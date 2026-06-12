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“Simplesmente o melhor” - Michael Olise é colocado à frente de Lamine Yamal, enquanto o campeão francês da Copa do Mundo comenta os rumores de transferência para o Real Madrid que circulam em torno do ponta do Bayern de Munique
Contribuições para os gols: os números impressionantes de Olise no Bayern
O ex-meia do Crystal Palace, Olise, chegou à América do Norte após uma campanha impressionante na Alemanha, que lhe rendeu o segundo título do campeonato. Ele marcou 15 gols e deu 19 assistências em 32 partidas da Bundesliga.
Ele também ajudou o Bayern a chegar às semifinais da Liga dos Campeões e a conquistar a DFB-Pokal, levando alguns a sugerir que ele poderia entrar na disputa pelo prêmio de Bola de Ouro. Conquistar mais um troféu importante com sua seleção reforçaria essas especulações sobre a prestigiosa Bola de Ouro.
Leboeuf acredita que Olise está em excelente companhia, com o enigmático jogador de 24 anos superando todos os outros rivais em sua posição. Isso inclui a sensação adolescente Yamal, que marcou 22 gols e deu 14 assistências em uma temporada vencedora do título da Liga pelo Barça, que foi prejudicada por lesões.
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Olise x Yamal: Quem é o melhor ponta-direita do mundo?
Quando questionado se Olise está jogando em um nível semelhante ao de um jovem que continua sendo comparado ao maior jogador de todos os tempos da Argentina, Lionel Messi, o ex-zagueiro da seleção francesa Leboeuf — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com a World Cup Betting — disse: “Acho que, neste momento, especialmente porque Lamine sofreu algumas lesões nesta temporada e não tem jogado como costumava jogar no ano anterior ou no início da temporada, e porque somos franceses, queremos levar isso em consideração e acho que é justo dizer que Michael Olise é simplesmente o melhor jogador do mundo nesta posição no momento.
“Quero dizer, ele mostrou isso na semana passada [ao marcar um hat-trick contra a Irlanda do Norte] e durante toda a temporada com o Bayern de Munique e com a França, e só esperamos que ele mantenha esse ritmo pelo resto da Copa do Mundo. Mas não há dúvida de que esses dois jogadores são absolutamente incríveis, e não se esqueçam que Lamine Yamal tem apenas 18 anos. Quero colocar Lamine Yamal em primeiro lugar, quero colocar Michael Olise, ele provou nesta temporada que é o melhor na lateral direita.”
O Real Madrid fará uma oferta por Olise, avaliado em 150 milhões de euros?
Não é de se surpreender que as atuações de Olise na Allianz Arena tenham atraído olhares de admiração de toda a Europa. Tendo se transferido para o Bayern por € 60 milhões (£ 52 milhões/$ 69 milhões) em 2024, estima-se que seu valor de mercado tenha mais que dobrado.
Isso não está dissuadindo times como o Real Madrid, com os Blancos sempre em busca de reforços “galácticos”. Diz-se que Florentino Pérez está disposto a pagar € 150 milhões (£ 129 milhões/$ 173 milhões) por mais um talento ofensivo devastador.
Questionado se Olise seria uma contratação inteligente para a capital espanhola, Leboeuf acrescentou: “Claro, sim. Você quer ver talvez Vinícius Júnior, Kylian Mbappé e Olise jogando juntos no ataque, mas precisa resolver todas as questões e problemas que eles têm no meio-campo e na defesa; então, é engraçado pensar apenas em marcar gols, mas se você não souber defender, vai perder jogos, e muitos jogos.
“Não tenho certeza se Michael Olise estaria disposto a ir para aquele Real Madrid que vimos na última temporada. Ele tem a chance de jogar por um grande clube, é absolutamente fantástico, com grandes jogadores se apoiando mutuamente, talvez tendo a chance de ganhar a Liga dos Campeões com o Bayern de Munique, então não tenho certeza.
“Recusei ir para o Real Madrid e é um dos meus arrependimentos, porque eu estava no Chelsea e estava muito satisfeito lá, mas foi depois de recusar o Real Madrid que comecei a ver um pequeno declínio na minha carreira e talvez eu devesse ter tentado. John Toshak me queria, mas ele ficou apenas uns dois meses e, então, talvez eu também tivesse sido mandado embora, então não sei se teria sido bom, mas é meio que um arrependimento.
“Dá para recusar uma proposta do Real Madrid? Esse é o problema, porque o Real Madrid é, se falarmos de história, o melhor clube do mundo — que estádio! Você quer jogar lá, quer jogar no Santiago Bernabéu a cada dois jogos? Não sei se dá para recusar. Não sei se Michael Olise vai recusar, mas não se esqueça de que ele joga por um clube fantástico, então a decisão é dele. Nada será crítico se ele decidir ir ou se decidir ficar.”
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Olise espera ajudar a França a conquistar o título da Copa do Mundo em 2026
Olise tem contrato até 2029, e o Bayern deixou claro que não tem intenção de aceitar ofertas por um de seus principais ativos. O clube rejeitará qualquer proposta apresentada durante a janela de transferências de verão.
Sua determinação pode ser posta à prova, porém, com Olise se preparando para brilhar no maior palco do esporte. A França, que ficou agonizantemente perto da vitória contra Messi e a Argentina no Catar 2022, dará início à sua mais recente campanha na Copa do Mundo ao enfrentar o Senegal no MetLife Stadium — local que sediará a final de 2026 — no dia 16 de junho.