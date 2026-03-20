Em todos os torneios de futebol feminino juvenil e adulto da FIFA, competições de seleções nacionais e competições de clubes, cada equipe deve ter pelo menos duas mulheres na sua comissão técnica, sendo que uma delas deve ocupar o cargo de treinadora principal ou assistente técnica.

A legislação, aprovada na quinta-feira pelo Conselho da FIFA, exige que todas as equipes tenham pelo menos uma treinadora principal ou assistente que seja mulher, um avanço significativo em um sistema que, durante anos, contou com apenas um pequeno número de mulheres liderando equipes.

A título de referência, na Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2023, apenas 12 das 32 treinadoras principais da competição eram mulheres. Jill Ellis, diretora de futebol da FIFA e ex-treinadora, afirmou: “Simplesmente não há mulheres suficientes no treinamento hoje. Precisamos fazer mais para acelerar a mudança, criando caminhos mais claros, ampliando oportunidades e aumentando a visibilidade das mulheres nas nossas linhas laterais...”

“Os novos regulamentos da FIFA, combinados com programas de desenvolvimento direcionados, representam um investimento importante tanto na geração atual quanto na futura de treinadoras.”