Nesse contexto, Rummenigge expressou, acima de tudo, a preocupação de que o Bayern possa subestimar a partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, após a convincente vitória por 2 a 1 na primeira partida.
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"Sinceramente, não gosto nada disso": Karl-Heinz Rummenigge surpreende ao manifestar preocupação com a partida de volta do Bayern de Munique contra o Real Madrid
Embora tenha sido exibido no Bernabéu “futebol da melhor qualidade”, elogiou Rummenigge em entrevista à DAZN, ele também fez uma observação: “Ainda temos um importante jogo de volta. Não podemos cometer o erro de deixar a euforia tomar conta. Percebo um certo entusiasmo exagerado no momento e, sinceramente, isso não me agrada.”
Luis Díaz e Harry Kane colocaram o Bayern em vantagem por 2 a 0 na terça-feira em Madri; o Real conseguiu apenas o gol de honra, marcado por Kylian Mbappé, cerca de um quarto de hora antes do fim. Rummenigge, que continua no conselho de supervisão do clube alemão recordista de títulos, não quer, de forma alguma, alimentar pensamentos prematuros sobre a classificação para as semifinais. “O Real Madrid já nos causou muitos aborrecimentos aqui em Munique”, alertou o executivo de 70 anos, referindo-se ao passado para evitar uma alegria prematura.
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Rummenigge relembra a amarga eliminação do FC Bayern contra o Real Madrid
Acima de tudo, Rummenigge lembrou-se da semifinal da Liga dos Campeões de 2014, quando, após uma derrota por 0 a 1 na partida de ida em Madri, ele encarou o jogo de volta com bastante otimismo. “Então, Sergio Ramos marcou dois gols contra nós nos primeiros 20 minutos, em duas jogadas de bola parada, e o jogo estava decidido.”
Cristiano Ronaldo marcou o terceiro gol do Real ainda antes do intervalo; no final, os espanhóis venceram a partida de volta por 4 a 0 contra o FCB, então treinado por Pep Guardiola, e avançaram com facilidade para a final. Rummenigge, portanto, fez uma advertência para o presente: “Precisamos apresentar mais uma vez um desempenho de ponta na quarta-feira da próxima semana. Jogar com muita concentração, muita inteligência – e tentar repetir o que mostramos na terça-feira.”
O ensaio geral do Real para a partida de volta em Munique deu errado na noite de sexta-feira; na LaLiga, os merengues não passaram de um empate em 1 a 1 em casa contra o Girona. Um pênalti não marcado pouco antes do fim causou grande irritação no técnico Álvaro Arbeloa e sua equipe.
FC Bayern de Munique: Rummenigge se lembra de 2020
Enquanto isso, entre os dois confrontos contra o Real, o Bayern enfrenta o FC St. Pauli na Bundesliga neste sábado à noite. Caso consiga chegar às semifinais da Liga dos Campeões, poderá enfrentar o Paris Saint-Germain, campeão do ano passado. O campeão francês também conquistou uma boa vantagem na partida de ida das quartas de final, com uma vitória por 2 a 0 sobre o Liverpool.
Rummenigge, por sua vez, destacou que o clima atual no clube o lembra do ano de 2020, quando o Bayern conquistou pela última vez a tríplice coroa, triunfando, entre outras coisas, com uma vitória por 1 a 0 sobre o PSG na final da Liga dos Campeões. O então técnico do FCB, Hansi Flick, teria “liderado a equipe de forma semelhante” à do atual técnico, Vincent Kompany, segundo Rummenigge. “Naquela época, a equipe queria muito esse título, mas o clima em todo o clube era semelhante.” No entanto, ele alertou com relação ao possível adversário nas semifinais, o time de Paris: “Não vai ficar mais fácil depois disso, mesmo que consigamos passar pelo Real.”
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Os próximos jogos do FC Bayern de Munique
Data
Hora
Partida
Sábado, 11 de abril
18h30
FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)
Quarta-feira, 15 de abril
21h
FC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões)
Domingo, 19 de abril
17h30
FC Bayern x VfB Stuttgart (Bundesliga)
Quarta-feira, 22 de abril
20h45
Bayer Leverkusen x FC Bayern (Copa da Alemanha)