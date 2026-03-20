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“Simplesmente não há mulheres suficientes no corpo técnico” – A FIFA exige a presença de uma treinadora ou assistente técnica em todas as competições femininas
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"Investimento importante"
Em todos os torneios de futebol feminino juvenil e adulto da FIFA, competições de seleções nacionais e competições de clubes, cada equipe deve ter pelo menos duas mulheres na sua comissão técnica, sendo que uma delas deve ocupar o cargo de treinadora principal ou assistente técnica.
A legislação, aprovada na quinta-feira pelo Conselho da FIFA, exige que todas as equipes tenham pelo menos uma treinadora principal ou assistente que seja mulher, um avanço significativo em um sistema que, durante anos, contou com apenas um pequeno número de mulheres liderando equipes.
A título de referência, na Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2023, apenas 12 das 32 treinadoras principais da competição eram mulheres. Jill Ellis, diretora de futebol da FIFA e ex-treinadora, afirmou: “Simplesmente não há mulheres suficientes no treinamento hoje. Precisamos fazer mais para acelerar a mudança, criando caminhos mais claros, ampliando oportunidades e aumentando a visibilidade das mulheres nas nossas linhas laterais...”
“Os novos regulamentos da FIFA, combinados com programas de desenvolvimento direcionados, representam um investimento importante tanto na geração atual quanto na futura de treinadoras.”
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"Precisamos de mais mulheres em cargos de destaque no futebol"
"É claro que precisamos de mais mulheres em cargos importantes no futebol", afirmou Gianni Infantino, presidente da FIFA, no Congresso da UEFA em fevereiro. "Portanto, devemos apoiar, sem dúvida, mais mulheres em cargos no futebol e mais mulheres em geral."
À medida que o futebol feminino cresce, a iniciativa da FIFA faz parte de sua estratégia de longo prazo que “combina avanços estatutários com investimento sustentado na formação de treinadoras e no desenvolvimento profissional, para preparar as mulheres para tais cargos de liderança.”
Infantino acrescentou: “Portanto, devemos apoiar, é claro, mais mulheres em cargos no futebol e mais mulheres em geral. Talvez precisemos... de mais treinadoras nas equipes femininas. Esse é outro debate que teremos que ter em algum momento, porque vimos que existem excelentes treinadoras. Vimos isso no último Campeonato Europeu, como o futebol feminino está saudável, como o futebol feminino está crescendo.”
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"Este é um avanço incrível para o futebol feminino"
A treinadora da Seleção Feminina dos EUA, Emma Hayes, compartilhou a notícia nas redes sociais na quinta-feira, publicando em seu story e escrevendo: “Este é um avanço incrível para o futebol feminino.”
Na Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2023, 12 dos 32 treinadores de seleções nacionais eram mulheres. Na NWSL, apenas três times — Racing Louisville, Boston Legacy e Seattle Reign — têm atualmente treinadoras mulheres.
“Os novos regulamentos da FIFA, combinados com programas de desenvolvimento direcionados, representam um investimento importante tanto na geração atual quanto na futura de treinadoras”, disse Ellis.
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E agora?
A partir desta quinta-feira, 19 de março, esta regra entra em vigor imediatamente, antes das Copas do Mundo Femininas Sub-17 e Sub-20 e da Copa das Campeãs da FIFA.
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