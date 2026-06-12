“Simplesmente o melhor” - Michael Olise é colocado à frente de Lamine Yamal, enquanto o campeão francês da Copa do Mundo comenta os rumores de transferência para o Real Madrid que circulam em torno do ponta do Bayern de Munique

Não é de se surpreender que as atuações de Olise na Allianz Arena tenham atraído olhares de admiração de toda a Europa. Tendo se transferido para o Bayern por € 60 milhões (£ 52 milhões/$ 69 milhões) em 2024, estima-se que seu valor de mercado tenha mais que dobrado.

Isso não está dissuadindo times como o Real Madrid, com os Blancos sempre em busca de reforços “galácticos”. Diz-se que Florentino Pérez está disposto a pagar € 150 milhões (£ 129 milhões/$ 173 milhões) por mais um talento ofensivo devastador.

Questionado se Olise seria uma contratação inteligente para a capital espanhola, Leboeuf acrescentou: “Claro, sim. Você quer ver talvez Vinícius Júnior, Kylian Mbappé e Olise jogando juntos no ataque, mas precisa resolver todas as questões e problemas que eles têm no meio-campo e na defesa; então, é engraçado pensar apenas em marcar gols, mas se você não souber defender, vai perder jogos, e muitos jogos.

“Não tenho certeza se Michael Olise estaria disposto a ir para aquele Real Madrid que vimos na última temporada. Ele tem a chance de jogar por um grande clube, é absolutamente fantástico, com grandes jogadores se apoiando mutuamente, talvez tendo a chance de ganhar a Liga dos Campeões com o Bayern de Munique, então não tenho certeza.

“Recusei ir para o Real Madrid e é um dos meus arrependimentos, porque eu estava no Chelsea e estava muito satisfeito lá, mas foi depois de recusar o Real Madrid que comecei a ver um pequeno declínio na minha carreira e talvez eu devesse ter tentado. John Toshak me queria, mas ele ficou apenas uns dois meses e, então, talvez eu também tivesse sido mandado embora, então não sei se teria sido bom, mas é meio que um arrependimento.

“Dá para recusar uma proposta do Real Madrid? Esse é o problema, porque o Real Madrid é, se falarmos de história, o melhor clube do mundo — que estádio! Você quer jogar lá, quer jogar no Santiago Bernabéu a cada dois jogos? Não sei se dá para recusar. Não sei se Michael Olise vai recusar, mas não se esqueça de que ele joga por um clube fantástico, então a decisão é dele. Nada será crítico se ele decidir ir ou se decidir ficar.”