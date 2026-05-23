"Simplesmente não é excepcional" - Thomas Tuchel revela sem rodeios por que não queria que Cole Palmer fizesse parte da seleção inglesa para a Copa do Mundo

O craque do Chelsea tem enfrentado dificuldades para reproduzir sua eficiência goleadora no campeonato nacional sob o comando do novo técnico da seleção, não tendo participado de nenhum gol nas três partidas que disputou sob o comando do treinador alemão.

Explicando por que preferiu uma exclusão tática definitiva em vez de forçar a inclusão de nomes de elite no banco, Tuchel acrescentou: “Ele desistiu várias vezes, teve que desistir várias vezes, por lesão, e quando estava no elenco não teve o impacto que todos nós queríamos.

Acho que a personalidade dele o ajuda, mesmo em momentos importantes, a não demonstrar nervosismo e a ser decisivo, mas para ter esses momentos é preciso também estar em forma, é preciso ser influente dentro deste grupo e ele simplesmente não conseguiu provar isso de forma consistente.

“Foi uma das ligações mais difíceis, é claro, e obviamente um dos nomes mais proeminentes que deixamos de fora. Mas me recuso a trazer jogadores pelo nome e me recuso a colocá-los fora de posição só para lhes dar uma chance; prefiro tomar a decisão difícil de antemão, assimilar isso e, então, motivar todos os outros.”