, pelo esforço, pelo amor, pela determinação. Tivemos três chances, e a maioria dos cruzamentos deles mal nos tocava. Ainda estou orgulhoso dos meus rapazes. Se me apunhalarem com uma adaga hoje, nada vai sair, meu sangue já se esgotou. Era importante para o futebol italiano e é ruim sair assim. Eu também fiquei surpreso com a coragem e a determinação que eles demonstraram hoje. Estávamos lá sob cerco, nas trincheiras. No entanto, aqui estamos nós falando sobre não ter conseguido a classificação para a Copa do Mundo novamente.”
Questionado sobre seu futuro como técnico da Itália, Gattuso respondeu com firmeza: “Não tenho o menor interesse em falar sobre meu futuro hoje.”
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O que vem a seguir para a Azzurri?
A importância histórica desse fracasso não pode ser subestimada, já que a Itália se tornou a primeira ex-campeã a ficar de fora de três edições consecutivas da Copa do Mundo. Com jogadores como Spinazzola provavelmente fora do elenco no próximo ciclo, o foco deve agora se voltar para uma reformulação estrutural completa do sistema italiano. Por enquanto, os Azzurri ficam a contemplar mais quatro anos de ausência da cena internacional, enquanto o resto de seus rivais tradicionais se prepara para a edição de 2026.