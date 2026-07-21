“Sinto muito” – Emi Martínez pensa em se aposentar da seleção argentina após a derrota na final da Copa do Mundo para a Espanha

Martinez admitiu que a derrota o deixou arrasado ao refletir sobre o fracasso da Argentina na defesa do título e sobre seu futuro na seleção nacional. Ele escreveu no Instagram: “Sonhei que a reconquistávamos, sonhei em trazê-la para a Argentina e fazer história mais uma vez. A verdade é que a dor é difícil de explicar; resta refletir sobre muitas coisas e ver como as coisas vão seguir adiante e se é hora de dar um passo à parte. Sinto muito, de verdade, tentei dar o meu melhor para ajudar meu país e meus compatriotas.”







