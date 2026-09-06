Depois de adotar um visual com cabelo curto desde o início da temporada, Haaland falou sobre sua transformação visual drástica durante uma entrevista pós-jogo à ESPN Brazil. O atacante norueguês admitiu: "É muito mais fácil. Acho que era hora de uma mudança. Eu gosto. Claro, sinto falta do meu cabelo comprido, mas era hora de mudar e, até agora, tenho gostado. Ele vai crescer de novo e ficar comprido outra vez, espero."

O artilheiro também foi questionado sobre os dois gols da vitória contra o Brasil, pedindo desculpas em tom de brincadeira por eliminar a seleção sul-americana da Copa do Mundo. Ele acrescentou: "Foi um jogo especial para a Noruega, porque a última vez que jogamos na Copa do Mundo também foi contra o Brasil, e a Noruega é a única seleção que o Brasil nunca venceu. Então foi especial."

Haaland continuou: "Claro que foi um jogo especial. Nós vencemos, foi incrível, foi a melhor partida que jogamos em nossa história pela forma como controlamos o jogo. E, claro, é especial jogar contra uma grande nação, o país do futebol, onde todos são apaixonados pelo esporte. Foi especial, é uma grande lembrança e, mais uma vez, desculpa. Desculpa pela derrota, mas isso é futebol."