"No início, tudo estava bem", lembrou Regäsel, que hoje tem 30 anos e joga pelo SV Wilhelmshaven, time da quinta divisão da Oberliga da Baixa Saxônia, em um vídeo do YouTube de seu ex-companheiro de equipe nas categorias de base do Hertha e da DFB, Bilal Kamarieh. Mas então, com Kovac, "do nada, ele deixou de ter qualquer papel".
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"Sinceramente, eu teria dado uma surra nele!" Ex-jogador do Eintracht Frankfurt faz graves acusações contra o técnico do BVB, Niko Kovac
Para Regäsel, que disputou seis dos seus meros onze jogos oficiais pelo SGE sob o comando do atual técnico do BVB, a relação mudou antes da final da Copa da Alemanha de 2017 contra o Dortmund. O motivo foi uma entrevista ao Frankfurter Rundschau, na qual Regäsel criticou Kovac por ter recebido tão pouco tempo de jogo sob o comando dele.
“O jornal me ligou. Então, eles também perguntaram por que eu não jogo com o Kovac”, disse Regäsel. “Eu simplesmente respondi: não entendo isso, pois estou dando o meu melhor e espero jogar.” No entanto, segundo Regäsel, o FR não reproduziu corretamente suas declarações.
“E o que o jornal faz, é claro? Eles distorcem completamente as palavras. Na verdade, eles deveriam ter me perguntado se estava tudo bem em publicar isso dessa forma, mas simplesmente não fizeram isso”, explicou ele. “Manchete enorme no dia seguinte: Regäsel critica Kovac antes da final da Copa da Alemanha. Recebi 100 ligações.”
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Yanni Regäsel critica Niko Kovac de forma contundente
Notícia bombástica: na introdução do artigo do FR, que ainda pode ser consultado hoje, é mencionado que Regäsel, então com 21 anos, foi explicitamente avisado pelo assessor de imprensa do Frankfurt para declarar que certas declarações não se destinavam à publicação. “Não, não. Sem problema, vocês podem escrever tudo o que eu disser. Sou um cara honesto”, disse Regäsel na época.
Em seguida, o gerente Fredi Bobic e o presidente do Eintracht, Peter Fischer, teriam ido ao treino, chamado Regäsel à parte e exigido que ele pedisse desculpas a Kovac. “Eu pedi desculpas a ele e disse que não tinha falado exatamente como eles escreveram”, foi a versão de Regäsel sobre a história hoje.
Kovac reagiu com serenidade. “Ele disse: ‘Tudo bem, eu sei que você, como berlinense, tem uma boca grande’. Aí pensei: ‘ele está levando na esportiva’. Mas, de repente, nem sequer fui convocado para a final da Copa”, disse Regäsel. O Frankfurt perdeu o jogo por 1 a 2.
"Na minha vida pessoal, conhecia pessoas que o conheciam"
Na temporada seguinte, segundo o próprio Regäsel, ele não foi mais autorizado a treinar com o time. “Eles disseram: ‘Você pode ficar em casa. Seria melhor você nem aparecer mais no campo’”, contou ele, e continuou: “Eu não entendi isso. Afinal, eu não tinha feito nada.”
Regäsel então confrontou Kovac na sala do técnico. “Ele disse: Yanni, você é o melhor jogador que tenho aqui, mas não gosto de você. Você não vai ter papel algum comigo.” Quando Kamarieh perguntou se Kovac realmente tinha dito isso a ele, Regäsel respondeu: “Juro para você. Exatamente assim. Nunca vou esquecer isso na minha vida.”
Hoje, Regäsel especula sobre os motivos por trás de sua exclusão por Kovac. “O que eu acho que ele fez isso: na vida pessoal, eu conhecia pessoas que o conheciam. Acho que ele não gostou muito do fato de eu me dar tão bem com essas pessoas”, disse ele.
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Regäsel sobre Kovac: “Eu teria dado uma surra nele”
"Eram homens muito bons e também muito influentes em Frankfurt", contou Regäsel. "Eu me dava bem com eles. Eles tinham voz ativa em Frankfurt — não importava em que área. Sabia-se que, se conversasse com eles, eles resolveriam tudo para você."
Um dia, apesar da proibição, Regäsel acabou indo treinar sozinho no complexo. Ele se lembrou, com palavras fortes, de como se sentia em relação à sua situação e a Kovac: “Em algum momento, percebi que ia explodir. E antes que isso acontecesse – sinceramente, eu teria espancado ele.”
Regäsel acabou por fazer um julgamento severo do croata de 54 anos. “Ele não fez isso só comigo. Com o tempo, ele expulsou o deus do futebol Alex Meier, porque é uma pessoa que quer se apresentar como o mais radical de todos”, disse Regäsel. “Ele quer estar sempre no centro das atenções. Mais tarde, ele também expulsou Max Kruse. Ele sempre procurou jogadores que tivessem voz na equipe. Ele não queria isso, para que fosse ele quem mandasse. É esse tipo de pessoa que ele é.”