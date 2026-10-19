Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Traduzido por

Sinais de um fim triste em Old Trafford: Fernandes se arrependeu de recusar o Al-Hilal?

Manchester United x Bournemouth
Manchester United
Bournemouth
Premier League
Como x Manchester United
Como
Liga dos Campeões
B. Fernandes
M. Carrick
Al Hilal
England
Itália
Portugal
Arábia Saudita

Lealdade custosa e um futuro incerto!

Depois de quase sete anos no Manchester United, nos quais foi considerado a principal estrela do time, Bruno Fernandes se vê diante de um momento decisivo que pode encerrar sua era como armador e símbolo da equipe.

O jogador português teve uma atuação apagada diante do Leeds, que consolidou sua notável queda estatística, e, em meio à mudança de sua posição preferida (o número 10), aumentam os indícios que sugerem que Fernandes pode estar no limiar de uma fase de transição em sua trajetória com o Manchester United.

  • Recuo notável

    Um artigo do jornal "Daily Mail", escrito por Chris Wheeler, questiona se chegou a hora de Bruno Fernandes abrir mão do papel de "homem número um" no Manchester United.

    O autor descreve a atuação do jogador diante do Leeds United como um reflexo em miniatura de sua temporada, quando foi alvo de vaias hostis e duras por parte da torcida adversária após uma entrada violenta em Tarik Mahramović, que lhe rendeu um cartão amarelo precoce.

    Fernandes não deixou um impacto perceptível na maioria das 10 partidas do United nesta temporada. Seus quatro gols e sua única assistência vieram nas duas únicas vitórias da equipe, diante do Ipswich Town e do azerbaijano "Sabah" pela Liga dos Campeões, em Old Trafford, dois dos confrontos mais fáceis da tabela.

    Seu nível também caiu de forma notável em comparação com a temporada em que conquistou os prêmios de melhor jogador da Associação dos Jogadores Profissionais de Futebol (PFA) e da Associação dos Escritores de Futebol (FWA), quando marcou 9 gols e deu 21 assistências, um recorde na Premier League.

    Leia também: Vai desfalcar por 15 partidas: lesão dolorosa paralisa astro do Marrocos

  • Mudança tática: Carrick afasta Fernandes de sua posição preferida

    O relatório prosseguiu afirmando que a mudança tática do técnico Michael Carrick reflete esse recuo, já que ele foi obrigado a tirar Fernandes da posição de armador (10), que dominou durante anos.

    Na partida contra o Atlético de Madrid no meio de semana, Fernandes atuou pela ponta direita, o que permitiu a Youri Tielemans avançar para jogar na posição de número 10. E a atuação de Tielemans foi boa o suficiente para que ele permanecesse nessa posição diante do Leeds, enquanto Fernandes começou pela ponta esquerda e trocou de posição com Bryan Mbeumo na linha de ataque.

    O relatório aponta que Tielemans merece seguir atuando diante do Como na Liga dos Campeões da Europa, além de que Cunha é a outra opção que pode jogar na posição de número 10, mas teve de se adaptar à presença de Fernandes.

    E apesar de Carrick afirmar que Fernandes continua sendo "uma parte importante do time", o alvoroço em torno dele vem crescendo.

    Raiva contida nos bastidores do Real Madrid: um perigo real ameaça Mourinho


  • Lealdade que sai caro: será que ele vai se arrepender de ter recusado o Al-Hilal?

    A diretoria do United estava aberta à ideia de vender Bruno Fernandes no ano passado, quando o clube saudita Al-Hilal apresentou uma proposta de 100 milhões de libras esterlinas, além de uma fortuna para o próprio jogador.

    Nesta temporada, o Galatasaray tentou contratá-lo e ofereceu dobrar seu salário, mas Fernandes preferiu permanecer, demonstrando lealdade a um clube que não corresponde mais às expectativas de conquistar o título da Premier League do que correspondia quando ele chegou do Sporting de Lisboa, em janeiro de 2020.

    Leia também: "Da estirpe dos grandes": Bouaddi confirma a impressão de Maresca e dá um novo passo rumo a um papel mais importante no City

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google

  • Contrato perto do fim e um futuro incerto

    O jornalista destacou que seria lamentável se o saldo de Fernandes durante sua passagem por Old Trafford se limitasse apenas à conquista da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga, ressaltando que isso pode ser tudo o que ele conseguirá alcançar.

    Leia também: United e o título da Premier League? A resposta surpreendente de Carrick

    E prosseguiu: "Com o contrato de Bruno Fernandes (32 anos) se aproximando do fim no final do próximo mês de junho, e com a opção do clube de estendê-lo por mais 12 meses, começaram as conversas sobre um novo contrato, mas não há indícios de que um acordo esteja próximo, o que levanta a questão: diante do nível atual, o Manchester United realmente vai querer renovar seu contrato?".

    E continuou: "Em um verão que viu o United abrir mão de Casemiro, mas falhar em encontrar um comprador para Marcus Rashford, não teria sido melhor se desfazer do outro jogador (Bruno), dono de um salário elevado, especialmente com a chegada de Tielemans? O tempo revelará a verdade".

    E completou, ao final: "A trajetória repleta de conquistas de Fernandes mostra que a queda em seu nível é temporária, e não demorará muito para que ele prove que os céticos estão errados. O domínio de Tielemans sobre a posição de armador não vai durar muito, e Fernandes logo voltará a puxar os cordéis, como sempre faz. Mas quanto mais essa situação se prolongar, mais intensas ficarão as perguntas - e maior será o número de pessoas que se questionam se uma das poucas grandes carreiras do Manchester United na era pós-Ferguson está chegando ao fim".

    Leia também: Vinícius constrange Mourinho: os números de Alonso revelam a diferença

Próximas partidas
COM

COM

Liga dos Campeões

21 de out. de 2026

MUN

MUN

MUN

MUN

Premier League

25 de out. de 2026

BOU

BOU