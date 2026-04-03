“Sinto-me mais presente e com os pés no chão” – Sophia Wilson fala sobre o retorno à Seleção Feminina dos EUA após a licença-maternidade

Sophia Wilson está se permitindo ter um pouco de tranquilidade. A atacante de 25 anos da Seleção Feminina dos Estados Unidos conquistou títulos em todas as categorias, uma medalha de ouro olímpica e as prestigiosas honras de Jogadora Mais Valiosa da Liga Nacional de Futebol Feminino em 2022 e a Chuteira de Ouro em 2023, após marcar 11 gols pelo Portland Thorns, liderando a artilharia da liga.

Embora cada aspecto do jogo de Wilson exale graça, desde suas passadas simétricas até o primeiro toque que acompanha o ritmo da partida, foi preciso um tempo longe do futebol para que ela conseguisse se permitir um pouco de tranquilidade.

Wilson anunciou sua gravidez no ano passado e se afastou de toda a temporada 2025 da NWSL, bem como das obrigações com a Seleção Feminina dos EUA. Ela deu à luz sua filha, Gigi, em setembro. Esse momento, e tudo o que o precedeu, mudou-a para sempre tanto como pessoa quanto como atleta de elite. Agora, sete meses após dar as boas-vindas a Gigi ao mundo, Wilson recebeu sua primeira convocação para a Seleção Feminina dos EUA e diz que se sente em uma ótima fase.

“Sinto que estou em um ótimo momento agora”, disse Wilson aos membros da imprensa na quinta-feira. “Acho que trilhei essa jornada da maneira certa. Sinto que estou em um ótimo momento e consegui equilibrar tudo com elegância, porque vi pessoas antes de mim fazerem o mesmo.”