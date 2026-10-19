O jornalista destacou que seria lamentável se o saldo de Fernandes durante sua passagem por Old Trafford se limitasse apenas à conquista da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga, ressaltando que isso pode ser tudo o que ele conseguirá alcançar.
Leia também: United e o título da Premier League? A resposta surpreendente de Carrick
E prosseguiu: "Com o contrato de Bruno Fernandes (32 anos) se aproximando do fim no final do próximo mês de junho, e com a opção do clube de estendê-lo por mais 12 meses, começaram as conversas sobre um novo contrato, mas não há indícios de que um acordo esteja próximo, o que levanta a questão: diante do nível atual, o Manchester United realmente vai querer renovar seu contrato?".
E continuou: "Em um verão que viu o United abrir mão de Casemiro, mas falhar em encontrar um comprador para Marcus Rashford, não teria sido melhor se desfazer do outro jogador (Bruno), dono de um salário elevado, especialmente com a chegada de Tielemans? O tempo revelará a verdade".
E completou, ao final: "A trajetória repleta de conquistas de Fernandes mostra que a queda em seu nível é temporária, e não demorará muito para que ele prove que os céticos estão errados. O domínio de Tielemans sobre a posição de armador não vai durar muito, e Fernandes logo voltará a puxar os cordéis, como sempre faz. Mas quanto mais essa situação se prolongar, mais intensas ficarão as perguntas - e maior será o número de pessoas que se questionam se uma das poucas grandes carreiras do Manchester United na era pós-Ferguson está chegando ao fim".
Leia também: Vinícius constrange Mourinho: os números de Alonso revelam a diferença