AFP
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“Sinto isso nos ossos!” - Lionel Messi alertou que a Inglaterra vai “acabar com ele”, enquanto Joe Cole prevê com confiança a vitória sobre a Argentina na semifinal da Copa do Mundo
A previsão ousada de Cole para o confronto em Atlanta
As expectativas estão chegando ao auge enquanto a Inglaterra se prepara para sua quarta semifinal da Copa do Mundo, e Cole está liderando a campanha com uma previsão ousada. Em entrevista ao podcast “The Rest is Football”, o ex-ponta do Chelsea e do West Ham insistiu que os jogadores de Thomas Tuchel têm exatamente o que é preciso para neutralizar o maior jogador da história. “Vamos ter que neutralizar Lionel Messi”, disse Cole no podcast. “Vamos neutralizá-lo.”
Quando o colega comentarista Micah Richards o advertiu contra tal afirmação, Cole se recusou a recuar. “Vamos, com 100% de certeza”, acrescentou. “Estou dizendo agora: a Inglaterra vai para a final da Copa do Mundo. Temos velocidade demais para a Argentina e vamos vencê-los. Sinto isso no meu íntimo!”
- AFP
O caminho para a semifinal
A Inglaterra chegou a esta fase após uma vitória por 2 a 1 nas quartas de final contra a Noruega, partida em que os dois gols de Jude Bellingham foram decisivos. Embora o desempenho tenha estado longe de ser o de sempre, o resultado manteve vivo o sonho de conquistar o primeiro título da Copa do Mundo desde 1966. A Argentina, por sua vez, enfrentou um caminho ainda mais árduo, precisando da prorrogação para superar uma resistente seleção suíça que havia ficado com dez jogadores após a expulsão de Breel Embolo.
Gols de Julián Álvarez e Lautaro Martínez acabaram por acabar com a resistência suíça, embora Messi não tenha conseguido marcar pela primeira vez no torneio durante aquela partida. Apesar desse jogo sem gols, o veterano continua sendo o artilheiro ex aequo do torneio atual, ao lado do capitão da França, Kylian Mbappé, com oito gols. Sua presença pesa muito no confronto desta quarta-feira, mas Cole acredita que a estrutura defensiva da Inglaterra pode suportar a pressão.
Opiniões divergentes sobre a situação da Inglaterra
Embora o otimismo de Cole esteja nas alturas, nem todos estão convencidos de que a Inglaterra seja a clara favorita. O ex-jogador da seleção da Escócia, Ally McCoist, fez uma avaliação mais ponderada das equipes restantes, colocando a Inglaterra atrás de alguns de seus rivais europeus. “Neste momento, a Inglaterra é a terceira melhor equipe que ainda está no torneio”, observou McCoist. “A França parece ser a melhor equipe do torneio, mas vamos nos concentrar na semifinal.
“Mas a boa notícia é que vocês vão enfrentar uma seleção que, na minha opinião, vocês superam. Acho que a Inglaterra é melhor que a Argentina. Defensivamente, a Argentina não é ótima, mas no ataque, sabemos que Messi é capaz de fazer algo do nada, e é contra isso que vocês precisam se proteger. Mas que jogo incrível temos pela frente!”
- (C)Getty images
Messi ansioso pelo confronto “especial” contra os Três Leões
O homem no centro da tempestade está igualmente animado com o confronto. Messi já destacou que essa semifinal é “especial”, enquanto se prepara para seu primeiro confronto com os Três Leões. “Jogar contra a Inglaterra é especial porque eles são uma potência, e partidas contra potências são sempre especiais”, disse Messi. “Pessoalmente, é a primeira vez que vou jogar contra eles. Já joguei contra todos, exceto contra a Inglaterra, então será legal também por esse motivo. E vamos encarar isso pelo que é: uma semifinal da Copa do Mundo contra uma potência, uma grande seleção, e vamos tentar chegar na melhor forma possível para competir novamente.”
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