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Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

"Sinto exatamente o mesmo que eles" - Dominik Szoboszlai pede desculpas pelo "mal-entendido" com os torcedores do Liverpool, ao explicar o gesto de encolher os ombros após a humilhante derrota para o Man City

D. Szoboszlai
Liverpool
Liverpool x PSG
PSG
Liga dos Campeões
Manchester City x Liverpool
Copa da Inglaterra

Dominik Szoboszlai decidiu esclarecer as coisas com a torcida do Liverpool após uma discussão acalorada que se seguiu à esmagadora derrota por 4 a 0 para o Manchester City na FA Cup. O meio-campista húngaro explicou suas ações polêmicas e pediu desculpas, ao mesmo tempo em que declarou acreditar em uma virada histórica na Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain nesta semana.

  • Lidando com o confronto entre torcedores

    Ao abordar o confronto acalorado durante uma coletiva de imprensa pré-jogo, o meio-campista aproveitou sua aparição na mídia para apresentar um pedido de desculpas direto aos torcedores. A tensão teve origem inicialmente no clima tóxico no Etihad Stadium, em 4 de abril, onde as esperanças do time na copa nacional se esvaíram. Após uma derrota esmagadora por 4 a 0 para o City na FA Cup, Szoboszlai foi visto encolhendo os ombros e gesticulando com os braços em direção a uma torcida visitante que expressava seu descontentamento. O incidente rapidamente se tornou viral, com os torcedores classificando seu comportamento como arrogante antes que Federico Chiesa interviesse.

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    Szoboszlai esclarece suas ações

    Antes da segunda partida das quartas de final da Liga dos Campeões entre o Liverpool e o PSG, Szoboszlai foi questionado sobre o momento polêmico ocorrido no início deste mês e disse: “Talvez tenha sido um mal-entendido entre mim e os torcedores. Não tive nenhuma intenção negativa e sei o que o clube significa para os torcedores e o que os torcedores significam para o clube.

    “Fazemos tudo pelos torcedores e, se foi um mal-entendido, peço desculpas. Eles podem entender que estou sentindo exatamente o mesmo que eles. Estamos com eles e, espero, eles estejam conosco.”

  • Mudança de foco para a missão de resgate europeia

    Com a eliminação da copa nacional já superada, o clube precisa rapidamente concentrar toda a sua atenção em uma tarefa monumental na Liga dos Campeões. O Liverpool encontra-se em uma posição precária, precisando reverter uma desvantagem de dois gols contra o gigante francês PSG em Anfield, na partida de volta das quartas de final. O elenco está sob imensa pressão para se reconciliar com a torcida e reencontrar sua melhor forma. Szoboszlai reconheceu a importância da próxima partida, enfatizando que ela representa uma oportunidade crucial para salvar uma campanha que recentemente tem mostrado sinais de estar saindo do controle.

  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    É necessária uma recuperação histórica

    Encarando o imenso desafio desta quarta-feira, Szoboszlai demonstrou confiança ao apontar para uma recuperação ambiciosa: “Pessoalmente, acredito plenamente nisso, porque sei do que somos capazes, quais jogadores temos e qual é a nossa mentalidade. É disso que precisamos amanhã. Vamos dar tudo de nós, dar o nosso melhor do primeiro ao nonagésimo minuto, talvez até aos 120. Queremos muito isso.”

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