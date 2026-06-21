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“Simplesmente o jogador de futebol perfeito” - Lionel Messi deixa Frenkie de Jong impressionado, enquanto o atual craque do Barcelona reflete sobre a experiência “especial” de jogar ao lado do GOAT
Uma paixão pelo esporte que dura a vida toda
Em entrevista à emissora holandesa NOS após a vitória da Holanda sobre a Suécia na Copa do Mundo, De Jong refletiu sobre sua trajetória. A seleção nacional lidera o Grupo F com quatro pontos, após empatar em 2 a 2 com o Japão e vencer a Suécia por 5 a 1.
Apesar da imensa pressão, o meio-campista insiste que sua profunda paixão permanece inalterada. “Ainda é meu hobby, mesmo sendo meu trabalho”, explicou ele. “Gosto muito de jogar futebol e consigo me dedicar totalmente a isso, o que me dá muito prazer. É claro que há muito mais em jogo do que simplesmente jogar futebol com os amigos em um parquinho. Mas a sensação, assim que você começa a jogar, continua praticamente a mesma.”
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Admiração por um ícone argentino
A conversa naturalmente se voltou para sua imensa admiração por Messi. O capitão da Argentina recentemente deu uma aula de futebol na Copa do Mundo, marcando um hat-trick sensacional durante a vitória por 3 a 0 sobre a Argélia.
Tendo crescido vendo o Barcelona dominar, De Jong admitiu que, no fim das contas, jogar ao lado do argentino no Camp Nou foi surreal. Ele disse: “Para mim, Messi é simplesmente o jogador de futebol perfeito. É claro que ele é um jogador completamente diferente de mim, mas sempre o acompanhei mais do que qualquer outro. Eu sempre assistia a muitos jogos do Barcelona sob o comando de Guardiola. Acho que esse é o futebol que mais gostei de assistir. Havia alguns jogadores daquela época que eu acompanhava e admirava como torcedor, e com quem mais tarde tive a oportunidade de jogar ao lado. Então, para mim, isso é realmente algo especial.”
Em busca da glória internacional
Voltando sua atenção para as obrigações internacionais, De Jong falou sobre sua maior ambição: levantar o troféu da Copa do Mundo. Enquanto a Argentina busca defender seu título mundial após vencer a edição de 2022 no Catar, a Holanda está igualmente determinada a disputar o prêmio máximo.
Acreditando firmemente nas capacidades da equipe, De Jong afirmou: “Acho que todo mundo sonha com isso, e eu também. Então, sim, já imaginei esse sonho se tornando realidade algumas vezes. As fases finais com a seleção nacional, e especialmente as Copas do Mundo, são o que há de mais marcante para um jogador de futebol. O objetivo é simplesmente vencê-las, e é por isso que a gente participa. Também acho que temos uma equipe que deve ter isso como meta.”
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O que vem por aí para as estrelas internacionais?
A Holanda agora se preparará para enfrentar a Tunísia em sua última partida da fase de grupos, na esperança de garantir a liderança do Grupo F e dar continuidade à sua impressionante trajetória. Enquanto isso, Messi e a Argentina enfrentarão a Áustria e, em seguida, a Jordânia, buscando manter seu domínio no Grupo J.