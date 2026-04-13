Antes da segunda partida das quartas de final da Liga dos Campeões entre o Liverpool e o PSG, Szoboszlai foi questionado sobre o momento polêmico ocorrido no início deste mês e disse: “Talvez tenha sido um mal-entendido entre mim e os torcedores. Não tive nenhuma intenção negativa e sei o que o clube significa para os torcedores e o que os torcedores significam para o clube.

“Fazemos tudo pelos torcedores e, se foi um mal-entendido, peço desculpas. Eles podem entender que estou sentindo exatamente o mesmo que eles. Estamos com eles e, espero, eles estejam conosco.”