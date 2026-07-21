AFP
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“Sinto muito” – Emi Martínez pensa em se aposentar da seleção argentina após a derrota na final da Copa do Mundo para a Espanha
Desilusão após a derrota na Copa do Mundo
Martínez deu a entender que poderia se aposentar do futebol internacional após a derrota da Argentina por 1 a 0 para a Espanha na final da Copa do Mundo, em Nova Jersey. O goleiro do Aston Villa ficou visivelmente emocionado após o apito final, já que a Argentina não conseguiu revalidar o título conquistado no Catar há quatro anos. Mais tarde, Martínez se pronunciou publicamente pela primeira vez sobre a derrota, levantando novas dúvidas sobre seu futuro na seleção nacional.
Mensagem comovente gera incerteza
Martinez admitiu que a derrota o deixou arrasado ao refletir sobre o fracasso da Argentina na defesa do título e sobre seu futuro na seleção nacional. Ele escreveu no Instagram: “Sonhei que a reconquistávamos, sonhei em trazê-la para a Argentina e fazer história mais uma vez. A verdade é que a dor é difícil de explicar; resta refletir sobre muitas coisas e ver como as coisas vão seguir adiante e se é hora de dar um passo à parte. Sinto muito, de verdade, tentei dar o meu melhor para ajudar meu país e meus compatriotas.”
A atuação heroica não foi suficiente para a Argentina
Apesar da derrota, Martínez foi elogiado por sua atuação na final, após realizar uma série de defesas importantes que mantiveram a Argentina na disputa. No entanto, ele não pôde fazer nada para impedir que Ferran Torres marcasse o gol da vitória na prorrogação, que acabou com as esperanças da Albiceleste de conquistar dois Mundiais consecutivos.
- Getty Images Sport
Agora aguarda-se a decisão sobre a aposentadoria
Após a derrota da Argentina para a Espanha, Martínez agora enfrenta uma decisão difícil ao ponderar se deve encerrar sua carreira na seleção e se concentrar na carreira no clube. Enquanto isso, no âmbito do clube, o goleiro de 33 anos ainda tem contrato com o Aston Villa até 2029, mas várias reportagens afirmam que ele poderia deixar o Villa Park neste verão.
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