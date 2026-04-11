"Sinceramente, não gosto nada disso": Karl-Heinz Rummenigge surpreende ao manifestar preocupação com a partida de volta do Bayern de Munique contra o Real Madrid

Acima de tudo, Rummenigge lembrou-se da semifinal da Liga dos Campeões de 2014, quando, após uma derrota por 0 a 1 na partida de ida em Madri, ele encarou o jogo de volta com bastante otimismo. “Então, Sergio Ramos marcou dois gols contra nós nos primeiros 20 minutos, em duas jogadas de bola parada, e o jogo estava decidido.”

Cristiano Ronaldo marcou o terceiro gol do Real ainda antes do intervalo; no final, os espanhóis venceram a partida de volta por 4 a 0 contra o FCB, então treinado por Pep Guardiola, e avançaram com facilidade para a final. Rummenigge, portanto, fez uma advertência para o presente: “Precisamos apresentar mais uma vez um desempenho de ponta na quarta-feira da próxima semana. Jogar com muita concentração, muita inteligência – e tentar repetir o que mostramos na terça-feira.”

O ensaio geral do Real para a partida de volta em Munique deu errado na noite de sexta-feira; na LaLiga, os merengues não passaram de um empate em 1 a 1 em casa contra o Girona. Um pênalti não marcado pouco antes do fim causou grande irritação no técnico Álvaro Arbeloa e sua equipe.