"Sinceramente, eu teria dado uma surra nele!" Ex-jogador do Eintracht Frankfurt faz graves acusações contra o técnico do BVB, Niko Kovac

Para Regäsel, que disputou seis dos seus meros onze jogos oficiais pelo SGE sob o comando do atual técnico do BVB, a relação mudou antes da final da Copa da Alemanha de 2017 contra o Dortmund. O motivo foi uma entrevista ao Frankfurter Rundschau, na qual Regäsel criticou Kovac por ter recebido tão pouco tempo de jogo sob o comando dele.

“O jornal me ligou. Então, eles também perguntaram por que eu não jogo com o Kovac”, disse Regäsel. “Eu simplesmente respondi: não entendo isso, pois estou dando o meu melhor e espero jogar.” No entanto, segundo Regäsel, o FR não reproduziu corretamente suas declarações.

“E o que o jornal faz, é claro? Eles distorcem completamente as palavras. Na verdade, eles deveriam ter me perguntado se estava tudo bem em publicar isso dessa forma, mas simplesmente não fizeram isso”, explicou ele. “Manchete enorme no dia seguinte: Regäsel critica Kovac antes da final da Copa da Alemanha. Recebi 100 ligações.”