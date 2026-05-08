"Simplesmente o melhor arremessador da Europa!" A estrela da NBA Dennis Schröder elogia o herói do basquete alemão após grande conquista

"Este prêmio é realmente especial e significa muito para mim", disse Obst sobre o feito histórico de ser o primeiro alemão a conquistar o troféu de MVP em mais de 20 anos. Ainda no ginásio de Ludwigsburg, outros companheiros de jornada se dirigiram ao jogador de 29 anos. Assim, os avós de Obst apareceram no telão.

"O vídeo de saudação deles com a mensagem me emocionou de verdade", disse Obst. No meio da alegria, porém, ele voltou o olhar para os playoffs do campeonato alemão, que começam em 16 de maio. Afinal, seus avós ainda poderiam lhe dar mais uma alegria. “No momento, o que importa é que possamos conquistar mais um título este ano. Se conseguirmos, todos serão convidados pela vovó e pelo vovô para comer bolo de ruibarbo”.

Enquanto isso, Obst receberá seu troféu de MVP já antes do último jogo da fase regular contra o EWE Baskets Oldenburg no próximo domingo (16h30/Dyn).