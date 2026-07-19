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Sinal de aposentadoria? Lionel Messi faz declaração emocionante antes da final da Copa do Mundo de 2026 - com o maior jogador de todos os tempos da Argentina se preparando para “O Último Tango” contra a Espanha
Um legado imborrável para a Argentina
Messi está prestes a viver mais um momento histórico em sua carreira profissional sem precedentes. Na véspera da final da Copa do Mundo de 2026 contra a Espanha, o jogador natural de Rosário usou as redessociais para refletir sobre o impacto que esse grupo de jogadores teve na memória coletiva de seu país.
O capitão argentino foi enfático ao expressar seu orgulho pelos companheiros de equipe e pela jornada que compartilharam durante este ciclo da Copa do Mundo na América do Norte.
“O melhor de todos esses anos nunca foram apenas os títulos, mas toda a jornada. Compartilhar cada dia com esse grupo, competir juntos, nos reerguer em momentos difíceis e aproveitar cada passo”, escreveu Messi em sua conta oficial no Instagram.
“Obrigado a cada um dos meus companheiros de equipe, à comissão técnica e a todas as pessoas que trabalham todos os dias para manter essa Seleção como uma família.”
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A jornada além dos troféus
Para Messi, a chave para o sucesso retumbante dessa equipe não está apenas na coleção de troféus, mas também na coesão interna e no sacrifício diário que eles têm demonstrado desde 2018. O atacante enfatizou que a verdadeira essência dessa equipe é sua capacidade de permanecer unida como uma família, superando os obstáculos apresentados por um torneio extremamente exigente.
“Aconteça o que acontecer, este grupo já escreveu uma história que nunca esqueceremos e que ninguém poderá apagar”, disse Messi.
O último tango em Nova Jersey?
Com a contagem regressiva para uma partida que pode mais uma vez cativar o mundo, a carreira internacional de Messi tem sido repleta de nostalgia, momentos épicos e uma declaração que já causou arrepios em milhões de argentinos. O capitão da seleção nacional compartilhou uma foto com seu patrocinador de longa data, acompanhada de uma mensagem que soa como uma despedida de ouro: “Que jornada incrível vivemos juntos, @adidasfootball… com ‘O Último Tango’… Vamos para a final, vamos lá, Argentina!!!”
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Excelente fase, batendo recordes, antes da final
Em campo, Messi continua tão preciso como sempre, apesar das exigências físicas de um torneio que já dura um mês. Messi marcou oito gols até agora, o que o coloca em segundo lugar na disputa pela Chuteira de Ouro, atrás do astro francês Kylian Mbappé. No caminho para um final de conto de fadas está uma formidável seleção da Espanha, em busca de seu segundo título mundial. Embora a Argentina seja a atual campeã, ela enfrenta uma equipe espanhola que tem demonstrado incrível disciplina tática ao longo de todo o torneio.
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