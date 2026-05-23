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"Simplesmente não é excepcional" - Thomas Tuchel revela sem rodeios por que não queria que Cole Palmer fizesse parte da seleção inglesa para a Copa do Mundo
Atacante do Chelsea é dispensado
O destaque do Campeonato Europeu de 2024 tornou-se a ausência mais surpreendente no anúncio da lista de convocados para o torneio na sexta-feira, ao lado do meia do Manchester City, Phil Foden. Apesar de seu grande prestígio no cenário nacional, Palmer pagou um preço alto por uma aparente queda na eficácia e consistência geral em campo a nível de clube. Essa aposta tática deixou os torcedores profundamente preocupados com a falta de dinamismo criativo atrás do capitão Harry Kane.
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Tuchel explica a falta de influência
Ao abordar o intenso escrutínio em torno da reunião de seleção, o técnico da Inglaterra explicou como dados internos e problemas físicos recorrentes comprometeram a integração do atacante.
Tuchel disse: “Acho que ele (Palmer) sofre, em primeiro lugar, de uma falta de forma individual dentro do clube; ele não foi tão decisivo ou influente quanto nas últimas temporadas, ao longo de toda a temporada. Em segundo lugar, ele não teve muita influência conosco. Seu histórico conosco simplesmente não foi excepcional, não foi bom o suficiente para garantir que ‘não importa o que aconteça, ele vai estar lá’. Essa é a realidade.”
Reputação deixada de lado em prol da harmonia do time
O craque do Chelsea tem enfrentado dificuldades para reproduzir sua eficiência goleadora no campeonato nacional sob o comando do novo técnico da seleção, não tendo participado de nenhum gol nas três partidas que disputou sob o comando do treinador alemão.
Explicando por que preferiu uma exclusão tática definitiva em vez de forçar a inclusão de nomes de elite no banco, Tuchel acrescentou: “Ele desistiu várias vezes, teve que desistir várias vezes, por lesão, e quando estava no elenco não teve o impacto que todos nós queríamos.
Acho que a personalidade dele o ajuda, mesmo em momentos importantes, a não demonstrar nervosismo e a ser decisivo, mas para ter esses momentos é preciso também estar em forma, é preciso ser influente dentro deste grupo e ele simplesmente não conseguiu provar isso de forma consistente.
“Foi uma das ligações mais difíceis, é claro, e obviamente um dos nomes mais proeminentes que deixamos de fora. Mas me recuso a trazer jogadores pelo nome e me recuso a colocá-los fora de posição só para lhes dar uma chance; prefiro tomar a decisão difícil de antemão, assimilar isso e, então, motivar todos os outros.”
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A pressão do torneio aumenta
O elenco reformulado de Tuchel precisa agora criar rapidamente uma boa química antes de viajar para a América do Norte para sua difícil campanha na fase de grupos. O time enfrenta uma enorme pressão para justificar a política de escalação do técnico durante os próximos jogos de preparação e na fase de grupos propriamente dita. Enquanto isso, Palmer, desapontado, terá uma pausa prolongada no verão para se concentrar totalmente em sua reabilitação física antes de iniciar os treinos de pré-temporada sob o comando do novo técnico do Chelsea, Xabi Alonso, em Stamford Bridge.