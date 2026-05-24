Carvajal disputou no sábado sua última partida pelo Real Madrid na vitória por 4 a 2 contra o Athletic Bilbao e se mostrou extremamente emocionado durante seu discurso de despedida em campo. O espanhol disputou 451 partidas oficiais pelo Real Madrid e conquistou um total de 27 títulos ao longo de 13 anos.

O contrato de Alaba com o clube madrilenho também expira neste verão. O jogador da seleção austríaca se transferiu do Bayern de Munique para a capital espanhola em 2021 e conquistou, entre outros títulos, duas Ligas dos Campeões com o Real.

No entanto, na despedida, ambos ficaram de mãos vazias em termos de títulos nesta temporada. O Real Madrid teve que se curvar ao rival FC Barcelona em uma temporada caótica na LaLiga, foi eliminado surpreendentemente cedo da Copa del Rey pelo Albacete, da segunda divisão, perdeu para o FC Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões e, além disso, perdeu novamente a Supercopa para o Barcelona. “O velho Madrid – aquele profundamente enraizado na tradição – se despede sob os aplausos dos torcedores; enquanto o Madrid que jogou tudo por água abaixo nesta temporada continua girando exclusivamente em torno de si mesmo”, resumiu o Marca.