“Simplesmente o jogador de futebol perfeito” - Lionel Messi deixa Frenkie de Jong impressionado, enquanto o atual craque do Barcelona reflete sobre a experiência “especial” de jogar ao lado do GOAT

Em entrevista à emissora holandesa NOS após a vitória da Holanda sobre a Suécia na Copa do Mundo, De Jong refletiu sobre sua trajetória. A seleção nacional lidera o Grupo F com quatro pontos, após empatar em 2 a 2 com o Japão e vencer a Suécia por 5 a 1.

Apesar da imensa pressão, o meio-campista insiste que sua profunda paixão permanece inalterada. “Ainda é meu hobby, mesmo sendo meu trabalho”, explicou ele. “Gosto muito de jogar futebol e consigo me dedicar totalmente a isso, o que me dá muito prazer. É claro que há muito mais em jogo do que simplesmente jogar futebol com os amigos em um parquinho. Mas a sensação, assim que você começa a jogar, continua praticamente a mesma.”