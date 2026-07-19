Sinal de aposentadoria? Lionel Messi faz declaração emocionante antes da final da Copa do Mundo de 2026 - com o maior jogador de todos os tempos da Argentina se preparando para “O Último Tango” contra a Espanha

Messi está prestes a viver mais um momento histórico em sua carreira profissional sem precedentes. Na véspera da final da Copa do Mundo de 2026 contra a Espanha, o jogador natural de Rosário usou as redessociais para refletir sobre o impacto que esse grupo de jogadores teve na memória coletiva de seu país.

O capitão argentino foi enfático ao expressar seu orgulho pelos companheiros de equipe e pela jornada que compartilharam durante este ciclo da Copa do Mundo na América do Norte.

“O melhor de todos esses anos nunca foram apenas os títulos, mas toda a jornada. Compartilhar cada dia com esse grupo, competir juntos, nos reerguer em momentos difíceis e aproveitar cada passo”, escreveu Messi em sua conta oficial no Instagram.

“Obrigado a cada um dos meus companheiros de equipe, à comissão técnica e a todas as pessoas que trabalham todos os dias para manter essa Seleção como uma família.”



