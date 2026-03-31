Sinner e Bezzecchi escrevem para a Seleção de Futebol: "Azzurri, levem-nos ao Mundial!"

Todo o mundo do esporte italiano torce pela Seleção Italiana de Futebol, que disputa hoje à noite a última partida da repescagem na Bósnia.





A Gazzetta dello Sport, nas bancas hoje, publica as mensagens escritas por Marco Bezzecchi e Jannik Sinner.





O motociclista escreve: “Vamos lá, rapazes, agora é a vez de vocês. Todos nós queremos ir à Copa do Mundo, levem-nos para a América. Lá é muito bom vencer, garanto a vocês. Jannik Sinner também pode confirmar isso. Quando o vi escrever meu nome e o do Kimi, pensei também na Seleção Italiana de Futebol. E, portanto, em todos nós, reunidos naquela Itália que ele acrescentou na câmera. Construímos um fim de semana fantástico, e foi bom descobrir que cada um de nós recebeu um pedacinho da alegria dos sucessos dos outros. Acho que sou um dos 4 ou 5 italianos que não têm um time do coração. Sério. Não sou um grande fã de futebol, mas sou torcedor da Seleção. E em 2006 eu tinha 7 anos. Gostaria de viver um verão de Copa do Mundo. Recomeçar com o ritual iniciado durante a Eurocopa vencida em 2021, com Pecco Bagnaia, Fuligni e os outros rapazes da Academia de Valentino Rossi que vinham à minha casa, com pizzas, para assistir aos jogos. Mais italiano do que isso, não dá.”



