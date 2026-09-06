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Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

'Sinto falta do meu cabelo comprido' - Erling Haaland fala sobre o novo visual drástico e a vitória histórica da Noruega sobre o Brasil na Copa do Mundo

E. Haaland
Manchester City
Manchester City x Coventry
Coventry
Premier League
Noruega
Brasil
Copa do Mundo

Erling Haaland falou sobre seu corte de cabelo curto dramático, a histórica vitória da Noruega sobre o Brasil na Copa do Mundo e a reformulação do elenco do Manchester City após a vitória por 1 a 0 sobre o Coventry no sábado. O atacante norueguês marcou de cabeça o gol da vitória para manter intacto o início perfeito do City na Premier League, antes de refletir sobre triunfos passados e novos começos sob o comando de Enzo Maresca.

  • Cabeçada de Haaland deixa o Manchester City isolado na liderança

    A forte cabeçada de Haaland, após cruzamento de Antoine Semenyo, garantiu uma vitória apertada sobre o Coventry no Etihad Stadium no sábado. O resultado preserva os 100% de aproveitamento do Manchester City em seus três primeiros jogos da Premier League nesta temporada. A partida também contou com a estreia como titular da contratação de £ 125 milhões Enzo Fernandez, enquanto o reforço de verão Elliot Anderson comandou o jogo ao completar 155 passes certos ao longo da partida.

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  • Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Norueguês explica novo visual

    Depois de adotar um visual com cabelo curto desde o início da temporada, Haaland falou sobre sua transformação visual drástica durante uma entrevista pós-jogo à ESPN Brazil. O atacante norueguês admitiu: "É muito mais fácil. Acho que era hora de uma mudança. Eu gosto. Claro, sinto falta do meu cabelo comprido, mas era hora de mudar e, até agora, tenho gostado. Ele vai crescer de novo e ficar comprido outra vez, espero."

    O artilheiro também foi questionado sobre os dois gols da vitória contra o Brasil, pedindo desculpas em tom de brincadeira por eliminar a seleção sul-americana da Copa do Mundo. Ele acrescentou: "Foi um jogo especial para a Noruega, porque a última vez que jogamos na Copa do Mundo também foi contra o Brasil, e a Noruega é a única seleção que o Brasil nunca venceu. Então foi especial."

    Haaland continuou: "Claro que foi um jogo especial. Nós vencemos, foi incrível, foi a melhor partida que jogamos em nossa história pela forma como controlamos o jogo. E, claro, é especial jogar contra uma grande nação, o país do futebol, onde todos são apaixonados pelo esporte. Foi especial, é uma grande lembrança e, mais uma vez, desculpa. Desculpa pela derrota, mas isso é futebol."

  • Atacante apoia a reconstrução de Maresca

    Com o City atravessando uma reformulação tática e de elenco significativa sob o comando de Maresca, o atacante talismânico apoiou contratações de destaque, como Fernandez e Anderson, para lidar com o peso da expectativa. Haaland concluiu: "O tempo dirá. Temos muitos jogadores novos que conhecem o nível. Enzo Fernandez sabe o que é preciso para ganhar títulos, já estava jogando na Premier League e entrou direto no time.

    "O mesmo vale para Elliot Anderson: ele jogou na Premier League por muito tempo, atuou pela seleção da Inglaterra, então sabe como é jogar por um grande clube. Temos que tentar construir algo, tentar fazer com que eles se sintam o mais bem-vindos possível, assim como fizeram comigo quando cheguei ao City. Entrei no time, entreguei resultados, e é isso que se espera de jogadores de ponta."

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  • Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Árduo teste triplo pela frente

    O time de Maresca agora volta seu foco para a ação europeia com uma viagem de estreia na Liga dos Campeões a Porto. O gigante da Premier League depois viaja para Old Trafford para um enorme dérbi de Manchester antes de receber o Norwich City na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa. Conciliar três competições distintas em quinze dias proporcionará um teste imediato para o elenco reformulado do City e para seu embalo no início da temporada.