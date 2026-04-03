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“Sinto-me mais presente e com os pés no chão” – Sophia Wilson fala sobre o retorno à Seleção Feminina dos EUA após a licença-maternidade

Especiais e Opinião
Estados Unidos
S. Wilson
A. Morgan
Portland Thorns
NWSL

Sophia Wilson está de volta à Seleção Feminina dos Estados Unidos após uma pausa para se dedicar à maternidade, afirmando que essa jornada a deixou mais equilibrada, com os pés no chão e pronta para o próximo capítulo.

Sophia Wilson está se permitindo ter um pouco de tranquilidade. A atacante de 25 anos da Seleção Feminina dos Estados Unidos conquistou títulos em todas as categorias, uma medalha de ouro olímpica e as prestigiosas honras de Jogadora Mais Valiosa da Liga Nacional de Futebol Feminino em 2022 e a Chuteira de Ouro em 2023, após marcar 11 gols pelo Portland Thorns, liderando a artilharia da liga.

Embora cada aspecto do jogo de Wilson exale graça, desde suas passadas simétricas até o primeiro toque que acompanha o ritmo da partida, foi preciso um tempo longe do futebol para que ela conseguisse se permitir um pouco de tranquilidade.

Wilson anunciou sua gravidez no ano passado e se afastou de toda a temporada 2025 da NWSL, bem como das obrigações com a Seleção Feminina dos EUA. Ela deu à luz sua filha, Gigi, em setembro. Esse momento, e tudo o que o precedeu, mudou-a para sempre tanto como pessoa quanto como atleta de elite. Agora, sete meses após dar as boas-vindas a Gigi ao mundo, Wilson recebeu sua primeira convocação para a Seleção Feminina dos EUA e diz que se sente em uma ótima fase.

“Sinto que estou em um ótimo momento agora”, disse Wilson aos membros da imprensa na quinta-feira. “Acho que trilhei essa jornada da maneira certa. Sinto que estou em um ótimo momento e consegui equilibrar tudo com elegância, porque vi pessoas antes de mim fazerem o mesmo.”

  • Sophia WilsonGetty Images

    "A minha maior vocação na vida é ser mãe"

    Wilson sempre soube que queria ser mãe. A talentosa atacante do Colorado sonhava em jogar futebol profissional, mas também sabia que tinha outro propósito.

    “Eu sabia que sempre quis ser mãe”, disse Wilson. “Sempre fui muito maternal, adoro crianças e sinto que minha maior vocação na vida é ser mãe.”

    Mas saber, no fundo, que ela poderia fazer as duas coisas — jogar no mais alto nível e ser mãe — talvez fosse mais difícil de imaginar se não fosse por aquelas que vieram antes dela, como Alex Morgan e Crystal Dunn. Já houve muitas mães na seleção nacional, 18 até o momento, conforme confirmado pela USWNT nesta semana. Se Wilson marcar em qualquer uma das próximas partidas contra o Japão, ela será a nona mãe a marcar pela USWNT.

    Wilson se inspirou em Morgan desde o início e se lembra do primeiro estágio da seleção nacional, quando ela levou a filha para conhecer a equipe.

    “Lembro-me do primeiro estágio dela, quando trouxe a Charlie, e pensei que aquilo era tão inspirador e incrível”, disse Wilson. “Vê-la passar por isso e voltar a jogar em alto nível foi o meu primeiro exemplo de alguém fazendo isso em primeira mão.”

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  • Brazil v United States: Gold Medal Match: Women's Football - Olympic Games Paris 2024: Day 15Getty Images Sport

    Como mães da Seleção Feminina dos EUA, como Joy Fawcett, abriram caminho para Wilson

    Wilson reconhece plenamente que já houve muitas mães antes dela e não hesita em destacar como os tempos são diferentes agora.

    “Sei que não sou a primeira jogadora a ter um filho e voltar aos gramados depois da maternidade”, disse Wilson. “Tivemos tantas jogadoras incríveis que fizeram isso, e muitas que o fizeram em condições muito precárias, sem os recursos ou o apoio de que precisavam. Essas jogadoras ainda assim lutaram muito pelas jogadoras que sabiam que viriam depois delas e passariam pela mesma coisa.”

    Uma das primeiras mães a abrir caminho para as que vieram depois dela foi a ex-zagueira da Seleção Feminina dos EUA Joy Fawcett, que, na mesma idade de Wilson, decidiu que queria ter filhos e encontraria uma maneira de fazer isso funcionar. Isso foi em 1993, quando ela disse a famosa frase de que teria filhos e os levaria para a estrada.

    E foi exatamente o que ela fez. Se tivesse sido forçada a escolher, teria se afastado do esporte. Depois de Fawcett, muitas outras abriram caminho para que Wilson chegasse onde está hoje: mãe, jogadora da seleção americana e em paz com tudo isso.

    “Cada uma lida com a maternidade de maneira diferente, mas tem sido muito inspirador”, disse Wilson. “Ter esses exemplos me fez acreditar e saber que eu poderia fazer a mesma coisa. Acho que tenho muita sorte de ter passado por isso em uma época em que tivemos mais apoio do que antes.”

  • Sophia Smith USWNT Olympics HICGetty Images

    "Espero comportar-me da mesma forma que o Alex"

    Wilson e Morgan têm muito em comum, desde a capacidade de marcar gols decisivos nos maiores palcos do mundo até o rabo de cavalo perfeito nos dias de jogo e, claro, o fato de ambas serem mães.

    “Ter jogadoras como a Alex era simplesmente a coisa mais legal de se ver”, disse Wilson ao refletir sobre ter visto sua antiga ídola, que se tornou companheira de equipe, se tornar mãe. “E agora ser aquela jogadora que eu antes via na Alex é bem surreal. Espero me comportar da mesma forma que a Alex, que mostrou às meninas e às atletas que é perfeitamente possível conciliar as duas coisas.”

  • Sophia WilsonGetty Images

    A visão de Wilson sobre o jogo evoluiu com a maternidade

    Enquanto Wilson se prepara para o estágio de abril com a seleção nacional, ela disputou todas as três partidas do Portland nesta temporada e está adquirindo a experiência e a confiança necessárias para o próximo grande passo. Ela tem acompanhado Gigi para todos os lugares, desde jogos fora de casa pelo Portland até eventos com a imprensa e tudo mais. Ela não precisou escolher, e embora tudo esteja em plena efervescência com a Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027 se aproximando, ela nunca se sentiu tão equilibrada.

    “Sinto-me mais centrada, sinto-me mais presente, e acho que é assim que vejo o jogo também.”

    A visão de Wilson sobre o futebol evoluiu desde que se tornou mãe.

    "Acho que minha perspectiva sobre a vida em geral mudou muito, da melhor maneira possível”, disse Wilson ao GOAL. “Estou tentando encarar tudo com o que sempre tive, mas agora mais do que nunca, uma mentalidade de peixinho dourado. Apenas estar presente em qualquer treino ou jogo em que eu esteja, e depois seguir para o próximo. Pegar o que preciso e o que quero aprender, mas deixar o resto para trás. Ser mãe me ensinou a fazer isso.”

    Wilson jogará mais uma partida com o Thorns antes da pausa internacional, quando se juntará à seleção feminina dos EUA para uma série de três jogos contra o Japão.

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