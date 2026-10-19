Um artigo do jornal "Daily Mail", escrito por Chris Wheeler, questiona se chegou a hora de Bruno Fernandes abrir mão do papel de "homem número um" no Manchester United.

O autor descreve a atuação do jogador diante do Leeds United como um reflexo em miniatura de sua temporada, quando foi alvo de vaias hostis e duras por parte da torcida adversária após uma entrada violenta em Tarik Mahramović, que lhe rendeu um cartão amarelo precoce.

Fernandes não deixou um impacto perceptível na maioria das 10 partidas do United nesta temporada. Seus quatro gols e sua única assistência vieram nas duas únicas vitórias da equipe, diante do Ipswich Town e do azerbaijano "Sabah" pela Liga dos Campeões, em Old Trafford, dois dos confrontos mais fáceis da tabela.

Seu nível também caiu de forma notável em comparação com a temporada em que conquistou os prêmios de melhor jogador da Associação dos Jogadores Profissionais de Futebol (PFA) e da Associação dos Escritores de Futebol (FWA), quando marcou 9 gols e deu 21 assistências, um recorde na Premier League.